Gobierno y Política hoy en Puerto Rico

Secretario de la Vivienda asegura transparencia en proceso de subasta para programa federal “Tu Hogar Renace”

EL CAPITOLIO – El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, aseguró el miércoles, transparencia y cumplimiento con el debido proceso de ley en la adjudicación de los contratos para la implantación del programa “Tu Hogar Renace”, el cual será sufragado con fondos de recuperación asignados por FEMA.

El programa federal “Tu Hogar Renace” ofrecerá ayuda y asistencia a decenas de miles de familias que necesitan realizar reparaciones menores de emergencia en sus viviendas, tras el paso de los huracanes Irma y María para que éstas se conviertan en seguras, habitables y funcionales.

“En el Departamento de la Vivienda, todos los procesos administrativos se realizan conforme a la ley y los reglamentos aplicables, velando siempre por la mejor utilización de los fondos públicos. Además, para nuestra administración, la transparencia es vital en el otorgamiento de todo contrato. En el DV nos reiteramos en que, para garantizar el mejor interés público, siempre cumplimos con todas las reglamentaciones federales y estatales”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.

En la tarde representantes del Partido Popular Democrático (PPD) en conferencia de prensa expresaron irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato para el programa “Tu Hogar Renace”. Negamos rotundamente las mismas e instamos a los legisladores a no utilizar la recuperación de un País para fines políticos.

El proceso competitivo promovido por el DV para la adjudicación del contrato de gerencia de proyecto incluyó, una evaluación a los dos mejores proponentes, con la capacidad financiera, habilidad y pericia para realizar los servicios. Se determinó que ambas empresas están técnicamente cualificadas, pero la adjudicación al contratista seleccionado implica un ahorro un poco más de 21,345,726.58 dólares en fondos federales.

La impugnación de AECOM solicita que el Estado pague 21,345,726.58 dólares adicionales por los mismos servicios, sin producir un valor añadido para el proyecto.

Además, añadió el secretario que “es importante resaltar que los argumentos sobre los cuales el proponente perdidoso levanta controversia, y los cuales serán adjudicados oportunamente por los foros correspondientes, no inciden en la capacidad técnica o el precio de la compañía seleccionada”.

En cuanto al contrato otorgado a la empresa Adjusters International, Inc., “aclaramos que el señor Daniel Craig no firmó el contrato, ni trató de influenciar indebidamente en el proceso de evaluación. El DV nunca fue abordado por la corporación ni por terceros. La decisión se basó en precio y cualificaciones técnicas. Más allá de lo antes expresado, no realizaremos expresiones adicionales hasta que el asunto, que ha sido impugnado por su principal competidor, sea resuelto por los foros pertinentes”.

Rosselló Nevares anuncia firma de medida que prohíbe a la AEE a cobrar el consumo de energía que no hayan generado LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el miércoles, el Proyecto del Senado 666, de la autoría del senador Miguel Romero, que prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) facturar y cobrar a sus clientes el consumo de energía reflejado en contadores que ellos no hayan generado.

“Ante la situación de emergencia, más residencias y edificios cuentan con un generador de emergencia. Desde el día uno dijimos que bajo mi administración ningún ciudadano pagaría por un servicio no recibido y esta política de la AEE implementada por muchos años va en contra de nuestra visión de Gobierno”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Es decir, la AEE no puede cobrar por electricidad producida por un generador de emergencia u otro método alterno de generación.

De acuerdo con a los procedimientos de muchos años de la AEE, cuando ocurre esta situación en un condominio los clientes tienen que pagar por el servicio no consumido y producido por generadores eléctricos privados pero que es leído por los contadores de la corporación pública. Luego, la AEE le reconocía un crédito al condominio por un servicio pagado que no fue ofrecido.

Asimismo, Rosselló Nevares añadió que “es injusto para el Pueblo que, además de incurrir en los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los generadores, también tengan que pagar por un servicio eléctrico que no han utilizado para luego recibir un crédito”.

Esta ley prohíbe que se facture y cobre la energía producida por un generador en situaciones de emergencia; esto incluye apagones por periodos mayores de 24 horas.

De igual forma, la ley dispone que a cualquier cliente, que se le cobre por consumo producto de un generador, podrá reclamarlo ante la AEE para la correspondiente investigación.

