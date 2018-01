Gobierno y Política – Enero 12, 2018

Representante Juan Oscar Morales aplaude acusación federal sobre compra de helicópteros bajo la pasada administración

EL CAPITOLIO – El representante Juan Oscar Morales se expresó satisfecho el viernes, luego de conocer que un Gran Jurado acusó al propietario de la empresa Ecolift por un esquema de fraude en la venta de helicópetros al gobierno de Puerto Rico.

“El tiempo nos dio la razón, trataron de desvirtuar y desmerecer la investigación que llevamos desde la Comisión de Salud de la Cámara y recibí ataques de la oposición y de otros sectores del país. Nunca utilizaría mi posición para hacerle daño a nadie, juré que mi desempeño sería con responsabilidad y honestidad”, aseveró el presidente de la Comisión cameral de Salud en declaraciones escritas.

Recordó que la pasada Administración adquirió varios helicópteros a la empresa Ecolift y luego de las elecciones de 2016, se adquirió un helicóptero ambulancia en una compra irregular por cerca de $8 millones con fondos públicos.

El representante añadió que la investigación que se llevó a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara se inició luego que en las vistas de transición de 2016 sacaron a relucir que desde la Fortaleza durante la pasada Administración se dieron instrucciones para adquirir ese helicóptero expeditamente a un suplidor en particular sin subasta pública ni un proceso competitivo. “De hecho, la propia exsecretaria del Departamento de Salud, Anta Rius, reconoció en vista pública que la compra fue impropia y que no la debió hacer”.

“Nos satisface que las autoridades federales están tomando acción sobre las compras fraudulentas de helicópteros bajo la pasada Administración y esperamos que terminen con la investigación de la compra del helicóptero ambulancia. Según trascendió en la vistas que realizamos, el proceso fue sin subasta y ordenado desde La Fortaleza al final del mandato de Alejandro García Padilla. Esa compra de $8 millones fue un fraude pues el helicóptero no tenía las licencias para operar como ambulancia, ni tenía el equipo necesario para hacer esa tarea”, insistió el representante.

Afirmó que la política pública de esta Administración es cero tolerancia contra la corrupción y mal manejo de fondos públicos, “venga de donde venga”.

“La presente Asamblea Legislativa ha convertido en ley varias medidas del gobernador para atacar la ilegalidad en la gestión pública como aumentar las penas para los delitos de apropiación ilegal de fondos públicos, el Código Anticorrupción y la Ley para crear la Oficina del Inspector General. De igual forma, en febrero de 2017 el gobierno firmó un acuerdo con las autoridades federales para trabajar en conjunto varios delitos incluyendo la corrupción gubernamental”, concluyó el representante.

Representantes de pacientes anticipan que sería estocada para salud al eliminar beneficios esenciales de los planes médicos

SAN JUAN – El Proyecto del Senado 641 que va camino a la consideración del Gobernador representaría un retroceso de más de una década en la calidad de los servicios de salud que actualmente cobija a los puertorriqueños, denunciaron el viernes, decenas de grupos que representan pacientes bajo la Alianza pro acceso a medicamentos.

“Detrás de lo que parece un objetivo loable de dar acceso a planes médicos a empresas pequeñas y medianas (PYMES), la medida esconde enmiendas al Código de Seguros que solo benefician las arcas de las aseguradoras de salud en la Isla, con el único fin de multiplicar sus ganancias mientras disminuyen los beneficios en las cubiertas”, explicó Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos en declaraciones escritas.

Este denunció que la medida da paso la creación de planes alernativos o la eliminación de los beneficios esenciales de cubierta, lo que es un engaño de las aseguradoras, creando una falsa expectativa a los pacientes de tener una cubierta médica cuando prácticamente dicho plan no cubre nada.

Añadió que “esto solo enriquece a las aseguradoras a costa de los pacientes y de los proveedores de salud.”

“Le pedimos al Gobernador, Ricardo Roselló que considere el veto de este proyecto. Su aprobación solo daría paso a la creación de planes médicos sin beneficios esenciales para los pacientes en Puerto Rico. Esto representa la eliminación de servicios fundamentales y la limitación de pruebas básicas tradicionalmente cubiertas por las aseguradoras, en detrimento de la salud de miles de beneficiarios.

