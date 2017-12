Listos los ex alumnos de la escuela CROEM para la celebración del 50 aniversario

Mayagüez – “El marbete para los vehículos de motor que emitió el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a principios de este año y cuyo motivo fue destacar el 50 aniversario del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocido por sus siglas CROEM, logró promover la importancia de la aportación para la mejor escuela pública del país, que alberga a estudiantes de alto rendimiento académico”, señaló Wilson Nazario, director ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocida como CROEM ALUMNI.

El proyecto para crear el Marbete DTOP 2018 que promueve el 50 aniversario de CROEM fue una iniciativa de la propia organización CROEM ALUMNI con el respaldo y ayuda del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.

El Marbete DTOP 2018 dedicado a CROEM marcó la diferencia…

“El Marbete dedicado a CROEM es creado mediante la Resolución Conjunta 41 (R de la C 840 de la Cámara de Representantes de Puerto Rico), cuya autoría fue un gran esfuerzo de los ex legisladores de Mayagüez, Lcdo. Efraín De Jesús Rodríguez (Graduado de CROEM 1968) y Carlos “Charlie Hernández. La R de la C 840 fue aprobada por unanimidad en Cámara de Representantes de Puerto Rico y en el Senado de Puerto Rico, dando paso a que el entonces gobernador Alejandro García Padilla la convirtiera en ley (Resolución Conjunta 41) al estampar su firma el 16 de mayo de 2016. Ese proceso no fue fácil, hubo que visitar prácticamente a todos los legisladores para crear una ambiente a favor de la medida. Hay que señalar que hubo que presionar al Departamento de Transportación y Obras Públicas para que aceptara el modelo del marbete creado por CROEM ALUMNI. Fue toda una batalla, pero al final del camino mediante la propia intervención del ex gobernador García Padilla el DTOP tuvo que allanarse al diseño sugerido que incluye el logo de la escuela CROEM con el color original”, informó Wilson Nazario.

A pocas horas para culminar el proceso de la venta del Marbete DTOP 2018, CROEM ALUMNI informó que a un año de haberse puesto en vigor la Ley del Marbete DTOP 2018 se puede observar todo tipo de vehículos de motor en las vías públicas del país con el sello que destaca la conmemoración del 50 aniversario de la escuela CROEM.

“Esta iniciativa ayudó grandemente a nuestra escuela CROEM, ya que muchas personas lograron conocer los esfuerzos y el talento de nuestros estudiantes mediante el manejo y compra del sello que autoriza a los vehículos de motor transitar por las vías públicas del país. El Marbete DTOP 2018 abrió puertas y logró que miles de personas nos contactaran para ofrecer su ayuda para el éxito del aniversario. De igual forma, fue un gran estímulo para los ex alumnos y los propios estudiantes de la institución pública operada por el Departamento de Educación de Puerto Rico.

Habla el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez…

Por su parte el alcalde José Guillermo Rodríguez dijo estar muy complacido con la creación del distintivo que marca la trayectoria de los 50 años de la mejor institución de educación pública, como lo es el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocido por sus siglas CROEM.

“CROEM es una escuela de ejemplo de una excelencia académica única que enorgullece a nuestro país. Los estudiantes de éste Centro, en su mayoría de sectores de escasos recursos económicos de Puerto Rico son participantes del mejor proyecto de una escuela pública con énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología. Estos estudiantes han obtenido premios a nivel mundial, por la capacidad y destrezas demostradas de su preparación académica obtenida en un ambiente residencial, que para orgullo nuestro está localizada en la antigua Base de Radares del Ejército de los Estados Unidos en el Cerro Las Mesas, aquí en Mayagüez. Sabemos que esta escuela creada por el Dr. Ramón Claudio Tirado (natural de Guánica, Puerto Rico), cumple el próximo 25 de febrero sus primeros cincuenta (50) años de su fundación, por lo que se a puesto en funcionamiento un programa de actividades planificadas desde hace un año, que incluyó la creación de este Marbete DTOP 2018 que impulsó la organización CROEM ALUMNI”, señaló el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.

La Asociación de Estudiantes Graduados de CROEM informó que en los próximos días se dará a conocer el programa de actividades de la Semana dedicada a CROEM, que incluye una Gran Gala Banquete 50 Aniversario en el Mayagüez Resort and Casino donde serán reconocidas las principales figuras que han mantenido la calidad de enseñanza y el prestigio de esta importante institución educativa del país.