El gobernador indicó que “ningún ciudadano pagará por energía eléctrica que no consumió durante la emergencia tras el huracán María. Lo mismo ocurrirá con aquellos que hayan producido energía eléctrica con un generador. Agradezco al senador Miguel Romero por esta iniciativa en justicia de los consumidores, que va conforme a nuestra política pública”.

La medida fue aprobada con el voto a favor de todos los legisladores con excepción de dos representantes del Partido Popular Democrático: Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Javier Aponte Dalmau.

OIPC solicita se exonere del pago de energía a los residenciales públicos sin servicio

SAN JUAN – El director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), José Pérez Vélez, le solicitó el miércoles, al director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González Torres, que exonere del pago de la tarifa fija a los clientes de los residenciales públicos que no hayan recibido servicio eléctrico durante los pasados meses tras el paso de los huracanes Irma y María.

“A nuestra Oficina se han comunicado residentes de varios residenciales públicos reclamando que la AEE les está facturando las tarifas fijas subsidiadas aun cuando no recibieron el servicio. Sabemos que la Autoridad ha comenzado a facturar a los clientes según el consumo de cada cual y basado en la cantidad de días con servicio luego del paso de los fenómenos atmosféricos por la Isla, pero en ciertos casos la AEE ha facturado la tarifa fija a clientes en residenciales públicos a pesar de que no tienen servicio a causa de las averías en el sistema”, explicó el funcionario en declaraciones escritas.

Mencionó que estas comunidades están cobijadas bajo la Ley 22-2016, mejor conocida como Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados, establece la normativa sobre la tarifa fija subsidiada para el servicio eléctrico para clientes en residenciales públicos. Estos clientes tienen una tarifa fija por consumo que va desde los 30.00 hasta los 50.00 dólares.

“Nuestro pedido al director interino de la AEE es que exonere del pago de estas facturas a todos los clientes de residenciales públicos hasta tanto se les reestablezca el servicio de energía, tal y como lo solicitamos en el caso de las tarifas fijas comerciales de los clientes de pequeños y medianos negocios. De hecho, reiteramos nuestra solicitud para que los pequeños y medianos comerciantes sean exonerados del pago de un servicio que no recibieron”, expresó Pérez, quien además cuestionó el hecho de que la Autoridad no haya contestado los reclamos de los consumidores.

“La OIPC no ha recibido contestación por parte de la Autoridad en relación a las súplicas y los reclamos que hemos presentado en representación de los clientes afectados. Todas las medidas que promueve la OIPC son para proteger los mejores intereses de nuestros consumidores y apoyarlos durante este proceso de recuperación económica”, sostuvo el funcionario.

Portavoces del PPD en Cámara y Senado denuncian supuesta otorgación de contrato a compañía que no cumple con los requisitos SAN JUAN (CyberNews) – Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández y Eduardo Bhatia, anunciaron el miércoles, que radicarán resoluciones en ambos cuerpos para que se investiguen las razones por las cuales supuestamente el Departamento de la Vivienda otorgó un contrato a la empresa Adjuster’s International, sin cumplir con los requisitos correspondientes. “Este contrato otorgado a la compañía Adjuster’s International por parte del Departamento de la Vivienda tiene elementos muy parecidos al escándalo de Whitefish que puso a Puerto Rico en vergüenza internacional. Según la información que nos ha llegado, existe evidencia de un patrón por parte del Departamento de la Vivienda de ajustar los requisitos del Gobierno a la medida de esa compañía (Asjuster’s International). Por tal motivo, la legislatura no debe perder ni un segundo para investigar este caso”, manifestó Hernández Montañez en conferencia de prensa. “Según la información que tenemos, esa empresa no cumple con el requisito de capacidad financiera, y aun así el Departamento de la Vivienda adjudicó una subasta de 132 millones de dólares para manejar el proyecto “Tu Hogar Renace”. Existe una relación de hechos de cómo el Gobierno ha cambiado las reglas del juego para favorecer a esa compañía en particular. A esos efectos, estamos radicando resoluciones de investigación en ambos cuerpos legislativos, e invitamos a la mayoría legislativa a que, fuera de líneas partidistas, se unan a nuestra petición e investiguen con seriedad y premura los señalamientos de falta de transparencia en el Departamento de la Vivienda”, subrayó Hernández Montañez. Mientras tanto, el portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia instó a los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) a tener la valentía de investigar y destapar este escándalo aquí en Puerto Rico, y no esperar a que sea el Congreso de los Estados Unidos quien tenga que intervenir, tal y como ocurrió en el caso de Whitefish. Del mismo modo, subrayó que este escándalo salpica hasta a un allegado del presidente, Donald Trump. “La persona que firmó la propuesta de Adjuster’s International ante el Departamento de Vivienda es Daniel Craig, ex designado por el Presidente de los Estados Unidos para ser segundo al mando en FEMA. Pero este mismo ex funcionario federal tuvo que retirar su nombramiento, precisamente en septiembre pasado, tras salir a relucir que una investigación federal había detectado mal manejo de fondos federales mientras él era empleado de FEMA durante los trabajos de recuperación, tras el paso del huracán Katrina”, sostuvo Bhatia. “Existe una ley (458-2000) que exige que ninguno de los funcionarios principales de una empresa licitante sea convicto o esté bajo investigación por delitos contra cualquier gobierno. Sin embargo, el señor Craig es el que certifica los costos de la propuesta como Vicepresidente Senior de Adjuster’s International. Así que aquí hay un sinnúmero de señalamientos que el Departamento de la Vivienda tiene que explicar, y que la legislatura tiene que investigar”, añadió el expresidente del Senado. Por último, los legisladores indicaron que la empresa que no resultó favorecida impugnó la otorgación del contrato ante la Junta de Revisión de Subastas del Departamento de la Vivienda, y se espera que este jueves a la agencia deberá contestarlos alegatos antes de emitir su determinación final.

