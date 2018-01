Gobierno y Política – Enero 10, 2018

Las alertas de tsunami no llegaron porque el gobierno no tiene equipo para activarlas, según director del Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencia PONCE – El director del Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencia (CECE), organización que coordina el Sistema de Alertas de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), Alfonso Giménez Porrata dijo el miércoles, que el ante la Advertencia de Tsunami que se emitió no se pudo transmitir porque las agencias concernidas no tienen la capacidad para así hacerlo. “El Sistema de Emergencia no pudo ser activado anoche porque en estos momentos, ninguna agencia gubernamental en Puerto Rico no tiene la capacidad para hacerlo”, dijo Giménez Porrata en declaraciones escritas. “Por años, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), ha estado dependiendo de unos obsoletos repetidores del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) para activar el sistema porque AEMEAD no cuenta con los equipos necesarios para ello”, añadió. Explicó que, de los tres repetidores que se usaban para activar el EAS, han ido desapareciendo (fuera de servicio) poco a poco y el último se fue con el huracán María. Giménez Porrata aseguró que por más de diez años, el Comité Estatal ha estado advirtiendo a los directores de AEMEAD sobre la necesidad de adquirir el equipo necesario. “Los integrantes del EAS – emisoras de radio y televisión y los sistemas de cable terrestre y satelital- cuentan con modernos equipos para emitir alertas EAS, pero es AEMEAD quien debe activar el sistema”, abundó. Mencionó que el EAS se compone de tres partes: Las agencias de gobierno que emiten la alerta; Las emisoras de radio, televisión y cable que la divulgan; El público que recibe el mensaje de alerta. Senador del PIP hace llamado a preparar las comunidades ante los fenómenos naturales EL CAPITOLIO – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, hizo un llamado el miércoles al gobierno para ayudar a las comunidades a organizarse para poder responder adecuadamente ante la ocurrencia de distintos fenómenos naturales. “Ya estamos a unos meses de la próxima temporada de huracanes. No podemos seguir esperando a que pase otro huracán, o que ocurra una inundación, un terremoto o un tsunami para entonces tomar medidas remediativas. Aunque fue desactivada en poco tiempo, esta advertencia de tsunami es un nuevo aviso de que tenemos que tomar acciones concretas y la respuesta debe concretarse desde las propias comunidades”, comentó Dalmau en declaraciones escritas. A poco más de tres meses luego del desastre causado por el huracán María, el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) activó en la noche del martes, una advertencia de tsunami para Puerto Rico, debido a un fuerte terremoto de magnitud 7.6 que sacudió la costa del norte de Honduras. El senador Dalmau sometió el Proyecto del Senado 716 para crear la “Ley de Resiliencia de Puerto Rico”, que busca establecer y fortalecer la respuesta comunitaria, municipal, regional y nacional para reducir el riesgo de desastres, como parte integral de la dimensión ambiental, social, económica y política del desarrollo sostenible. “A través de la descentralización de la autoridad y de los recursos, para impulsar la reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de desastres a nivel comunitario, municipal, regional y nacional, hay que establecer unos planes específicos que se confeccionarán en conjunto con las comunidades y organizaciones que componen su área social. Este proceso debe comenzar desde cada comunidad del país. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha estado impulsando este tipo de planificación y otros países llevan décadas con sus propios planes. Es hora que Puerto Rico se prepare, para proteger adecuadamente a nuestra gente”, dijo Dalmau Ramirez. Por otro lado, el legislador del PIP reafirmó la necesidad de aprobar diversos proyectos ambientales que ha presentado en el Senado. “Este grupo de proyectos ambientales que hemos sometido son parte de las propuestas que el PIP ha desarrollado, en conjunto con otras organizaciones y comunidades. Por ejemplo, prohibir el depósito de cenizas de carbón y eliminar la quema de carbón (PS 600), establecer la Ley de Costas y minimizar la erosión costera (PS129), promover la Conservación y Protección de los canales de riego (PS 344), establecer la ley para el Desarrollo del Plan de Manejo de Recursos Post Consumo (PS 444), recuperar terrenos que se han apoderado las semilleras transgénicas (PS441), prohibir el uso del peligroso glifosato (PS 130), establecer la ley de acción y protección del derecho colectivo a un medio ambiente sano (PS 443) y prohibir los envases de “foam” en el despacho de comidas o bebidas (PS 472), son algunos de estos proyectos que son sumamente necesarios para construir un desarrollo y un país sostenible”, concluyó Dalmau Ramírez. Representante Juan Oscar Morales pide cuenta a la AEE sobre trabajos en zonas de San Juan sin servicio EL CAPITOLIO – El representante por el Distrito 3 de San Juan, Juan Oscar Morales, le envió una misiva el miércoles, al director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, en la que pide se informe el estatus de los trabajos en las zonas de su distrito que siguen sin el servicio y el plan de acción a corto plazo para restablecer el mismo. “Es imperativo que ya, a casi cuatro meses del paso de Irma y María, se informe de manera clara qué está deteniendo el restablecimiento del servicio en comunidades de San Juan. En varias ocasiones me he reunido con personal de la Autoridad para dar seguimiento a que se atiendan los sectores del distrito que aún no tiene luz, pero ya van casi cuatro meses y todo se ha detenido. Nos habían dicho que era por falta de