San Juan- Con el propósito de prevenir lesiones no intencionales en esta Navidad, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y su Programa de Emergencias Médicas Pediátricas; la Academia Americana de Pediatría y Fondos Unidos de Puerto Rico se han unido a la iniciativa Navidad Segura. Durante la conferencia de prensa se expondrán las medidas de prevención de las lesiones no intencionales más comunes en Puerto Rico, tras el paso del huracán María. A su vez, se estará orientando al país sobre los juguetes seguros y no seguros en esta Navidad 2017.

Asunto Recursos Prevención de lesiones pediátricas post María y juguetes seguros para la Navidad 2017 Samuel González, presidente de Fondos Unidos de PR Dra. Yazmín Pedrogo, Dra. Milagros Martín De Pumarejo, Día Viernes, 15 de diciembre de 2017 Hora 10:00 am Lugar Fondos Unidos de Puerto Rico: Calle Los Ángeles Final Esq. Boulevard Pda 26 ½ Santurce, (dentro de los predios YMCA San Juan) (Adjunto mapa) Tel. 787-728-8500 · Durante la actividad se mostrarán los juguetes seguros y no seguros para los niños(as) de modo que los padres y madres puedan garantizar que sus hijos(as) disfruten la Navidad.