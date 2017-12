Sugieren brigadas y no parrandas en Guaynabo

GUAYNABO (CyberNews) – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo Vicéns Salgado reaccionó a la ronda de parrandas nocturnas que está llevando a cabo el alcalde de Guaynabo Ángel Pérez, acompañado de grupos musicales y empleados públicos.

“Es como si nada estuviera pasando en el país. La gente está dolida e indignada con esta falta de sentido común, ¿en qué cabeza cabe gastar dinero en eso cuando hay tanta necesidad?”, denunció el líder popular en un parte de prensa.

Vicéns reaccionó a la entrevista que el alcalde guaynabeño ofreció a un medio radial, en la que defendió la fiesta ambulante y la entrega de bolas plásticas lanzadas desde lo alto de una tarima rodante.

“Todos esos recursos, esos miles de dólares hubieran estado mejor invertidos en materiales para las personas que perdieron sus hogares. Sí señores, en Guaynabo hay pobreza y necesidad. Guaynabo nunca fue esa ilusión de prosperidad de Héctor O’Neill y que tristemente Ángel Pérez quiere imitar. Que suba a los campos para que vea. Esa ilusión se ha estrellado contra una realidad con la que tenemos que trabajar como pueblo”, indicó.

Vicéns Salgado sugirió al alcalde maximizar el recurso humano y abrir caminos, recoger escombros y ayudar a los más necesitados. “Son brigadas, no parrandas señor Alcalde lo que hace falta. Usted ganó porque tuvo la dicha de contar con el 70 por ciento de los votos en una primaria interna de su partido. Ahora la gente lleva semanas esperando acción de un municipio que, a diferencia de otros, tiene muchos recursos que deben estar al servicio de la gente. Haga su trabajo”, mencionó.

Alegó además, que la falta de liderato municipal ha causado tanta frustración en la ciudadanía que residentes como los de la la Urbanización Villaverde, en la avenida Luis Vigoreaux, en Guaynabo, quienes tuvieron que maniobrar para viabilizar el acceso de los vehículos dentro y fuera del complejo. “Tuvieron que colocar una escalera larga y amarrarla con cadenas justo a la entrada de la urbanización para sostener el tendido eléctrico, porque los camiones de la basura y de recogido de escombros no podían entrar. Esa es una labor que en principio le correspondía al Municipio. Y como esa historia yo he recibido docenas”, relató Vicéns, quien no quiso divulgar las gestiones de ayuda que ha realizado en silencio com iglesias y organizaciones sin fines de lucro “porque lo importante es la ayuda llegue y satisfacción de contribuir en algo”, concluyó.