Los servicios que estarían en riesgo son los ambulatorios, farmacia, emergencia, hospitalización, maternidad y cuidado de salud al recién nacido, laboratorio, pediatría, cuidado y servicios mentales, prevención y manejo de condiciones crónicas, entre otros. Por disposición del Affordable Care Act, las aseguradoras están obligadas a ofrecer estos beneficios bajo cada cubierta individual o grupal. Sin embargo, el Proyecto del Senado 641, que está camino a la firma del Gobernador, le permitiría a las compañías de seguros eliminarlos”, manifestó María Cristy, portavoz de la Alianza pro acceso a medicamentos.

“Desde los servicios de farmacia, que dan acceso a medicamentos hasta pruebas como mamografía y clonoscopia, que representan la diferencia entre perderse y salvarse una vida podrían quedar fuera de estos nuevos planes, si el Gobernador convierte en ley esta medida”, denunció la salubrista.

Por su parte, Andrés González, presidente de Apoyo a Padres de Niños con Impedimento, explicó que la eliminación del Código de Seguros de Puerto Rico de la aplicabilidad de los beneficios de cubiertas esenciales representa un retroceso en la calidad de servicios de nuestros pacientes. Esto representa, además, un golpe nefasto para los pacientes con condiciones mentales, ya que los servicios de salud mental son un componente de los beneficios esenciales.

“Además, eliminar o limitar las pruebas básicas de laboratorio que un paciente necesita pone en peligro la salud del paciente ya que al no estar cubiertas muchos optan por no realizarse las mismas. Sin un resultado de laboratorio el médico no puede hacer un diagnóstico y el paciente no tendrá el tratamiento necesario para su condición”, agregó González.

La Alianza advirtió al Gobernador que la eliminación de los beneficios esenciales no tiene correlación con el objetivo de la medida, y que es contrario a las metas contenidas en el Plan para Puerto Rico. Según la organización, el Plan para Puerto Rico dispone de un plan de salud “centrado en el paciente”, así como el “fortalecimiento de la reglamentación, defensa del paciente y responsabilidades compartidas”. El grupo manifestó que lo propuesto por esta medida va dirigido a beneficiar intereses particulares en la generación de mayores ganancias, a costa de la salud del pueblo.

La Alianza Pro Acceso a Medicamentos es una entidad que conglomera a más de una decena de organizaciones que representan pacientes y profesionales de la salud, Entre éstas, se encuentran la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Paciente de Psoriasis, Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI), Alianza de Cooperativas de Salud de Puerto Rico, Coopharma, Sociedad Americana contra el Cáncer y la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, entre otros.

Gobierno anuncia la publicación de la convocatoria para reclutar a un inspector general

KISSIMMEE, Florida – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el viernes, que para reclutar el mejor talento posible a nivel local, nacional o internacional ha publicado una convocatoria general para recibir solicitudes de candidatos que interesen dirigir la Oficina del Inspector General.

Esta oficina tendrá como propósito asegurar que las instituciones gubernamentales provean servicios de calidad al público en general con trasparencia y sin corrupción.

“El inspector general tendrá a su cargo la preparación de recomendaciones que promuevan la economía y la eficiencia de la administración pública. Además, servirá como filtro para detectar fraude y mala administración de fondos públicos para que los puertorriqueños puedan confiar plenamente en que los fondos públicos son utilizados de manera eficiente y efectiva”, expresó el primer mandatario en declaraciones escritas.

Explicó que desde la aprobación de la ley que presentó Rosselló Nevares, la cual crea la Oficina del Inspector General, el Gobierno ha manifestado que tendrá cero tolerancia contra la corrupción. A esos fines se aumentaron las penas para ciertos delitos de apropiación ilegal de fondos públicos y se creó el Código Anticorrupción del Gobierno a fin de eliminar la probatoria para ciertos delitos vinculados a la gestión pública.

“Estamos publicando una convocatoria abierta en medios locales y nacionales para que aquellos candidatos que cumplan con los requisitos en ley puedan expresar su disponibilidad para ocupar ese importante cargo. Queremos reclutar la persona más preparada y respetada en este tema de gerencia gubernamental”, expresó el primer mandatario.