Comisión cameral de Ética no halla causa contra Pichy Torres Zamora EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión cameral de Ética, José Alberto Banchs Alemán informó el miércoles, que no se encontró evidencia para encontrar causa contra el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora.

“Hemos encontrado que no hay causa. No hay base y fundamento para los señalamientos que se le hacía al representante”, dijo Banchs Alemán a preguntas de la prensa.

Explicó que se evaluó documentos y según los testigos no se encontró evidencia para encausarlo.

Por su parte, Torres Zamora, se expresó satisfecho ante la determinación de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que al culminar el proceso de vistas, exoneró al representante de toda culpa y dijo que “se comprobó fuera de toda duda, que siempre hablé con la verdad”.

“Agradezco al presidente de la Cámara y a los compañeros de la Comisión de Ética, de los tres partidos, la forma profesional y diligente en que condujeron los procesos, a los que me sometí desde el primer día, con la certeza de que al final la verdad afloraría”. De igual forma, agradezco el apoyo del pueblo y de mi familia, que no dudaron de mi integridad y compromiso de servicio en ningún momento”, manifestó en declaraciones escritas.

Contra el vicepresidente cameral pesaba un señalamiento por supuesto hostigamiento sexual contra una mujer a la que supuestamente se le ofrecía un puesto de trabajo condicionado a sostener relaciones sexuales.

Sin embargo, en el caso, también por agresión y hostigamiento contra una empleada de la oficina del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Luis Rodríguez Ruiz, el presidente de la Comisión cameral de Ética mencionó que se encontró jurisdicción y se citará a testigos para el 31 de enero en Ponce.

“Esta vista privada se va a llevar a cabo en Ponce en la oficina del Presidente de la Cámara en Ponce en Santa María Shopping Center”, dijo.

No reveló, de paso, los testigos a presentarse a esa audiencia.

Supuestamente Rodríguez Ruiz agredió a una empleada de su oficina de distrito, posteriormente a la denuncia, la mujer participó en una conferencia de prensa donde negó el asunto, sin embargo, una investigación del licenciado Ernie Cabán, a petición del presidente cameral, concluyó que el legislador Rodríguez Ruiz agredió a su empleada.

El gobernador, Ricardo Rosselló, varios legisladores y el presidente de la cámara baja, Carlos, Johnny Méndez le solicitaron la renuncia pero éste no lo hizo, por lo que fue removido de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central, de sus posiciones de liderato dentro del PNP y se le redujo a la mitad el salario para su oficina de distrito.

“Johnny” Méndez auspicia taller de orientación sobre programas de reparación de hogares afectados por los huracanes Irma y María EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, auspició el miércoles, un abarcador seminario de orientación a legisladores sobre los beneficios y requisitos del novel programa “Tu Hogar Renace’’, iniciativa del Secretario de la Vivienda, Fernando Gil Ensenat junto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA por sus siglas en inglés, la cual va dirigida a proveer asistencia en la reparación de residencias afectadas por el azote de los huracanes Irma y María el pasado mes de septiembre.