materiales, pero ya han anunciado que ha llegado materiales. Nos dijeron que se asignarían las áreas que faltan a compañías contratadas, pero hay muchas comunidades que aún no han recibido la visita de brigadas por sus alrededores”, sostuvo el representante en declaraciones escritas. Morales explicó que en la carta, incluyó un listado de todas las comunidades y sectores que no tienen luz, muchas de ellas desde Irma. Del mismo modo, pidió mayor atención al sector San Martín en Río Piedras donde hay más de cinco centros de envejecientes que están confrontando situaciones de emergencia, ante problemas con los generadores eléctricos que llevan utilizando durante los pasados meses. “Los envejecientes que viven en estas égidas han visto su salud comprometida ante las limitaciones que enfrentan para recibir cuidados médicos por la falta de luz. Es apremiante que se atienda esta situación ya que aunque los centros están operando con generadores eléctricos, la capacidad para operar equipos médicos no es suficiente y cuando de dañan se quedan desprovistos de sus terapias y los medicamentos se dañan”, indicó el legislador. Entre los centros que hay en la zona, el representante mencionó la Edad de Oro, Edman Care, Casa Primavera, Hogar Cariño y el Hogar Carmelitano. Este último alberga más 150 envejecientes. Añadió que ya había informado a la AEE sobre esta situación apremiante, pero no se ha atendido. “Necesitamos que la AEE de prioridad a esta situación en su agenda de trabajo”, acotó. Dr. Shoper depone en la Cámara sobre irregularidades de AutoExpreso EL CAPITOLIO – Gilberto Arvelo, dedicado a la fiscalización de los derechos de los consumidores, se expresó el miércoles en una vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José Luis Rivera Guerra, en torno a la Resolución de la Cámara 67 sobre las multas de los peajes. “Una de las razones por las que estamos aquí es por que entendemos que las empresas que manejan el AutoExpreso nos están robando y nos están timando”, dijo Arvelo, fundador del portal www.doctorshoper.com . “No tenemos ningún problema que se nos cobre por el uso de las vías de tránsito que requieren el pago de las mismas… Ya hay un marco como parte del gobierno, nosotros no tenemos problemas con pagar lo justo y razonable… Con lo que no estamos de acuerdo es con que se nos cobre por un servicio ineficiente”, expresó Arvelo en su deposición. Alegó que esta situación de irregularidades con las multas de AutoExpreso se inició desde 2014. “Durante el 2014, el gobierno de aquel entonces tenía una deuda millonaria con la empresa TransCore por el pago de peaje. El gobierno nos cobrara a nosotros y de ese dinero se le pagaba a TransCore. El gobierno se atrasó en el pago y tenía una deuda. Como consecuencia, el gobierno le dio instrucciones a TransCore para que se quedara con el dinero que generaran las multas para mitigar la deuda. Eso fue lo que pasó”, relató. Explicó que desde ese entonces se produjo un cambio en la forma que operaba el sistema y comenzaron a surgir decenas de querellas por los problemas con el AutoExpreso y por el cobro excesivo. Arvelo produjo un video con un consumidor en el que pasaron por las estaciones de peaje de la Ruta 66 y constataron las deficiencias del sistema. También confirmaron que los propietarios de Jeeps tenían problemas con la lectura del sello. Asimismo, dijo que el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en aquel entonces admitió sobre el conocimiento de esta situación y días más tardes tuvo que renunciar. También dijo que luego el sistema pasó a manos de la empresa Guila, pero las irregularidades se mantuvieron. El defensor de los consumidores señaló que aun esperan se certifique un pleito de clase en el tribunal relacionado al proceso de validación de las multas de AutoExpreso. De paso, levantó bandera ante la ineficiencia del proceso de revisión de las multas. “Los recursos de revisión, eso es la estafa más grande que hay en Puerto Rico. Usted pide un recurso de revisión y yo todavía estoy esperando uno hace tres años. Tuve que acogerme a una amnistía y pagar un boleto que no procedía”, dijo. Arvelo recomendó que se vuelva al sistema original en el que el consumidor pueda pagar el balance adeudado de AutoExpreso cuando le toque renovar el marbete; que se cancelen todas las multas hasta que el sistema comience a operar eficientemente y que los mecanismos de comunicación, incluyendo la rotulación sean adecuados y visibles. También recomendó que se haga una vista ocular en un cuartel de tránsito para que puedan apreciar la cantidad de cajas de tablillas confiscadas de autos que no tienen marbetes porque no pueden pagar las multas de AutoExpreso. Representante solicita ayuda al secretario DSP para combatir criminalidad en zona este EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Ángel Peña Ramírez, le solicitó el miércoles al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, que tome acción inmediata para mitigar los estragos causados por la ola criminal que actualmente azota los municipios de la región este-central, la cual ha sido fomentada, principalmente, por la crasa falta de energía eléctrica, entre otros factores. “Sabemos que el secretario Pesquera tiene toda la capacidad del mundo para hacer su trabajo y lo esta haciendo efectivamente. Pero estamos en un periodo de transición y tememos que actuar. La situación principal en los pueblos de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo es que no hay electricidad en gran parte de estos municipios, lo que facilita que elementos criminales crean que pueden hacer sus fechorías impunemente”, señaló Peña Ramírez en un parte de prensa. Mediante una carta enviada el martes, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) enfatizó que “ante la falta de electricidad, los municipios han tenido que redirigir el uso de sus policías municipales en el control del tránsito y rondas en aquellas áreas