Aquellas personas interesadas deberán someter la solicitud para ser evaluadas. Este nombramiento también requerirá confirmación de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.

Aquellas personas interesadas deberán someter una solicitud formal que debe incluir su curriculum vitae y una carta de presentación. También deberán cumplir con los criterios de educación, experiencia, ausencia de conflicto de intereses y referencias.

Entre los requisitos se establece que deberá ser una persona mayor de 30 años de edad, de reconocida capacidad profesional y probidad moral y con amplios conocimientos sobre auditorías, administración pública y gestión gubernamental, conforme a la Ley 15-2017, según enmendada. De igual forma, deberá dominar el idioma español.

Las solicitudes deberán someterse por correo electrónico a la dirección nombramientos@fortaleza.pr.gov. Para información adicional puede comunicarse al 787 721 7000, extensión 2302.

Se extiende la fecha límite para solicitar Asistencia de Desempleo por Desastre hasta el 9 de febrero

GUAYNABO – El Departamento del Trabajo de Estados Unidos, informó el viernes, que extiende la fecha límite para solicitar Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés) hasta el 9 de febrero de 2018.

El programa DUA, que administra el Departamento del Trabajo de Puerto Rico y se financia con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), provee beneficios y servicios de empleo a individuos que perdieron su trabajo debido a los huracanes Irma y María. Los individuos desempleados deben inscribirse con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico.

Desde que comenzó el programa el 21 de septiembre de 2017, DUA ha desembolsado $2,428,610 en asistencia de desempleo.

Para solicitar asistencia DUA, comuníquese con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico al 787-945-7900 o visite: http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/InfoAgencia.aspx?PRIFA=067

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés, o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido discriminado, llame libre de costo a FEMA, al 800-621-3362 (voz, 711/VRS Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües estarán disponibles (Marque 2 para español). Para TTY, llame al 800-462-7585.

Llamado desde La Fortaleza a no politizar la falta de energía eléctrica

LA FORTALEZA – El asesor en Asuntos Municipales de la Fortaleza, Omar Negrón, le hizo un llamado el viernes, a la Asociación de Alcaldes a no politizar la falta de energía eléctrica y aseguró que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está trabajando en los 78 municipios de la Isla para garantizar que el servicio de energía le llegue a todos los puertorriqueños por igual.

“La manifestación convocada por los alcaldes que pertenecen al Partido Popular Democrático, lo que busca es politizar un asunto tan serio como este. Las estadísticas de la AEE demuestran que no es correcto que se discrimine contra los municipios del PPD. Actualmente las brigadas de la AEE están distribuidas de manera equitativa en toda la Isla para que todos los pueblos puedan ser atendidos”, precisó Negrón en declaraciones escritas.

El funcionario informó además que el 62 por ciento de los clientes de la AEE ya cuentan con el servicio de energía eléctrica. “Los datos de la propia AEE demuestran que entre los municipios con mayor por ciento de clientes con servicio están San Germán, Cabo Rojo, Guayama, Lajas, Juana Díaz y Hormigueros con más de un 80 por ciento de servicio. Además, las regiones con más brigadas asignadas están San Juan, Humacao y Trujillo Alto. La información provista por la Autoridad de Energía Eléctrica demuestra que el alegado discrimen no existe. Mi llamado es a que no se juegue ni se politice este asunto, y que todos nos unamos en la búsqueda de soluciones”.

El funcionario explicó que de los 35 municipios con más del 60 por ciento de clientes con servicio, 20 son municipios con alcaldes del PPD.

Asimismo, Negrón precisó que la manifestación que realizará la Asociación de Alcaldes el próximo lunes fue convocada luego de que el grupo de alcaldes del PPD fueran convocados a una reunión con el secretario de la Gobernación en La Fortaleza.

“Esto demuestra ganas de politiquear y no ganas de ayudar. Esta administración del gobernador Ricardo Rosselló siempre ha tenido las puertas abiertas para atender los reclamos y buscarle solución a los problemas que afectan a todos los municipios. Mientras algunos intentan convertir esta situación en una política, nuestro gobierno continuará trabajando para que todos los puertorriqueños tengan el servicio de energía”, sentenció.

