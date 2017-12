Policivas – Jueves 28 de diciembre 2017

Asesinan un tal “El Manco” en Río Piedras

SAN JUAN – Un asesinato se reportó a las 11:57 de la noche del miércoles en la calle Vinyater cerca del Condominio Las Camelias en Río Piedras.

Según la información preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar la Policía al lugar localizaron el cuerpo de un hombre conocido como El Manco.

El occiso presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Su nombre de pila no fue revelado, pero éste es de tez blanca, pelo negro, ojos marrones, cinco pies con ocho pulgadas de estatura, 130 libras de peso. Vestía pantalón corto azul, estaba sin camisa y tenía zapatos color marrón.

Se ocuparon 35 casquillos de bala en la escena, según detallaron las autoridades.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan junto a la fiscal Gracielis Vega se hicieron cargo de la investigación.

Tras las rejas intervenido con “taser” en farmacia en Isabela

AGUADILLA – Un individuo fue ingresado a la cárcel luego que fuera procesado por un incidente ocurrido el martes en una farmacia en Isabela, informaron las autoridades.

De acuerdo con el informe de novedades, el imputado fue identificado como José A. Lorenzo Echevarría, de 25 años y residente de Isabela.

El sujeto enfrenta acusaciones por agresión, daños y resistencia u obstrucción a la autoridad pública.

El parte policiaco detalla que el teniente Germán Sánchez, en unión al fiscal Armando Alonso, presentaron la prueba ante el juez Luis A. Padilla, del Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa contra el acusado y le impuso una fianza de 10 mil dólares. El individuo fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 9 de enero del año entrante.

Las autoridades detallaron que los hechos que se le imputan a Lorenzo Echevarría ocurrieron a eso de las 5:17 de la tarde del martes en la farmacia Las Colinas, ubicada en el sector Cuatro Calles del barrio Arenales, de Isabela.

El individuo fue intervenido por el teniente Germán Sánchez, comandante del distrito policiaco de Isabela, quien tuvo que usar el dispositivo de control eléctrico (taser) ante su actitud agresiva y desafiante. Entonces el sujeto fue arrestado y trasladado al Hospital CIMA de ese pueblo, donde le removieron los dardos.

Toman medidas en Ponce ante falta de policías

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri se reunió el miércoles con la comisionada de la Policía, Michelle Hernández sobre las acciones a implementarse tras al ausentismo masivo de policías estatales.

“Después de conversar con la comisionada de Seguridad, tenía que hablar con mis muchachos para que estuvieran al tanto de la situación que enfrentamos. El país y sobretodo nuestra ciudad demanda que continuemos trabajando unidos a la Policía Estatal como lo hemos hecho hasta ahora. La Policía Estatal necesita que los sigamos apoyando hasta tanto se implementen los planes para atajar la situación del ausentismo masivo de policías”, explicó la alcaldesa en un comunicado.

Según la alcaldesa durante los días festivos, la Policía Municipal cuenta con unos 316 agentes en la calle. Se han reforzado las áreas en donde hay mayor flujo de visitantes como el casco urbano y La Guancha.

“De momento, según me indicó la coronela, van a activar a los supervisores, personal de unidades especializadas, tenientes y comandantes para que estén en la calle en todos los turnos. Según los números que la agencia tiene, hasta el momento la cantidad de policías ausentándose en el área de Ponce es mínima. Ella presentó un plan que en su momento será divulgado, pero yo tengo que respetar los criterios de confidencialidad de su agencia y aunque me siento satisfecha con sus respuestas, no puedo revelar los detalles aun”, precisó.

Por su parte Hernández declaró, “hay gente que piensa que la policía municipal y estatal son aceite y vinagre, pero no saben que estamos más enyuntaos que dos bueyes viejos. Yo estoy agradecida de la colaboración de la Alcaldesa desde el primer día de mi gestión. Aclaramos todas las interrogantes y acordamos continuar trabajando unidos para mantener los planes que han tenido su efecto la baja incidencia criminal que se ha registrado hasta el momento. Hoy tenemos menos 29 asesinatos en Ponce en comparación con el pasado año a esta misma fecha”.

Finalmente, la alcaldesa reveló, “yo le recomendé que mantengan el diálogo con los miembros de la Policía para que logren acuerdos, que busquen alternativas positivas y permanentes para solucionar la insatisfacción de los gremios policiales. Asimismo, la Legislatura debe asumir un rol protagónico en la solución de los problemas que enfrenta la Policía Estatal”.

“La difícil situación económica del país requiere que se aúnen esfuerzos para llegar a un acuerdo razonable para presentárselo al Gobernador. El gobierno central no debe permitir que este asunto se salga de control”, sentenció Meléndez Altieri.

Luego de su conclave con la comisionada de la Policía, la alcaldesa ponceña reunió a supervisores, capitanes y tenientes de su policía municipal para agradecerles personalmente su labor durante los pasados tres meses y aprovechó para ponerlos al tanto del resultado de la reunión.

Dijo sentirse muy orgullosa de los policías municipales con los que se comprometió a concederles un aumento anual de 100 dólares a su salario hasta alcanzar el tope de 2,200 dólares. En la reunión estuvo presente también, el presidente de la Legislatura Municipal, Rafael Mateu Cintrón.

Detenido en Mayagüez por carro robado