más vulnerables. Mientras que, ante el problema del ausentismo que atraviesa la Policía de Puerto Rico, los municipios han quedado vulnerables a cualquier acto delictivo”. “Como representante de los pueblos de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo, solicito formalmente que se tome acción estratégica para atender y/o mitigar esta problemática y así poder garantizar un ambiente más seguro a nuestra ciudadanía”, añadió. Examinarán protocolo de hostigamiento sexual SAN JUAN – La Oficina de la Procuradora de la Mujer iniciará una evaluación sobre el proceso administrativo llevado a cabo hasta el momento en el manejo del caso por alegados señalamientos de esa naturaleza que rodean la salida del director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), José Izquierdo. Esto, en respuesta a informes de prensa que dan cuenta que el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, activó el protocolo de hostigamiento sexual en esa dependencia. “Ante el hecho de que el secretario Laboy ha expresado que fue activado el protocolo de hostigamiento sexual, nuestra oficina hará una evaluación del mismo de manera inmediata”, expresó la procuradora interina, Carmen Lebrón González en un comunicado. La funcionaria dijo que la dependencia está atenta a toda la información que ha trascendido al momento y aseguró que, tal como ha dicho el gobernador Ricardo Rosselló, su oficina no permitirá espacio para ningún tipo de hostigamiento ni vejación a la mujer, o a cualquier otro empleado, en su lugar de empleo. “La política pública es clara y es de cero tolerancia. No debe existir tolerancia alguna para conducta de este tipo ni en el sector público ni en el privado”, expresó. El proceso de evaluación de protocolo, como de costumbre, es confidencial, en el interés de proteger a las víctimas. Quieren poner “food trucks” en Centro Médico SAN JUAN – El director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Jorge Matta González, dijo el miércoles que se solicitan propuestas de comerciantes interesados en establecer locales móviles de venta de comida rápida, conocidos como “Food Trucks”, en el área de la Plazoleta Central de Centro Médico, cerca de la Sala de Emergencias de la ASEM. “También estamos solicitando propuestas para designar cinco espacios comerciales, en el área de estacionamientos para que puedan ser ocupados mediante contrato de alquiler por un año para establecimiento de un servicio de lavado de carros”, anunció Matta González en un comunicado. Esto, como parte de los proyectos de la ASEM para este 2018. “Las propuestas para los referidos servicios tendrán que incluir como requisito mínimo, el costo de la renta para los mencionados servicios, la cabida requerida para el establecimiento móvil, cubierta de seguro y características generales sobre la propuesta de negocio”, explicó Matta González. Las propuestas deben ser sometidas en original y tres copias y entregadas personalmente en sobre sellado dirigido a la Junta de Subastas de la ASEM, en o antes de las 4:00 de la tarde del martes, 30 de enero, en la Oficina del director djecutivo de la ASEM, Edificio Abigail Robles, Tercer Piso, Centro Médico de Río Piedras. “La Junta de Subastas de la ASEM evaluará las propuestas sometidas y recomendará favorablemente al Director Ejecutivo aquellas propuestas que representen mejores condiciones para la ASEM, sus pacientes, empleados y visitantes”, sostuvo el funcionario. Finalmente Matta González sostuvo que “no se aceptarán propuestas luego de la fecha y horas establecidas y que la ASEM se reserva el derecho a sustituir o modificar el concepto de la propuesta y contratación de alquiler de espacios comerciales en igualdad de condiciones para todos los proponentes”. Populares denuncian que gobierno y legislatura PNP están desenfocarnos por su fanatismo ideológico EL CAPITOLIO – El portavoz de Asuntos Federales del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Luis Vega Ramos criticó el miércoles un alegado fanatismo ideológico del gobierno de turno por retomar gestiones relacionadas a la estadidad. “La mayoría de los puertorriqueños aún viven sin luz ni agua potable. Unas 40,000 personas perdieron su empleo el año pasado, y la semana pasada más de 3,000 personas se unieron a las filas desempleo. Esto representa casi el triple de lo normal. Hay más de 70,000 hogares sin techo, y a la población de adultos mayores se le complicó aún más el acceso a los servicios de salud y compra de medicamentos. La inseguridad crece con un asesinato cada ocho horas. Peor aún, se está denunciando que en las escuelas públicas hay falta de alimentos. Ante esa realidad, el gobernador y el presidente de la Cámara retomaron su obsesión ideológica con una estadidad actualmente imposible y abandonaron sus responsabilidades para irse a cabildear por el estatus”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas emitidas a nombre de la delegación del PPD de la Cámara. Asimimso, criticó la legislación para asignar 5 millones de dólares a la Comisión de la Igualdad. “Esto es para distraer al Congreso en un debate estéril, en vez de atender las verdaderas prioridades del país. Condenamos las actuaciones de los líderes del gobierno por estar desconectados de la realidad, y por tratar de desviar la atención pública ante el caos gubernamental que enfrentan y de la discusión sobre las consecuencias del nuevo plan fiscal y la ausencia del préstamo federal de emergencia”, dijo el legislador. “En el momento más delicado para Puerto Rico, mientras esperamos por un nuevo plan fiscal, un préstamo de emergencia para el que el gobierno federal exige condiciones fuertes por el escándalo de Whitefish y no hay ninguna garantía de que atenderán la falta de recursos para nuestro sistema de salud, el gobernador Rosselló y el liderato legislativo siguen en su fanatismo ideológico”, sostuvo. Denuncian Aguada lleva un año sin director de Obras Públicas

