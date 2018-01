Fraude en Puerto Rico – Conversatorio con la prensa del Colegio de CPA

El fraude en los negocios y en las entidades gubernamentales es un problema real y serio, un tema que hay que conocer de cerca para poderlo detectar y prevenir. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará el próximo martes, 16 de enero, El fraude en los negocios y en las entidades gubernamentales es un problema real y serio, un tema que hay que conocer de cerca para poderlo detectar y prevenir. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará el próximo martes, 16 de enero,

el Foro Antifraude en Negocio y Entidades Gubernamentales, en el cual se discutirán la magnitud y las modalidades del fraude en Puerto Rico, tanto en el sector privado como en el público. “El Colegio de CPA, en su misión de proteger el bienestar económico del País, ofrecerá en este foro las herramientas para prevenir y combatir estos delitos”, dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.

El foro comenzará a las 12:00 con un almuerzo, donde la oradora principal será

la Lcda. Myriam Fernández, de Fiscalía Federal, quien hablará de las diferentes

modalidades de crímenes de cuello blanco. Luego el tema de la corrupción en los

municipios estará a cargo del Dr. Miguel A. Santini Martínez, CPA, CFE, Catedrático

Auxiliar de la UPR, Recinto de Ponce. El tema del fraude en los estados financieros

será abordado por el Dr. Carlos Figueroa, CPA, CFE, Catedrático Auxiliar de la UPR,

Recinto de Arecibo. La incidencia del fraude ocupacional en Puerto Rico y la respuesta

a éste de parte de los administradores de empresas será el tema de la Dra. Janet

Cabrera, Catedrática Auxiliar de la UPR, Recinto de Bayamón. Comentarán y

reaccionarán a las exposiciones, la CPA/ABV Amanda Capó-Rosselló, CVA, CFE, CNE,

CM & AC, quien es practicante Independiente; y el CPA Alberto Fernández-Peregrina,

CVA, también practicante Independiente . El Foro será en el Club Rotario de Río

Piedras con horario de 12:00 m a 5:15 pm. Para registrarse y obtener más información,