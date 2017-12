Ridículo para el presidente cameral trama del caso del representante Rodríguez Ruiz

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo el martes que no se le puede ofrecer la protección que solicita Soniel Suárez, la mujer que supuestamente fue agredida en un incidente que involucra al representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz, pues ésta no ha denunciado a su agresor.

“¿De quién (la vamos a proteger)? Para poderla proteger, la protección consiste de que en el lugar de trabajo, al tener conocimiento de quien la agrede, nosotros le creamos un ambiente seguro. Pero si no sabemos quien la agrede, ¿de quién la vamos a proteger? Eso sería que todo el que llegue hay que preguntarle ¿a qué viene, qué vas a hacer, conoces a la persona? Y entonces preguntarle a ella: ¿este puede, este no? Eso es ridículo, pero ‘cosas veredes veréis en la vida, le dijo Don Quijote a Sancho Panza”, dijo Méndez Núñez en una entrevista radial (WKAQ).

Aseguró que a la mujer se le ha preguntado en varias ocasiones quien fue su agresor. La mujer implicó a Rodríguez Ruiz en la querella inicial, pero posteriormente dijo que éste no la agredió. No obstante, la mujer aun no ha revelado quien fue su agresor.

“En el proceso de la investigación a ella se le ofreció protección en tres ocasiones y en tres ocasiones fue rechazada y de eso hay evidencia grabada de los ofrecimientos y de los rechazos de ella”, añadió el líder cameral.

Según informes de prensa, Suárez, directora de la oficina de Rodríguez Ruiz, supuestamente presentó una querella el lunes en la Comisión de Ética de la Cámara contra el presidente de ese cuerpo legislativo, pero no se especificó qué se alega en dicha querella.

El domingo se supo que Méndez Núñez redujo a la mitad el presupuesto del representante, así como la remoción de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central que dirigía Rodríguez Ruiz.

El líder cameral y el gobernador Ricardo Rosselló habían solicitado la renuncia del representante. Además, existen otros señalamientos contra el legislador por supuestas irregularidades con donativos a su campaña. El pasado domingo, el legislador se aferró a su silla por lo que Méndez Núñez indicó que se realizará un proceso de residenciamiento para expulsarlo como representante del distrito 27.

“Ya yo lo propuse. Ya yo le solicité la renuncia. Para evitar este escarnio, nosotros le pedimos que renunciara. Pero si el quiere pasar esta vía dolorosa, es su derecho y es su decisión”, expresó al asegurar que tiene los votos para el residenciamiento.

“Esto es una comedia de errores… Sencillamente yo voy a esperar comparecer a la Comisión de Ética. El día último es el próximo viernes. Antes del viernes debe estar el informe (de Ernie Cabán) y lo proveeremos y de ahí surgirá toda la evidencia que me llevó a mi a tomar la decisión de pedirle la renuncia al compañero”, agregó.

Adelantó que a partir del viernes, 15 de diciembre se hará público el contenido del informe de la pesquisa que cursa el licenciado Ernie Cabán.

“Nosotros sencillamente queremos garantizar la seguridad y que se sepa la verdad. En la búsqueda de la verdad, han surgido todos estos acontecimientos, así que nosotros sencillamente nos sometemos al escrutinio público todos los días”, concluyó el presidente cameral.