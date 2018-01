Gobierno y Política

Gobernador designa comisionados para Sistemas de Emergencias 9-1-1 y Cuerpo de Emergencias Médicas

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó el lunes, al licenciado Ángel Sostre Cintrón como comisionado del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y al licenciado Guillermo Torruella Farinacci como comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico.

“Agradezco la disponibilidad de los licenciados Ángel Sostre Cintrón y Guillermo Torruella Farinacci para dirigir los negociados. Les deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones”, expresó el primer ejecutivo a la prensa.

Explicó que el licenciado Sostre Cintrón desempeñó el cargo de subprocurador en la Oficina del Procurador del Paciente de 2013 a 2015. Asimismo, fue el subprocurador de la Oficina del Procurador de la Salud del 2012 al 2013 y asesor legal de la misma oficina del 2011 al 2012.

Añadió que Sostre Cintrón fue abogado litigante de varias firmas legales del 2004 al 2011. En 1995, se graduó de la Universidad de Puerto Rico y recibió una maestría en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana en 1998. En mayo de 2003 terminó su juris doctor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Por su parte, continuó, el licenciado Torruella Farinacci fungió como chief of staff de la Policía de Puerto Rico en el 2012 donde apoyó a nivel ejecutivo todos los procesos operativos y de la supervisión de sus principales gerentes y directores.

Además, fue rector de la Academia de la Policía en el 2013 bajo la Superintendencia de Héctor Pesquera. De julio de 2011 a septiembre de 2012, el licenciado sirvió como asesor legal del superintendente de la Policía. Durante este tiempo, también fue el responsable de evaluar y analizar la estructura de capacitación existente de la Policía, y desarrolló y coordinó una nueva estructura que resultó exitosa después de su implementación.

Asimismo, fue asesor legal de la Oficina del Monitor Independiente de la Policía. Allí estuvo a cargo de evaluar diferentes áreas de la estructura organizativa y operativa de la Policía de Puerto Rico y de redactar planes correctivos e informes.

Detalló que Torruella Farinacci comenzó un bachillerato en Administración en Finanzas en la Florida State University en agosto de 2001, el cual culminó en la Universidad de Puerto Rico en mayo de 2005. Se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en agosto de 2010.

Ambos nombramientos fueron hechos en receso, pero serán referidos al Senado cuando entre en sesión.

Gobernador irá el 12 de enero a Florida a organizar puertorriqueños para influenciar en elecciones EEUU

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes, que el 12 de este mes viajará al estado de Florida como parte de una iniciativa para utilizar a los puertorriqueños que viven en Los Estados Unidos como fuerza política en las causas de la Isla.

“Yo voy a montar una estructura de puertorriqueños en Estados Unidos para que se organicen, para que se registren, para que puedan salir a votar. Y para que puedan ejercer influencia”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“No solamente en las decisiones de los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, sino también de los que viven en Estados Unidos. Lo que nosotros queremos es hacer campaña a favor de aquellos que son amigos de puerto Rico. Y en el caso de aquellos que le han virado la espalda a Puerto Rico, que podamos ir a sus constituyentes- particularmente si son puertorriqueños- y podamos señalar a aquellos que en el momento de mayor necesidad de Puerto Rico se olvidaron”, añadió.

De otra parte, mencionó que en las denuncias de la Comisión de Energía sobre una supuesta sobrefacturación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, le solicitó a la corporación pública “que investigue si las mismas son ciertas”.

“Nosotros entendemos que no es correcto”, sostuvo.

El primer ejecutivo habló también de la reunión que sostuvo con todos los jefes de agencia.

“Les pedí que hagan su trabajo. Y segundo, que no importa cuán extraordinarios hayan sido en el primer año, les pedí que hagan el doble”, mencionó.

Finalmente, sobre los costos en seguridad que tiene el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, Rosselló Nevares alegó que los mismos son menores a los que han incurrido funcionarios de administraciones pasadas.

“Lo cierto es que el gasto es de 108 mil dólares. Esto es menos que lo que era en las dos administraciones pasadas”, declaró.

El gobernador mencionó que las funciones de Portela “requieren seguridad”.

“Son las entidades que llevan a cabo el Plan Fiscal, la renegociación de los términos de la deuda, la política pública fiscal de Puerto Rico, o sea que es un trabajo de envergadura”, expresó.

Las declaraciones del gobernador se dieron durante una actividad en la que entregaron varios vehículos de transportación colectiva a 27 municipios y entidades sin fines de lucro.

Solicitan acción del gobernador ante ola de asesinatos

EL CAPITOLIO – El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ramón Luis Cruz Burgos, le solicitó el lunes al gobernador Ricardo Rosselló, que tome acción contundente e implemente un plan de seguridad publica, ante la ola de asesinatos registrados en los primeros días del 2018.

“Ante la falta de un plan concreto y lo inefectivo que ha resultado el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el gobernador debe actuar de inmediato. Primero, que despida fulminantemente al secretario Pesquera, y que elimine la nueva sombrilla de seguridad. Los puertorriqueños se sienten inseguros en la calle, ante la falta de dirección en la Uniformada. Gobernador, este es el resultado de las malas decisiones de su gobierno, por lo que debe tomar acción ya”, precisó Cruz Burgos en un comunicado de prensa.

El representante alegó que la nueva agencia de Seguridad Pública ha resultado ser más burocrática, más costosa y mucho menos efectiva para atender el crimen y las emergencias en el país. La nueva agencia incluye un salario de 250 mil dólares de Pesquera.

“En los primeros ocho días del año se han reportado 25 asesinatos, incluyendo dos asesinatos en el día de hoy. Esto representa un 250 por ciento de aumento cuando lo comparamos con el pasado año. Esto demuestra que los cambios en la ley no brindaron ningún resultado positivo, sino todo los contrario, tenemos una agencia más cara y mucho menos efectiva. Sin hablar de que tenemos unos policías desmotivados, ante un gobierno que no les paga sus horas extras y no atiende sus reclamos”, sentenció Cruz Burgos.

