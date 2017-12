Hasta en Suiza se interesan por el caso de Morovis.

Equipo de reporteros viajaron a este municipio para conocer las necesidades.

MOROVIS – La situación de necesidad que se vive en los municipios de la montaña y la lentitud de las agencias de los gobiernos local y federal en la respuesta, llegó a conocimiento de la gerencia de la Radio-Televisión Suiza (RTS), que envió un equipo de reporteros para ver de primera mano cuales son las necesidades más apremiantes de los moroveños.

En la mañana de hoy, el corresponsal en Estados Unidos de esa cadena, Phillipe Revaz entrevistó a la alcaldesa Carmen Maldonado González a la orilla del puente que colapsó a la altura del Barrio San Lorenzo y desde donde los ciudadanos cruzan en vehículos todoterreno para poder acceder también a los barrios Vaga y Pasto, del lado sur moroveño, que colinda con Orocovis.

”Yo agradezco mucho el interés por conocer más al detalle de lo que estamos viviendo. En términos generales les expliqué lo que hemos estado trabajando desde el Huracán Irma, que aquí también hizo muchos estragos, dos semanas antes de María. De esta experiencia hemos aprendido muchísimo y también hemos desarrollado las destrezas para sortear los obstáculos de la burocracia. Nosotros aquí en Morovis estamos dando la batalla, no nos hemos quedado de brazos cruzados y vamos a seguir adelante, de eso no me cabe la menor duda. Pero hay problemas que tienen que tener que atenderse”.

La alcaldesa se refirió particularmente a la falta de energía eléctrica, donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estimó en dos semanas el tiempo en que los moroveños deberán esperar para tener el servicio, así como la instalación de un puente preliminar que restaure el acceso a los barrios San Lorenzo, Vaga y Pasto.

Durante la entrevista, también se trató el tema del servicio de agua potable. “Precisamente el pasado jueves 7 el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Elí Díaz Atienza se comunicó con uno de mis asesores para informarle el status de los trabajos que se están realizando y en efecto hay servicio en algunas comunidades. El problema está también en que como no hay energía eléctrica, se depende de las plantas auxiliares que provee la Agencia Federal para la Administración de Desastres (FEMA). El problema del agua en Morovis no es de ahora y es la falta de planificación a largo plazo”.

La alcaldesa presentó como ejemplo la inauguración de una planta de tratamiento en el Barrio San Lorenzo durante la administración de Luis Fortuño Burset, en la cual se invirtió más de $1M (un millón de dólares). “En aquel momento se presentó el proyecto como la solución al problema y lamentablemente no fue así. Basta con ir a los barrios para escuchar la gente y los trabajos que pasan al tener agua potable en sus casas uno o dos días a la semana”, finalizó Maldonado González.