“Decidimos celebrar este taller, convocando a los legisladores de todos los partidos que compone la Cámara de Representantes para que reciban una orientación sobre los beneficios que tiene el programa ‘Tu Hogar Renace’ con el fin de que puedan orientar a sus constituyentes sobre el mismo. Este programa es vital para la recuperación de nuestra amada isla porque ayuda directamente a esas familias que tuvieron daños estructurales en sus casas y no cuentan con los recursos económicos necesarios para repararlos. En estos momentos, esto es algo importante para el pueblo”, señaló el líder legislativo en declaraciones escritas.

“Tu Hogar Renace” brinda ayuda para la reparación de techos, paredes, puertas y ventanas. También ofrece ayuda para remplazar receptáculos, fusible así cablería, así como remueve desperdicios cerca del área.

Este programa brinda una ayuda de hasta 20,000 dólares para cada vivienda. Los interesados pueden llamar al 1-855-675-4480 o acceder al portal en la Internet, www.TuHogarRenace.com

Las estructuras que cualifican para el programa son las casas individuales, dúplex y los llamados ‘townhouses’.

“Agradezco al presidente de la Cámara de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez por recibirnos en la Casa de las Leyes. El programa “Tu hogar Renace” de FEMA y el Departamento de la Vivienda provee reparaciones temporeras a las viviendas afectadas por el huracán Irma y María para que sean seguras, habitables y funcionales. Nuestro interés en ofrecer orientaciones a todos los legisladores, al igual que lo hicimos con todos los alcaldes de Puerto Rico, para establecer enlaces directos y atender las necesidades de la ciudadanía. Son los legisladores quienes conocen directamente las comunidades y es imperativo que todos conozcamos el programa dirigido a dueños de hogares”, indicó el secretario.

“Este programa va dirigido a los alrededor de 75,000 familias que sufrieron algún tipo de daño en sus casas. Esta administración está comprometida con ayudar a nuestra gente en estos difíciles momentos y este programa es una herramienta adicional que hemos desarrollado para ese objetivo. Exhorto a todos los que entiendan que cualifica a llenar una solicitud y pedir esta ayuda”, añadió el presidente de la Cámara.

Por espacio de dos horas, el titular de Vivienda explicó los pormenores del programa, incluyendo los requisitos necesarios para ingresar al mismo, entre los que se destacan que la persona necesitada sea propietario de la vivienda, residir en la misma y contar con número de reclamación de FEMA.

Entre los representantes que participaron de la charla se encontraban el vicepresidente de la Cámara, José ‘Pichy’ Torres Zamora, al igual que los representantes José ‘Memo’ González Mercado, Víctor Parés Otero, Guillermo Miranda Rivera y Luis Ramón ‘Narmito’ Ortiz Lugo, entre otros.

SPU solicita en la Corte Federal una orden para obligar al Gobierno a dilucidar las reclamaciones de los trabajadores bajo quejas y agravios

SAN JUAN – Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME radicó el martes, a través de su unión Internacional, AFSCME (Federación Americana de Empelados Estatales, Municipales y de Condado) una moción en la Corte Federal donde el sindicato solicita una orden que establezca que las reclamaciones de los trabajadores a través del procedimiento de quejas y agravios bajo los convenios colectivos deben continuar ventilándose en los foros pertinentes, ya que a estos casos no les aplica la suspensión automática del Título III de la Ley PROMESA y deben continuar con su curso normal.

“Para nosotros es inaceptable que al día de hoy haya miles de casos, prácticamente todos detenidos en seco, por la afirmación errónea del Gobierno de Puerto Rico de que éstos están sujetos a la suspensión prevista en la sección 301 (a) del Título III de PROMESA. La necesidad de una resolución justa y rápida de los procedimientos de quejas y agravios es urgente y aún más a raíz de los huracanes Irma y María. Estos casos están teniendo y continuarán teniendo implicaciones personales profundas que inciden en el bienestar de los empleados involucrados y sus familias. Y eso incluye la determinación de si se quedan o no trabajando en Puerto Rico”, sentenció Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico en declaraciones escritas.

