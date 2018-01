Declaraciones autorizadas del presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez, alcalde de Cayey:

Tristemente, el Gobernador trata de desviar la atención del dolor y el sufrimiento de los enfermos y sus familias que a estas alturas aún no cuentan con servicio de energía, anunciando la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para quizá ganar algunos aplausos. Esa no es la prioridad, porque la realidad se impone: cientos de miles de puertorriqueños siguen sufriendo en su vida cotidiana y el Gobernador no presenta un plan para restaurar el servicio. Lo que procede ahora es darle apoyo a esas brigadas que hoy no tienen equipo y materiales, agilizar la búsqueda de opciones para aquellos que invierten gran parte de sus recursos en combustible para plantas eléctricas. Lo que procede es energizar las plantas de bombeo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para garantizarle un servicio digno a los ciudadanos. Nosotros, los Alcaldes asociados le rogamos al Gobernador que se nos permita aportar a la restauración del servicio eléctrico en igualdad de condiciones a los Alcaldes de su partido. El País sigue sufriendo, señor Gobernador. Le invitamos a que venga los barrios, a las comunidades aisladas, que vea y sienta el sufrimiento de los que no viven en el confort de La Fortaleza. Atienda el reclamo de su pueblo”.