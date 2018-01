Denuncian alegado intento del PPD de politizar las agencias en medio de crisis

SAN JUAN – Como un acto de total insensibilidad ante el sufrimiento del pueblo después del impacto del huracán María, catalogaron los representantes Urayoán Hernández y Maricarmen Mas, el anuncio del Partido Popular Democrático (PPD) de iniciar un plan de reorganización en las agencias del gobierno central.

Los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) también arremetieron contra el alegado “soborno a empleados del PPD en las agencias, pues los obligan dividir los esfuerzos si estos quieren ser considerados para dirigir agencias en el 2021”.

“Esta acción de politizar las agencias de gobierno en medio de la peor crisis humanitaria en nuestra historia es un ejemplo más de la falta de sensibilidad que tiene el actual liderato del partido popular. Mientras miles de hombres y mujeres de agencias como los de los departamentos de Seguridad Pública, Educación, Salud y Familia trabajan arduas horas para restaurar los servicios básicos a la ciudadanía, afectados por el sexto peor huracán en tocar tierra en la historia del planeta, Héctor Ferrer y su grupo pretende politizar las agencias, haciendo lo que solo se puede interpretar como un intento de bloquear las labores de reconstrucción, sembrando divisiones que no deben haber en estos momentos”, señaló Hernández, quien es el portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara baja.

Las expresiones de los representantes novoprogresistas surgen luego de que el presidente del PPD, Héctor Ferrer hiciera un llamado el domingo a las huestes populares en las diversas agencias y corporaciones públicas del gobierno a establecer la política pública del partido en las mismas. El presidente de la Pava también dejó claro que el que no siga esa directriz no será considerado para puesto administrativo en el 2021.

“El pueblo sufriendo por la falta de energía eléctrica, empleos y vivienda, entre otros, luego del azote del devastador huracán María, y mientras esto pasa, el PPD decide hacer política partidista como si nada. Esto es un acto de insensibilidad a la gente. Claro, como ellos tienen luz en Puerta de Tierra no les importa las vicisitudes que pasan en los campos de nuestra isla. Lo que quiere hacer el partido popular es dividir las agencias, forzando a los empleados que militan en ese partido a entorpecer las labores de recuperación y si no lo hacen, entonces no serán considerados para puestos directivos en la idea de que ganen las elecciones. Ese es el verdadero liderato del partido popular, uno insensible y que amenaza”, dijo por su parte, Mas, quien representa los municipios de Mayagüez y San Germán.