Esta moción, explicó, que se radicó en conjunto con la “American Federation of Teacher (AFT)” y su unión local Asociación de Maestros de Puerto Rico, también señala que esta acción del Gobierno de establecer unilateralmente una suspensión de los casos de quejas, agravios y arbitraje no solamente lo está haciendo con los casos previos a la petición de quiebra, sino también a los casos posteriores a la misma. Lo que es una acción indebida y contraria a derecho y equidad.

La moción establece además que, en los principales casos de quiebra en muchas industrias, los deudores del capítulo 11 han seguido cumpliendo con los procedimientos de reclamación y arbitraje sin poner en peligro su reorganización. De hecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no solo ha respaldado el uso de un procedimiento de reclamación y arbitraje para resolver disputas contractuales, sino que también ha restringido la participación del tribunal en tales disputas al imponer una deferencia judicial al proceso.

“En Puerto Rico, el Gobierno pretende negarle el derecho a un empleado a tener su día en corte. Aunque PROMESA haya establecido una suspensión a algunos casos, esos no incluyen los nuestros de quejas y agravios, y además la misma ley PROMESA y el Código de Bancarrota, permite al Tribunal levantar la suspensión para permitir que el proceso continúe. Y como representantes exclusivos de miles de empleados públicos estamos solicitándole al Tribunal que le ordene al Gobierno a continuar con el procedimiento ordinario de estos casos pre petición de quiebra al igual que con los casos pos petición de quiebra”, explicó la sindicalista.

También en la petición, las uniones sometieron como alternativa el que el Tribunal emita una orden levantando la suspensión automática en cuanto a los Procedimientos de Pre petición más urgentes, aquellos que involucran el despido o medidas disciplinarias a un empleado, casos que previamente estas Uniones le informaron a la AAFAF y se reunieron. Esto hasta que se pueda acordar un protocolo global para resolver todos los Procedimientos de Pre petición pendientes.

SPU espera prevalecer en esta moción, ya que al Gobierno privar a los empleados de una audiencia oportuna y la resolución de arbitrajes y agravios envía a los empleados públicos exactamente el mensaje equivocado en el momento equivocado: les dice que sus derechos como empleados públicos no son respetados y que no pueden tener ninguna certeza sobre su estado de empleo, condiciones de trabajo o compensación. De hecho, los alienta a unirse al éxodo de la Isla.

Un caos transitar el Ponce By-Pass sin semáforos PONCE – Un recorrido de Oeste a Este puede consumirle casi una hora, en un tramo que probablemente antes del paso del huracán María le tomaba entre 20 a 25 minutos con bastante tráfico vehicular.

Esto ocurre en la actualidad en la carretera PR-2, mejor conocido como el “Ponce By-Pass”.

Y es que, cuatro de las intersecciones más transitadas en la Ciudad Señorial se han convertido, literalmente en un caos pues la falta de semáforos en funciones provoca grandes congestiones.

En un recorrido esta tarde, CyberNews se percató que los policías que dirigían el tránsito en estas tres intersecciones, literalmente se les olvidó hacer el trabajo este miércoles. Normalmente la Uniformada dirigía el tránsito en estas intersecciones desde las 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Hoy miércoles, no hubo dirección de tránsito, ni del Negociado de la Policía de Puerto Rico, como de la Policía Municipal de Ponce.

Las intersecciones son, PR-2 y Ramal 2, PR-2 y Avenida Eduardo Ruberté, PR-2 y Avenida Hostos y una de las principales entradas de Ponce, la PR-2 y la PR-12 o Avenida Santiago de Los Caballeros.

A consecuencia de los huracanes, Irma y María, en dichas intersecciones, al menos, uno de los postes de semáforos cayó al suelo y no ha sido reparado hasta el momento.

Tampoco, no se ha recibido un plan por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en el caso del Municipio de Ponce.

Varios accidentes vehiculares han ocurrido en estas intersecciones, pero, sin vigilancia y dirección policiaca, literalmente cruzar estas intersecciones aumenta el riesgo de accidentes pues, literalmente los conductores no reducen la velocidad y no dan paso a los demás conductores, congestionando la intersección y provocan que el conductor cruce “a su suerte”, bajo el riesgo de ser impactados.

Cabe destacar que el “Ponce By-Pass” es la arteria económica de Ponce y el sur, pues en ella se encuentran los principales comercios de la ciudad y los centros comerciales de Ponce, como Plaza del Caribe, Ponce Towne Center, Ponce Mall, la mayoría de los concesionarios de autos, restaurantes, universidades, entre otros.