AGUADA – El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de Aguada, Christian Cortés Feliciano denunció el miércoles que ese municipio lleva ya un año sin un director del Departamento de Obras Públicas Municipal, situación a la que atribuyó la proliferación de vertederos clandestinos, sin que se haya tomado acción alguna por la administración del alcalde Manuel ‘Gabina’ Santiago Mendoza.

“A un año de asumir la alcaldía, Santiago Mendoza aún no consigue quien atienda Obras Públicas. De hecho, en estos pasados meses lo que hemos visto es un proceso irregular e ilegal de nombramientos de funcionarios municipales para otras dependencias, y el tema ambiental ya se está convirtiendo en un problema. Como oposición resposable a inicio del cuatrienio concedimos un tiempo razonable para que organizara su equipo y ejecutara su plan de gobierno, pero ya tenemos que hacer la denuncia y evitar mayores problemas”, argumentó el líder legislativo municipal en un comunicado.

“Al día de hoy, luego de que el señor alcalde no ha realizado un nombramiento en propiedad para dicha dependencia, provocando que el Departamento de Obras Públicas opere sin dirección afectando así los servicios que se ofrecen a nuestra gente. A su vez, esta falta de dirección y de servicios ha provocado la creación de vertederos clandestinos, como en el área de Coloso. Lo cual, además de afectar negativamente la apariencia de nuestro pueblo, tiene el potencial de convertirse en una crisis de salud pública”, indicó el también abogado.

