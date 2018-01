Gobierno y Política hoy en Puerto Rico

Secretario de la Vivienda detalla proceso de subasta para programa federal “Tu Hogar Renace” SAN JUAN – El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat detalló el martes, sobre la adjudicación de los contratos para la implantación del programa “Tu Hogar Renace, a ser sufragados con fondos de recuperación asignados por FEMA. “En el Departamento de la Vivienda, todos los procesos administrativos se realizan conforme a la ley y los reglamentos aplicables, velando siempre por la mejor utilización de los fondos públicos. Además, para nuestra administración, la transparencia es vital en el otorgamiento de todo contrato. En el DV nos reiteramos en que, para garantizar el mejor interés público, siempre cumplimos con todas las reglamentaciones federales y estatales”, dijo el funcionario en declaraciones escritas. Explicó que el Programa federal “Tu Hogar Renace” ofrecerá ayuda y asistencia a decenas de miles de familias que necesitan realizar reparaciones menores de emergencia en sus viviendas, tras el paso de los huracanes Irma y María para que estas se conviertan en seguras, habitables y funcionales. “El proceso competitivo promovido por el DV para la adjudicación del contrato de gerencia de proyecto incluyó una evaluación a los dos mejores proponentes, con la capacidad, habilidad y pericia para realizar los servicios. Se determinó que ambas empresas están técnicamente empatadas, pero la adjudicación al contratista seleccionado implica un ahorro de 21 millones de dólares en fondos federales”, detalló. “La impugnación de AECOM solicita que el Estado pague más de 20 millones de dólares adicionales por los mismos servicios, sin producir un valor añadido para el proyecto”, añadió. “En cuanto al contrato otorgado a la empresa Adjusters International, Inc., no realizaremos expresiones adicionales hasta que el asunto, que ha sido impugnado por su principal competidor, sea resuelto por los foros pertinentes”, dijo. “Es importante resaltar que los argumentos sobre los cuales el proponente perdidoso levanta controversia, y los cuales serán adjudicados oportunamente por los foros correspondientes, no inciden en la capacidad técnica o el precio de la compañía seleccionada”, concluyó. Aval a proyecto que prohibiría a convictos de delitos sexuales brindar servicios directos a menores EL CAPITOLIO – La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, inició el martes, el análisis del Proyecto de la Cámara 693, para enmendar la ley que crea el Registro de ofensores sexuales, con el propósito de prohibir que las personas convictas por delitos de naturaleza sexual puedan proveer servicios a menores. El presidente de la Comisión manifestó en declaraciones escritas que este proyecto “es uno en el que todos estamos de acuerdo, para buscar la manera de proteger a nuestros niños de personas que han estado involucradas en este tipo de delitos. Por otro lado, entiendo que es meritorio estudiar las enmiendas que han presentado para que la prohibición sea específicamente para servicios directos a menores”. Explicó que, durante los trabajos, la licenciada Charlene Rivera quien es asesora legal del Departamento de la Familia, se pronunció a favor de la medida y recomendó que dicha prohibición se limite únicamente a profesiones que provean servicios directos a los menores. Expresó que de esa manera se protege a esta población vulnerable, a la vez que le da oportunidad de reinsertarse en la sociedad a las personas que extinguieron su condena por estos delitos. Por su parte, la licenciada Estrella Mar Vega Soto, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública, dio a conocer la posición del secretario Héctor Pesquera, quien favoreció el proyecto que complementaría las leyes actuales que hacen extensiva tal prohibición a cualquier otro servicio que se les ofrezca a los menores de edad. Mientras, que el Departamento de Justicia sometió una ponencia en la que apoya la medida y sugiere establecer una prohibición de forma generalizada. De otro lado, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez, se solidarizó con la iniciativa “ya que restringe a los ofensores sexuales a estar cercanos a menores de edad y aporta al objetivo de lograr que nuestros menores de edad estén más seguros al asistir a su escuela”. Por otro lado, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), licenciada Mercedes Peguero Moro Presidente Comisión de Agricultura pide prioridad para energizar vaquerías en el norte EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Joel Franqui Atiles, solicitó el martes, al director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González Torres, que le brinde prioridad al restablecimiento del servicio eléctrico a las vaquerías de la zona norte con el objetivo de lograr aumentar la producción de leche local.

“Hago un llamado de urgencia al señor González para que brinde prioridad a restablecer la luz en sectores donde ubican las vaquerías de la región norte, particularmente en el pueblo de Hatillo. Existe una gran urgencia de energizar estas áreas para que así se pueda aumentar la producción de leche local, ayudar a los ganaderos evitando posibles cierres y pérdida de empleos, al igual que asistir a mover la economía de toda esta región, la cual ha estado estancada tras el azote de maría en el mes de septiembre”, mencionó el legislador del Partido Nuevo Progresista en declaraciones escritas.

Entre los sectores que ubican las vaquerías que el legislador estadista pidió que se priorizaran en las labores de recuperación del sistema eléctrico se encuentran Corcovada, Verdum, Naranjito, Los Rosa, Carrizales,

Así también como el barrio San Antonio, de Quebradillas y la Yeguada y Cibao en el municipio de Camuy.

“Esto es un asunto urgente. Estas vaquerías empelan a cientos de puertorriqueños y producen la leche que se consume en todos los supermercados y establecimientos de la isla. Estas fincas no han recibido la electricidad desde que María impactó el 20 de septiembre. Esto ha afectado la cadena completa. So no se hace algo rápido, se colocan en juego cientos de empleos directos y mies más indirectos. Por eso pedimos la intervención de la AEE. Sabemos que los empleados dependen de esto, y por eso estamos para trabajarlo de manera expedita”, señaló Franqui Atiles.

Presentan legislación para tipificar como delito grave bloquear el paso de transportistas privados