Cámara de Comercio de Puerto Rico anuncia su 2da Conferencia PROMESA

SAN JUAN – La Cámara de Comercio de Puerto Rico, junto a Birling Capital Advisors, LLC y El Nuevo Día, divulgaron detalles de la segunda conferencia sobre la ley PROMESA que se llevará a cabo el miércoles 31 de enero en el hotel The Condado Plaza Hilton.

El evento denominado “2da Conferencia PROMESA” reunirá a un grupo de expertos en temas financieros, líderes del sector empresarial y representantes gubernamentales con el fin de conocer los adelantos alcanzados desde la primera conferencia y educar sobre los retos y oportunidades ante los cambios y adelantos de la ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico, conocida como PROMESA, por sus siglas en inglés.

La presidenta de la CCPR, Alicia Lamboy Mombille, manifestó sentirse confiada de que este evento traerá una perspectiva nueva al tema de PROMESA.

“Distinto a la primera conferencia –que tenía como propósito educar sobre la Ley PROMESA—en esta ocasión nos enfocamos en algo más concreto y definido. Buscamos conocer las propuestas del sector privado para reactivar la economía de Puerto Rico; el rol de los municipios en la reinvención de las ciudades; la visión de la Legislatura ante PROMESA; y la agenda para la revitalización de Puerto Rico. Todos estos temas son relevantes para dirigir las iniciativas futuras del sector empresarial hacia una recuperación socioeconómica sostenible de Puerto Rico. Sin embargo, es preciso hacer una introspección profunda para replantearnos toda alternativa considerada antes de María y buscar soluciones conforme a nuestra nueva realidad social y económica”, dijo Lamboy Mombille en un comunicado.

Detalló que en esta ocasión, Puerto Rico enfrenta una mayor incertidumbre, no solo en el ámbito fiscal, ahora con el país sumido en la destrucción luego del huracán María se hace apremiante la búsqueda de nuevas herramientas y mejores soluciones. El programa educativo incluirá paneles de análisis y plenarias especiales que fomentan el pensamiento crítico enfocado en soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entre los temas se destacan: “Actualización fiscal y económica: visión del sector privado y público”, “Los retos legales y el impacto en el presupuesto e impuestos” y “El plan de crecimiento de desarrollo económico de Puerto Rico”.

El tema de apoderamiento municipal es un tema que requiere seria consideración y estudio. Por ello iniciarán una estrategia diseñada para iniciar un diálogo a través del panel “Reinventando las ciudades: gobernanza, finanzas y P3”, el cual contará con la participación de varios alcaldes, junto al secretario de la Gobernación, William Villafañe. Además, habrá un panel especial de “La visión de la legislatura sobre nuestra economía, PROMESA y Oportunidades” para el cual se ha invitado al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.

Por su parte, Francisco J. Rodríguez-Castro, presidente y CEO de Birling Capital Advisors, LLC y Chairman de la conferencia aseguró que el grupo de oradores invitados ha sido seleccionado para ofrecer todos los puntos de vista sobre la Ley PROMESA, no enfocados solamente en quien está en contra o a favor, más bien cómo lograremos utilizar la ley PROMESA para sanear las finanzas, canalizar más ayuda federal, nutrir al país de una mayor disciplina fiscal, siendo esta nuestra aportación educativa para todos los asistentes.

“Cada experto cuenta con vasta experiencia en sus áreas de enfoque y brindarán perspectivas colaborativas sobre cómo aprovechar PROMESA. Si bien es cierto que PROMESA es una ley que trastoca nuestro orden democrático, no podemos dejar de utilizarla para aprender, crecer, mejorar y eliminar de una vez y por todas las prácticas que nos han llevado hasta aquí. Ya identificados todos los retos podremos tomar decisiones más certeras y elevar el nivel de la discusión para ser partes de la solución”, dijo.

Rodríquez-Castro además dijo que “no todas las tormentas vienen para interrumpir nuestra vida. Algunas vienen para despejarnos el camino. Esta es la gran oportunidad que tenemos post María con PROMESA”.

Otros oradores invitados son: James P. O’Drobinak, principal oficial ejecutivo de MCS (Medical Card System, Inc.); Manuel Cidre, fundador de Los Cidrines; Hon. Eduardo Bhatia, portavoz de la Minoría y pasado presidente del Senado de Puerto Rico y el CPA Jaime L. Sanabria Hernández, co-presidente y gerente general de EcoEléctrica.

