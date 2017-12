Municipio de San Juan pospone pago del Bono Navideño

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el martes que pospuso el pago de Bono de Navidad.

“Tal y como le comuniqué el pasado lunes a los presidentes de la UGT y la SPT Gerson Guzmán y Roberto Pagan, respectivamente, que dado la reducción en los ingresos en los pasados meses nos vemos obligados a posponer el pago del Bono de Navidad 3.5 millones de dólares y a su vez el pago de la segunda parte del pago del enfermito ascendente a 2.3 millones de dólares. También le informamos que desde mañana miércoles, jueves y viernes estaremos pagando las horas extra trabajadas en julio, agosto y septiembre para la Policía Municipal. En los departamentos de Salud, Operaciones y Ornato, Policía Municipal, Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, la Brigada de Impacto y la Oficina de Comunicaciones, Prensa y Protocolo se estarán pagando las horas extras de agosto y septiembre”, expuso la alcaldesa en declaraciones escritas.

“La situación de los Huracanes ciertamente tuvo un impacto económico en el país y San Juan no es una excepción. Así como el Gobierno Central ha anunciado reducciones de ingresos de más de 800 millones dólares del Municipio ha tenido una merma en ingresos de 18.9 millones de dólares en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Además de esto, como ya les había informado, el Plan Fiscal le redujo 21 millones de dólares en ingresos o sea 1.7 millones de dólares menos al mes”, añadió.

“A eso hay que sumarle que el Banco Gubernamental de Fomento retiene en su poder más de 27 millones de dólares en Exceso del CAE y 7 millones de dólares en el Exceso de IVU que le corresponden al Municipio y el BGF no ha desembolsado. Además, hemos invertido 20 millones de dólares en situaciones relacionadas a Irma y María de las cuales FEMA nos ha indicado que son elegibles para devolver aproximadamente 16 millones de dólares de los cuales nos deben 11 millones de dólares. O sea, un total de 45 millones de dólares de la gente de San Juan que están retenidos o están por ser reembolsados de otras entidades externas al Municipio”, continuó.

“Entiendo la reacción de los empleados, y comparto su frustración. De hecho, por eso he hecho frente a todo aquel que no ha tratado a San Juan y a sus ciudadanos con la equidad y el respeto que merecen. También le recuerdo a nuestros empleados que el cuatrienio pasado recibieron dos aumentos, que no hubo despidos, ni reducción de jornada acciones que desafortunadamente han tenido que tomas más de 20 municipios en todo Puerto Rico. Hemos solicitado al BGF que de la cantidad mínima de 34 millones de dólares en efectivo que le debe al Municipio y que tienen en su poder nos otorguen 5 millones de dólares para el pago de las obligaciones que tenemos con nuestros empleados”, sentenció.

Explicó que ha reducido en 102 millones de dólares a partir de enero del 2013. “En San Juan no hubo una actividad de Encendido de la Navidad y estamos nuevamente mirando acciones de control de gastos y aumento de ingresos que tomen en cuenta la sensibilidad del momento histórico que vivimos”, dijo.

“Entiendo y comparto el reclamo de nuestros empleados y vamos a seguir dando la batalla para que el dinero de San Juan sirva a la gente y a los empleados de San Juan. He dado instrucciones para que se les proteja el derecho a nuestros empleados y empleadas de protestar como entiendan en conformidad con lo establecido en nuestro Convenio Colectivo”, concluyó.