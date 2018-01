“Están desinformando al pueblo”, alega presidente de la Legislatura Municipal de Ponce

PONCE – El presidente de la Legislatura Municipal de Ponce, Rafael Mateu Cintrón criticó que supuestamente se haya difundido información sobre las contrataciones realizadas por el Municipio Autónomo de Ponce (MAP) como parte de los trabajos de respuesta tras el paso del huracán María.

A la vez, aseguró que tanto el ejecutivo como el Legislativo han evaluado minuciosamente las propuestas de los recursos disponibles para atender la radicación de reclamaciones, la evaluación de daños y el manejo de escombros en la Ciudad Señorial.

“Es increíble como aquí hacen un issue de una información que fue divulgada por la misma alcaldesa la semana pasada. Se invitaron a todos los medios del país para que conocieran el detalle de la contratación de cuatro compañías que realizarán trabajos en el MAP estrictamente relacionados a la emergencia. Resulta que medios que no estuvieron presentes divulgaron información imprecisa y sacada de contexto. Más indignante aun, que se mencionen contratos que llevan muchos años de otorgados para incluirlos en los que se otorgaron tras la emergencia”, manifestó Mateu en un comunicado de prensa.

El presidente de la Legislatura, se refirió a los cuatro contratos que luego de ser consultados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas inglés) fueron otorgados por cuantías establecidas por la misma agencia federal para, realizar los trámites de reclamaciones que ya ascienden a los 4 millones de dólares; realizar el assesment de los daños a la infraestructura municipal; realizar los trabajos de recogido de escombros; y realizar el monitoreo y la auditoria del recogido de escombros, tal como lo exige FEMA.

“Señores, aquí las cantidades de los contratos los establece FEMA. Aquí se ha procurado en todo momento la transparencia fiscal en el proceso. La alcaldesa lo ha repetido en múltiples ocasiones, que no se va a arriesgar a que se ponga en entredicho su integridad por actuar a la prisa. Cada decisión que se ha tomado referente a la emergencia ha sido consultada directamente con personal de FEMA. Inclusive los informes sometidos fueron evaluados por FEMA con un 105 por ciento en calidad y cumplimiento. Ya está bueno de jugar con la psiquis de un pueblo que ha sufrido mucho porque entre la Junta de Control Fiscal y el paso del Huracán se ha lacerado la confianza en el porvenir. El pueblo lo que necesita es esperanza”, señaló.

Sobre las contrataciones en el MAP dijo, “dejémonos de estar demonizando los contratos. Aquí tenemos contratos para la banda municipal, el coro, los maestros del Instituto, Head Start, entre otros servicios. Se pagan de acuerdo a la disponibilidad de fondos. Parte de esos contratos conllevan un pareo de fondos y se le da prioridad para que continúen los servicios”.

Mateu insistió en que hay que poner en perspectiva que la alcaldesa recibió un municipio con un presupuesto inflado y una nómina excesiva. Además de que llevamos años en una economía en decrecimiento. “Podríamos dejar de comprar muchas cosas en el MAP, pero el gasto mayor siempre será la nómina. Aun cuando no llenamos las vacantes que surgen cuando se jubilan y renuncian. Aun cuando tenemos menos empleados que cuando llegamos. Sigue siendo el gasto mayor”, sostuvo.

“Todas las contrataciones han sido públicas y la ventaja es que los empleos por contrato son sometidos a una rigurosa y constante evaluación de resultados y en el caso de que no cumplan, se cancelan sin repercusiones mayores”, abundó.

Mateu dijo que, tras el paso del huracán María, Ponce tiene el potencial de usar la crisis como una oportunidad para reconstruir, pero que el próximo año será uno duro y difícil para todo el país. Esto debido a que se afectaron los recaudos y las operaciones.

“Tenemos grandes retos, si no queremos imponer nuevas contribuciones, la alcaldesa, tendrá que incrementar su presencia en Washington y en las agencias federales. Aquí la empresa privada tendrá un rol crucial porque el gobierno no podrá seguir resolviéndolo todo. Sera una oportunidad para que las empresas locales y las comunidades se inserten en la reconstrucción. Pero criticándolo todo no avanzamos”, reflexionó.

“Que le quede claro a todo el que anda criticando solo para validar su propia agenda, que nada ni nadie va a desenfocar a la alcaldesa de sus objetivos. Ella seguirá defendiendo como leona a los ponceños aun ante su propio gobierno. Seguirá defendiendo la autonomía municipal, garantizando los servicios directos al pueblo, promoviendo las alianzas comunitarias y procurando el desarrollo económico autosustentable”, sentenció Mateu.