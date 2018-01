El Supremo chavista prohíbe a la oposición ir unida en las elecciones

La autoridad electoral anula el partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, y queda fuera de los comicios presidenciales

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha quedado fuera del tablero político para participar en las elecciones presidenciales de Venezuela. El Supremo ha ordenado este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a la alianza de la renovación de partidos por violar una sentencia que prohíbe la doble militancia.

La decisión imposibilita a la oposición a ir unida en los sufragios presidenciales convocados por la chavista Asamblea Nacional Constituyente antes del 30 de abril. El dictamen ha sido establecido en la sentencia número 878 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena al Poder Electoral la desincorporación de la alianza en la renovación porque su “conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral”.

El anuncio ocurre unas horas después de que Tania D’ Amelio, rectora del Poder Electoral, informara de la ilegalización de los partidos Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, y Puente por no “atender” al proceso de renovación convocado por la autoridad comicial. “Al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE automáticamente decidieron cancelar sus partidos al no cumplir con los requisitos de ley”, ha explicado.