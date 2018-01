Alcaldes populares le llevaran protesta al gobernador ante lentitud con restablecer energía eléctrica

SAN JUAN – El alcalde de Caguas, William Miranda Torres-junto a varios homólogos del Partido Popular Democrático (PPD)- responsabilizó el jueves, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares de la situación que confrontan con la falta de energía eléctrica, a más de 100 días del paso del huracán María.

“El que dirige la orquesta que es el gobernador ha fallado en su responsabilidad de dirigir esa orquesta. Yo tengo que decir que el gobernador falló malamente y esto nos lo buscamos los puertorriqueños por haber elegido a una persona sin experiencia a dirigir los destinos de nuestro país”, dijo Miranda Torres en conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Alcaldes.

Por su parte, el alcalde de Comerío, Josean Santiago insistió en que el responsable de los problemas que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es Rosselló Nevares.

“Si en mi pueblo no se recoge la basura, no es culpa del empleado, es culpa mía. Y si yo no atiendo la situación, estarían pidiendo mi destitución. ¿Qué pasa señor gobernador? ¿Dónde está usted? Y que pidiendo la estadidad mientras está apagado y muriendo nuestros hermanos en nuestros pueblos”, declaró Santiago.

Entretanto, el presidente de los alcaldes asociados, Rolando Ortiz, aseguró que mientras el gobernador públicamente critica la labor del Cuerpo de Ingenieros, les renovó el contrato para continuar los trabajos de re energización.

“Ese es un discurso para las gradas. El gobernador hace esas expresiones para echarle la culpa a alguien que no está en la papeleta, pero sabe que la decisión es de él”, sentenció Ortiz.

Las expresiones de los alcaldes del PPD se dieron en una conferencia de prensa en la que informaron que los ejecutivos municipales acordaron unirse a la protesta convocada para el próximo lunes a las 10 de la mañana, por la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. La manifestación es para que el gobernador atienda directamente los reclamos de los ciudadanos que llevan más de 100 días sin energía eléctrica. En algunos casos ni siquiera se ven trabajos de reparación de las líneas de servicio.

A principios de semana, los alcaldes participaron de una reunión con el ingeniero Carlos Torres, coordinador para restauración energética, en la cual se les informó que no aceptaban la propuesta de que los alcaldes ayudaran en el restablecimiento del sistema energético.