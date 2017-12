UTIER entiende molestia de ciudadanos, pero recomienda llevar las protestas al gobernador y USACE

SAN JUAN – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo, dijo el viernes que llegado el 15 de diciembre y no cumplirse con la expectativa del gobernador Ricardo Rosselló de que el 95 por ciento de los abonados tengan servicio, que los trabajadores de la corporación públicas no deben ser los recipientes del enojo del pueblo.

“Ustedes saben que nosotros no quisimos entrar en el debate de si se iba a cumplir o no con la meta. La realidad es que se hizo y hoy el país en una desesperación por la expectativa que se creó, está ansioso y molesto. Pero a quien hay que reclamarle esa molestia no es a los trabajadores que estamos dando el servicio, es al Gobierno que creó la expectativa”, dijo Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa.

Figueroa Jaramillo se refiere a las distintas protestas programadas de residentes en reclamo de más de 100 días sin servicio por consecuencia de los huracanes Irma y María.

“Nosotros no cuestionamos las protestas, las entendemos. Pero las protestas son en las facilidades nuestras y quien creó la expectativa está inmune y enajenado de lo que él mismo creó”, añadió el sindicalista en referencia a que fue el gobernador Rosselló Nevares quien estableció las fechas.

De otra parte, señaló al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos como responsables del atraso en las labores de recuperación.

“Aquí se le entregó esa responsabilidad al Cuerpo de Ingenieros y nadie habla de eso. Aquí los 7 directores de región de la AEE fueron sustituidos por 7 funcionarios de compañías públicas y privadas que fueron contratadas por el Cuerpo de Ingenieros. ¿Y qué avance han tenido? ¿Cuántos sectores que ustedes sepan han energizado esas compañías? Deben haber hecho, pero porcentualmente, el 95 por ciento del trabajo lo hemos hecho nosotros los puertorriqueños. Yo creo que también se les debe pedir responsabilidad por el trabajo que están realizando”, sostuvo.

De acuerdo con el presidente de la UTIER, el problema constante es el de la falta de materiales, pero también el control que ejerce el Cuerpo de Ingenieros para el despacho de los mismos.

“Nos dan los postes y los pies de cables contados. Nosotros no controlamos la asignación de los trabajos. El Cuerpo de Ingenieros tiene control total de la Autoridad y son ellos los que establecen los trabajos”, sostuvo.

Mencionó que en contratos el Cuerpo de Ingenieros ha otorgado 1,300 millones de dólares y en brigadas superan 3 a 1 los trabajadores de Puerto Rico.

Según el portal status.pr, al 14 de diciembre, la AEE se mantenía en un 63.5 por ciento de generación.