El evento también incluye una sesión especial con el presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, José B. Carrión III. Por su parte, el ingeniero Noel Zamot, coordinador de revitalización de la Junta, presentará el tema “Energizar, revitalizar, transformar y reestructurar nuestros servicios de agua y electricidad”, junto a representantes gubernamentales y líderes del sector privado.

El programa de la 2da Conferencia PROMESA se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Para más información o registrarse, se puede comunicar al 787-721-6060 o acceder www.camarapr.org.

Representante Yashira Lebrón exige que se reparen semáforos en Bayamón EL CAPITOLIO – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yashira Lebrón, le solicitó el miércoles, al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, que agilice los trabajos de reparación de los semáforos ubicados en el municipio de Bayamón.

La legisladora enfatizó que la falta de control del tránsito en las decenas de intercesiones que utilizan semáforos ha contribuido a un dramático aumento en accidentes de tránsito y a una reducción significativa en la actividad económica de los comercios cercanos a las mismas.

“Mi llamado al secretario Contreras es a que le brinde prioridad a la reparación de los semáforos ubicados en la ciudad de Bayamón. Son decenas de luces las que están en el piso, inoperante, lo que ha provocado que se tripliquen los accidentes de tránsito en la zona. Llevamos ya sobre 115 días después del huracán María y la situación no ha mejorado. Aunque reconozco la labor titánica que realiza el personal del DTOP para restablecer los servicios, si hago hincapié de la urgencia que tiene la reparación de estos sistemas en nuestra ciudad”, señaló Lebrón en declaraciones escritas.

Mencionó, además, los accidentes de tránsito, la falta de semáforos operando ha debilitado el comercio bayamonés.

“La falta de control de tránsito, mediante semáforos operando, ha hecho que mucha gente desista de visitar comercios aledaños a intersecciones con luces. Sencillamente no se quieren arriesgar a tener un choque y eso ha hecho que dejen de asistir a pequeños negocios, la inmensa mayoría de estos en manos de bayamoneses. La actividad económica en estas intersecciones se ha casi detenido. Por eso nos urge que se reparen los mismos de manera expedita”, agregó.

Lebrón le pido al titular del DTOP un plan completo, con métricas verificables, de cuando cada uno de los semáforos averiados en la ciudad estará operando. La legisladora también solicitó un estudio de viabilidad para determinar medidas de mitigación de efectos para que la situación que ahora se vive en las calles de la Ciudad del Chicharrón’ no se vuelva a repetir en caso de azote de otro fenómeno atmosférico similar.

Pide reunión para buscar alternativas tras despidos en hotel del este EL CAPITOLIO – El senador por el distrito de Carolina, Eric Correa Rivera se mostró preocupado con el anuncio de que el Hotel El Conquistador en Fajardo despedirá a casi todos sus empleados de forma temporera a partir del 17 de marzo.

“El que cientos de empleados queden sin trabajo, aun cuando sea de forma temporera es un duro golpe para la economía y en este caso para el turismo, pues el Hotel El Conquistador es muy importante dentro de esta industria. Es claro que el huracán María causó grandes daños a las instalaciones y que es necesario un periodo para la recuperación, pero urge que se busquen alternativas que impidan que estos trabajadores queden sin sustento para su hogar. Tenemos que evitar más golpes a la economía del país y del distrito de Carolina”, manifestó el legislador en declaraciones escritas.

Correa Rivera adelantó que estará citando a una reunión en los próximos días para buscar alternativas.

“Es importante que la Compañía de Turismo, la administración del hotel y nosotros unamos fuerzas, y busquemos alternativas ante esta difícil situación. Estaré citando a una reunión para juntos compartir preocupaciones e ideas, de manera que el golpe no sea de la magnitud que se ha anticipado para estos cientos de familias”, finalizó el senador.

Anuncian aprobación de plan federal para rendición de cuentas en el sistema de educación LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, informaron el miércoles que la agencia podrá implementar un nuevo modelo de rendición de cuentas, luego que el Departamento de Educación de los Estados Unidos aprobó el plan local que requiere la ley federal ESEA (Elementary and Secondary Education Act), según enmendada, y conocida comúnmente como ESSA (Every Student Succeeds Act).

Este plan busca generar mejores resultados y mayor transparencia en el sistema educativo de Puerto Rico.

