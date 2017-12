LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN OTORGA IMPORTANTE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD A EMPRESA NETAMENTE PUERTORRIQUEÑA

La imprenta enfocada en las industrias de Farmacéutica, Dispositivos Médicos y Manufactura se

destaca como la única en obtener tan importante certificación.

13 de diciembre de 2017. Lajas, Puerto Rico – La empresa puertorriqueña 3A Press, dedicada a impresos y empaques para las industrias de farmacéutica, dispositivos médicos, manufactura y alimentos anunció hoy que ha obtenido nuevamente la prestigiosa certificación ISO 9001-2015. Este documento es otorgado por la Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés. El mismo reitera que la empresa posee el más alto nivel en su sistema de manejo de calidad. Esto implica una serie de principios como lo son: un enfoque sólido en sus clientes, la motivación para la excelencia en la administración y el continuo mejoramiento de los procesos.

“Nuestra empresa ha tenido el mismo norte desde su fundación hace más de 20 años, proveer la mayor calidad y el mejor servicio a nuestros clientes consistentemente”, afirmó Marie Rosado, Presidenta de 3A Press. “Recibir la certificación ISO 9001-2015 es prueba del compromiso que tenemos con la calidad de nuestro trabajo y nos permite garantizarle a nuestros clientes que así lo haremos consistentemente.”, añadió Rosado.

3A Press, con sede en Lajas, Puerto Rico fue fundada en 1996 por los hermanos Rosado, quienes a su vez provienen de una larga tradición familiar en la industria de las artes gráficas. La empresa ha crecido a través de los años hasta convertirse en una de las imprentas más exitosas en la isla, empleando a unas 126 personas. Brinda servicios a empresas locales y multinacionales cuyos productos requieren de calidad y procesos específicos que garanticen los tiempos de entrega para no afectar sus procesos de manufactura. Empresas como Medtronic, CooperVision, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, Stryker, Cervecera de Puerto Rico, Rovira Biscuits, Destilería Serrallés, Cooper Vision y Able Sales, entre otras, han confiado sus necesidades de impresos y empaques a 3A Press.

Alex Rosado, Vicepresidente y encargado de las operaciones de 3A Press expresó su total agrado, toda vez que recalcó que es un logro colectivo. “Cuando imprimir es tu pasión y exceder en calidad es el motor que te mueve diariamente, recibir una certificación de este calibre, te llena de satisfacción y de orgullo. Es reflejo del compromiso de todo el equipo de trabajo 3A Press con nuestros clientes. Aún con la situación que estamos enfrentando como país y como individuos, nuestro equipo de trabajo consistentemente da el máximo para garantizar el mejor producto. Algo que nuestros clientes ciertamente atesoran,” concluyó.

En adición a la ISO 9001-2015, 3A Press cuenta con otras importantes certificaciones relacionadas al manejo responsable de los recursos naturales como lo son el “Forest Stewardship Council” (FSC), Sustainable Forest Initiative (SFI) y el Programme for the Endorsement of Forest Certificaction” (PEFC) afirmando su compromiso con el medio ambiente. Para más información sobre 3A Press se puede comunicar al 787-899-0110.