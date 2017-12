Legislador rojo critica no activación Alerta Mayra Elías por “hit and run” en Yabucoa

EL CAPITOLIO – El representante popular Ramón Luis Cruz Burgos, tronó el viernes contra la comisionada de la Policia, Michelle Hernández, por no activar el Alerta Mayra Elías en un accidente “hit & run”, en el que falleció una persona en Yabucoa.

Cruz Burgos, autor de la ley que fue firmada el 8 de diciembre de 2016, y que otorga una herramienta a la Policía de Puerto Rico para atender este tipo de evento, estableció que ya se han registrado más de una decena de incidentes de este tipo, y ni una sola vez la Uniformada ha activado el Alerta, aun sabiendo el lugar donde se cometió el acto.

“Es totalmente condenable que la comisionada a poco más de un año de firmada la ley y tras una decena de “hit y run”, no haya activado el alerta ni una sola vez. Peor aún, cuando en los informes de novedad que envian desde la policia denunciando el acto, incluyen información suficiente para activar el Alerta, pero se justifican diciendo que no la activaron porque no sabían la descripción del vehículo. Parece que la Comisionada quiere que se le notificque hasta el número de seguro social del irresponsable que comete el acto para acceder a activar esta útil herramienta. La Policía sabe que con el simple conocimiento del lugar donde se dio el acto puede activarla”, señaló el también portavoz alterno del PPD en la Cámara en un comunicado.

El legislador planteó la efectividad del alerta en otras jurisdicciones y solicitó la intervención del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, en el asunto.

“Esta herramienta tiene sobre un 80 por ciento de efectividad en los Estados Unidos y aquí en un año no se ha usado ni una vez, solicitamos al secretario de Seguridad y jefe de la comisionada, que tome cartas en el asunto y no permita que se sigan perdiendo vidas en la calle por irresponsables como estos, que se implemente la ley por respeto a la memoria de las personas fallecidas en la calle y por respeto a las familias que sufren atentados como este. Desde mi punto de vista es el acto mas irresponsable que se puede cometer en una carretera, y da coraje que la encargada de la policia por un año, sea cómplice y no use las herramientas que le damos desde la legislatura para actuar en contra de estos bandidos”, finalizó Cruz Burgos.