“Este plan ejemplifica el esfuerzo colaborativo que debe replicarse en nuestro sistema educativo. El plan incorpora un amplio conjunto de indicadores que le permitirán a Educación tomar decisiones informadas sobre otros asuntos como la inversión de recursos, asegurando la rendición de cuentas”, sostuvo el primer ejecutivo en un comunicado de prensa.

Indicó que el plan sometido por el gobierno de Puerto Rico incluyó la consulta y participación ciudadana a través de una página en la cibernética en la que se mantuvo informado al público sobre los procesos de desarrollo del plan, encuestas, reuniones, entre otros. Cada estado tuvo que someter su plan de implementación de ESSA para su aprobación.

El gobernador felicitó a la titular del DE y a su equipo por el desarrollo de este plan.

“Con la aprobación del plan, el Departamento de Educación podrá enfocarse en conseguir los mejores resultados de nuestros estudiantes en áreas críticas”, dijo Keleher por su parte.

“El plan busca y hace factible una mayor transparencia. La aprobación del plan nos permite medir cómo se opera y se logran las metas académicas”, agregó.

La ley ESEA, que sustituyó la ley conocida como “No Child Left Behind”, proporciona a los estados mayor flexibilidad en lo que respecta a cómo las escuelas reportan el rendimiento de los estudiantes, incluyendo el rendimiento de los estudiantes en desventaja. En comparación con la ley anterior, la Ley ESSA es mucho más amplia y provee un marco específico para identificar qué escuelas tienen mayores necesidades de ser intervenidas.

Habrá tres tipos de escuelas:

“Comprehensive Support and Improvement (CSI)”: toda escuela superior (Título 1) con un índice de graduación de estudiantes menor al 67 por ciento y/o su puntuación compuesta para los indicadores seleccionados se encuentran en el 5 por ciento más bajo con respecto a todas las escuelas.

Additional Targeted Support and Improvement (ATSI)”: una escuela con al menos un subgrupo, con un mínimo de 10 estudiantes, que está por debajo del rendimiento percentil 5 en la puntuación compuesta, utilizada para identificar una escuela CSI.

“Targeted Support and Improvement (TSI)”: una escuela con al menos un subgrupo, con un mínimo de 10 estudiantes, se encuentra en la parte inferior del 10 por ciento de su base de subgrupos en las puntuaciones compuestas.

A grandes rasgos, el tipo de intervenciones que se realizarán en estas escuelas –CSI, ATSI y TSI- consistirán, entre otros, en el movimiento de estudiantes a mejores ambientes escolares o escuelas de excelencia, la consolidación de escuelas, la participación de evaluadores externos que evaluarán cualitativamente las necesidades de las escuelas y los distritos escolares, establecimiento de “partnership schools” o escuelas asociadas, que con la ayuda de maestros, padres y los mismos estudiantes son responsables de los resultados académicos, así como de mantener los resultados prometidos.

Las escuelas que no cumplan con las expectativas serán sometidas a una evaluación de sus métodos, recursos y necesidades, sobre cómo hacer mejor uso de recursos y fondos federales.

El Departamento de Educación ha establecido una serie de indicadores, distintos a otros años: logros académicos de los estudiantes, tasa de graduación, progreso en el dominio del español y otros indicadores de calidad escolar. Estas intervenciones se basan, entre otras cosas, en el rendimiento académico demostrado en pruebas estandarizadas (META-PR).

“Las intervenciones serán diseñadas por el Departamento de Educación gracias a la flexibilidad que ofrece ESEA y buscan impactar a toda la escuela, desde estudiantes, maestros, directores y otro personal. Igualmente, van atadas a asignar fondos adicionales, adiestramientos a maestros o desarrollo profesional, según sea necesario”, sostuvo la titular de Educación.

El plan establece como meta que para el 2022 al menos un 70 por ciento de los estudiantes del sistema alcance competencia académica, al menos para los grupos con menor desempeño al momento.

Igualmente, se aspira a que nueve de cada 10 estudiantes se gradúen a tiempo de escuela superior.

“El Plan ESSA incorpora un conjunto de indicadores que le permitirán al DEPR tomar decisiones informadas sobre las decisiones de inversión y garantiza la responsabilidad de aquellos a quienes se les confió nuestro recurso más valioso: nuestros hijos, los futuros líderes de Puerto Rico”, concluyó Keleher.

