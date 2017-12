Hija recuerda a Raúl Carbonell, padre

SAN JUAN – Millie Carbonell, hija del fenecido actor y locutor, Raúl Carbonell, padre, reconoció a su progenitor el viernes, quien falleció en un accidente de tránsito esta semana, a los 90 años.

“No tienen idea cuánto amo, porque aún lo amo, a mi padre, cuánto lo admiro y lo honro. Estoy muy orgullosa de cómo se pudo superar en la vida, porque su niñez no fue fácil, para tratar de alcanzar la excelencia en todo lo que realizaba, de cómo fue como padre, como ser humano extraordinario e inigualable, su gran don de gente, cómo quiso a todos por igual, su gran talento como locutor, declamador y actor, su entrega en todo trabajo que realizó, el comediante nato que llevaba dentro y nunca le sacó partido, el gusto para el buen vestir y decorar su hogar, y muchas otras cosas que por la emoción y tratar de aceptar su partida, no me vienen a la mente en este momento”, relató en una declaración escrita.

Con motivo del trágico y súbito fallecimiento de su padre, la hija compartió dos entrevistas sobre su trayectoria artística que le hizo para el periódico Gente Saludable del doctor Héctor Méndez. Asimismo, compartió una imagen de sus comienzos en la radio; uno de sus mensjes favoritos de la Madre Teresa de Calcuta: “Nunca te detengas” con motivo de la celebración de sus 90 años; su mensaje cuando recibió el Premio Cardenal Luis Aponte Martínez y una de sus poesías favoritas: “Que cuántos años tengo”.

“Nunca olvidaré que su progenitor la enseñó a que las cosas se hacen bien o no se hacen, de tratar bien y agradar a todos, porque nadie tiene la culpa de tus problemas, a reconocer en el prójimo las virtudes y no dar importancia a defectos, a ver siempre el lado positivo de las cosas, a ser comedidos, a alimentarnos saludable y hacer ejercios y buscar reir todos los días para una mejor salud. Mi nombre artístico se lo debo a él”, dijo.

El afamado locutor y actor falleció en un accidente vehicular ocurrido la madrugada del miércoles, 27 de diciembre en la intersección de la carretera PR-18 con la PR-199, conocida como la Avenida Las Cumbres en Cupey. Su auto fue impactado por otro carro mientras estaba detenido en esa intersección en la que aun los semáforos no están energizados.

“Este accidente le arrebató la vida a un ser saludable y admirable, que a sus 90 años era tan independiente, con una mente clarísima y grandes deseos de vivir y compartir su vida con todos. Lamento no haberle cumplido su deseo en vida de hacer un libro de su biografía y trayectoria y sus miles de miles de anécdotas en su camino en la vida: niñez, adolescencia, incursión en el arte, anécdotas de compañeros actores y cientos de anécdotas políticas que tuvo la oportunidad de presenciar y vivir”, dijo Carbonell.

Se desconocen detalles de las exequias de Carbonell.