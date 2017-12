Por Israel Rabinowicz

Netanyahu, en el día de su mayor ……derrota !!!

No tenía previsto escribir, ya había saludado a mis lectores por las próximas Navidades y Año Nuevo.

El día del encendido de la última vela de Hanukkah del año 2017 para Netanyahu será, con seguridad, uno de los que más lo marcó en su larga carrera política, el día en que su ego quedó destruido, el día en que se convirtió en el hazme reír de todos, oficialistas y opositores, los primeros aún se cuidan. lo hacen silenciosamente, los otros a carcajadas plenas, abiertamente, mientras más los escuchen, mejor.

La crisis de la farmacéutica Teva fue el desencadenante. Ante el anuncio de 1750 despidos solo en Israel, el cierre de dos plantas, una de ellas en Jerusalén, todos los sectores salieron a hacer ruido intentando, beneficios políticos en miras, demostrar que luchan por evitarlos o minimizarlos.

En paralelo a las manifestaciones de los propios empleados de la farmacéutica, el Secretario de la Central Obrera al declarar un paro general de medio día intentó mostrar solidaridad, a los reclamos para que el gobierno interviniera en la crisis reclamando a la empresa su parte en la estabilidad de los empleados como compensación a los más de 6000 millones de dólares que recibió en beneficios fiscales, los ministros de finanzas y economía con Netanyahu a la cabeza citaron al nuevo Gerente General de Teva, su máxima autoridad, lo hicieron convencidos que al acudir lo haría portando respuestas flexibles y conciliadoras.

Al concluir la reunión el CEO de Teva, Kare Schultz, fue categórico al declarar que fue contratado para salvar a la compañía, no a Jerusalén, que los despidos son irrevocables, que con ellos no hay marcha atrás, que el gobierno, si quiere, dispone de todos los instrumentos para protegerlos, que dejó de ser un tema de ellos, que no tiene sentido que nadie pierda su tiempo. Y fue bastante más lejos en sus declaraciones al advertir que, ante mejores condiciones comerciales y de costos, no tendrán inconvenientes en abandonar Israel. K.O. en el primer round.

Y aquí comienzan mis preocupantes preguntas. Cómo puede Netanyahu en persona poner su cabeza para que en el primer golpe lo dejen nocaut ? Cómo cita a una reunión en donde con anterioridad no se negociaron los términos, cómo un experto político como él actúa de manera tan infantil e ingenua ? Si varias horas antes del encuentro ya el gerente de recursos humanos de la empresa anticipaba que no habría flexibilidad, que la decisión sobre los despidos y cierres de plantas es final y no sujeta a negociaciones, cómo Netanyahu no deja el encuentro en manos de sus segundas figuras ?

A esa tremenda derrota personal Netanyahu salió inmediatamente a compensarla, intentar dejarla en el olvido. A la noche se presentó en el encendido de la última vela de Hanukka que su partido celebraba con un acto público, eufórico, como si estuviera en su plenitud emocional, subió a la tarima y comenzó a descender a lo más bajo de la política, nadie quedó a salvo, que atacara a la oposición, comprensible, que atacará a los periodistas por izquierdistas y a los medios comunicacionales por defender intereses espurios, no es la primera vez que lo hace y es parte de su estrategia política, pero al atacar dura y groseramente a la policía y a la fiscalía que lo investigan se pasó de revoluciones, se pasó de la raya, una vergüenza.

Al decir que un alto porcentaje de las investigaciones policiales luego judicialmente son cerradas por falta de pruebas y deficiente trabajo, al desacreditar a la policía Netanyahu abrió el paraguas antes que llueva, sabe que las acusaciones están a punto de caer y que a partir de allí la historia, su historia será muy diferente.

Siempre fui un admirador a la inteligencia y habilidad política de Netanyahu, hoy me preocupa su salud y estabilidad emocional, si no pudo ver lo que con Teva tenía frente a sus ojos, si no pudo leer lo que claramente era por todos conocido, lo que era público, en blanco sobre negro estaba dicho y escrito, cómo podrá leer y enfrentar las decisiones que día a día hacen a la seguridad de Israel ? Hasta donde lo afectará su inestabilidad emocional en la toma de esas decisiones ?

Nuevamente felices Navidades y Año Nuevo.