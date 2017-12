Nelson Del Valle dice fue víctima de ‘fakenews’ sobre horas extra de policías

EL CAPITOLIO – El representante por el Distrito #9 de Toa Alta y Bayamón, Nelson Del Valle, censuró el viernes el uso de los llamados ‘fakenews’ para intentar mancillar su reputación.

Mediante un escueto parte de prensa, el legislador, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazó una de estas noticias falsas que actualmente se encuentra circulando por las redes sociales y en la que colocan una alegada cita del representante, montando en lo que aparente ser un reportaje legítimo en un medio estatal, sobre el pago de horas extra a los policías.

El legislador aseguró que jamás ofreció las mencionadas declaraciones.

“Se esta tratando de mancillar mi nombre con un fakenews relacionado al pago de horas extras para nuestros héroes, nuestros policías. Esa noticia, esa cita que se me atribuye, es totalmente falsa. Jamás he dicho algo así, nunca. Jamás he estado en contra del pago de horas extras, al contrario, siempre he abogado por mayores beneficios para nuestros policías y los miembros de la uniformada en Toa Alta y los campos de Bayamón saben bien eso”, sostuvo Del Valle en un parte de prensa.

“Hoy fui yo la víctima de este vicioso ataque, mañana pueden ser otros. Esto se tiene que detener. Este tipo de ataque bajuno demuestra la poca sensibilidad de su autor, o autores. Esto no pude continuar”, añadió el representante.