El legislador municipal hizo un llamado al alcalde para que cumpla con los deberes que le impone la Ley de Municipios Autónomos y nombre a un director en propiedad, al tiempo que actúa sobre el creciente al vertedero clandestino.

“Su deber es nombrar a todos los funcionarios municipales y someter a la confirmación de la Legislatura Municipal las nominaciones de los funcionarios designados. No puede mediante el subterfugio de nombramientos interinos mantener operando un Departamento sin un nombramiento en propiedad. Los nombramientos interinos son para ser usados en casos de ausencias temporales o transitorias, no para obviar procesos estipulados mediante Ley. Aguada no merece esta desorganización”, finalizó Cortés Feliciano.

Moroveños se manifestarán en Fortaleza

MOROVIS – Residentes de los 13 barrios de Morovis realizarán una manifestación en la Fortaleza en repudio por los más de 125 días que llevan sin servicio de electricidad por causa de los huracanes Irma y María.

Esto, a pesar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reportó la reconexión del servicio hace dos semanas, en algunos sectores del centro urbano.

“Están engañado a la gente, esto es un abuso. No están hablando claro. Por eso es que vamos a protestar ante el responsable de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que es el gobernador Ricardo Rosselló. Fue él quien puso a Ricardo Ramos y quien puso a Justo González y no hay avance alguno. No hay más responsable que él”, tronó en un comunicado, María Luisa Rivera Santos, ama de casa y residente del Barrio San Lorenzo de Morovis.

“Hay gente que va a quejarse al municipio, como si la alcaldesa tuviera injerencia en la Autoridad, pero la verdad es que esa gente en la AEE está como el perro del hortelano, ni reparan las líneas ni dejan que los alcaldes intervengan para ayudar aunque sea con lo más básico”, expresó José Rivera, quien tiene un colmado en el Barrio Franquez de Morovis.

“Es el gobernador quien tiene que dar explicaciones. Que presente cuál es el plan que tiene para restablecernos el servicio. Los comerciantes estamos ahogados en gastos de plantas y gasolina. La AEE lo que hace es mentir constantemente con todo, estamos hartos. Se supone que es Rosselló quien supervisa la AEE”, agregó Rivera.

La manifestación será el lunes, 15 de enero a las 10:00 de la mañana en la Fortaleza. La convocatoria de pueblo se inició en las redes sociales y la alcaldesa Carmen Maldonado González acogió la misma.

“Al pueblo de Puerto Rico se le hizo una promesa de proveer 95 por ciento de servicio para la Navidad pasada. Luego de esa fecha, la AEE ha dado todas las excusas habidas y por haber. La gente está indignada. Todos los días yo atiendo casos graves de salud, casos que sin humanamente dolorosos y estoy haciendo todo lo que puedo. Pero el gobernador tiene que poner orden en la AEE. El país entero ve los camiones que han traído de Estados Unidos, pero hay una alegada falta de materiales. Esta no es una apreciación mía, lo está viendo todo Puerto Rico, todos los días. De igual manera me quito el sombrero y reconozco la labor de los trabajadores que están haciendo lo humanamente posible, pero ellos no tienen la culpa del desastre de la AEE”, expresó Maldonado.

La ejecutiva municipal se expresó también sobre la negativa de la gerencia de la AEE a aceptar la ayuda que los municipios están listos a ofrecer. “Hubo una reunión esta semana donde alcaldes de mi partido y del partido del Gobernador se expresaron indignados por la actitud caprichosa de no dejarnos ayudar. Pero nadie se llame a engaño, a donde tenemos que buscar las soluciones no es donde los burócratas de la AEE, es donde el gobernador, que es el principal responsable”, añadió Maldonado.

“Hablo con conocimiento de causa porque yo trabajé en la AEE y conozco como funciona la corporación pública. Hay vidas en riesgo, gente enferma que necesita el servicio. Y para quienes no les interesa las vidas humanas y solo les interesa el dinero, pues sepan que hay miles de negocios perdiendo dinero por la ineficiencia de la AEE. Que nadie hable de desarrollo económico ni de recuperación hasta que el gobernador Rosselló atienda el tema de la AEE”, finalizó.

