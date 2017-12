Piden saber cómo repartirán los millones de ‘Unidos por Puerto Rico’.

SAN JUAN – Un grupo de líderes municipales y comunitarios de varios pueblos de la Isla solicitaron a la dirección del grupo de recaudación ‘Unidos por Puerto Rico’ que divulguen con claridad cuáles son los parámetros que se utilizarán para la distribución de los fondos recaudados en el Teletón del pasado domingo. La cifra informada de recaudos es de $30 millones.

“Hay mucha gente que ha aportado y mucha gente con necesidad. Por ejemplo en mi municipio de Aibonito hay personas a los que FEMA les ha negado ayuda por distintas razones, como títulos de propiedad. Ahí hay un área de oportunidad para que ‘Unidos por Puerto Rico’ actúe con rapidez”, declaró Izael Omar Santiago. “Hay organizaciones sin fines de lucro que están recibiendo donaciones, pero es importante saber cómo se están tomando las determinaciones, para que haya justicia a los casos más necesitados”.

Por su parte Wilma Jeannette Rosa, de Naguabo, aseguró que “hay que visitar los pueblos y ver la realidad de lo que está pasando. Ya esto supera el asunto de la falta de agua o energía eléctrica. Estamos hablando de gente que ha perdido su casa y no ven esperanza alguna por la lentitud de los servicios de las agencias estatales y federales. Gracias a Dios que las organizaciones sin fines de lucro y las iglesias han hecho su labor. De igual manera, hay gente muy generosa que está haciendo sus aportaciones y deben tener la seguridad de que la ayuda llega. Hay que comunicar más efectivamente lo que se está haciendo, porque la gente en la calle, en las comunidades no sabe”.

En una comunicación publicada en la página de internet de ‘Unidos por Puerto Rico’, su presidente Aurelio Alemán declaró que “no necesariamente hemos entrado en la etapa de reconstrucción. Queremos ser precavidos, no queremos confligir con FEMA, queremos ver lo que FEMA hace”. Antes esas declaraciones, el exalcalde de Yauco Pedro Jaime Torres reaccionó asegurando que la realidad es que hay una gran lentitud con relación a los servicios directos a los damnificados. Con relación a su pueblo, Torres estimó en cientos los casos de personas que perdieron sus casas y la ayuda ha sido muy lenta. “Imagínese usted, si van a esperar por lo que haga FEMA la situación se va a poner peor. Si para la distribución de toldos fue un proceso burocrático y lento, para lo demás ni me quiero imaginar”. Martínez insistió en que hay comunidades aisladas donde la gente no tiene ni acceso a servicio celular o de internet para llenar solicitudes.

Por otro lado, un vistazo a la página cibernética de la organización destaca una declaración la directora ejecutiva de la agrupación, Mariely Rivera, donde expone que “uno de los mayores retos en este proceso fue colocar en la mesa un buen sistema de solicitud, evaluación y otorgamiento del donativo”.