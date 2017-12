Líder demócrata en PR dice llegada de Jones al Congreso favorece la isla SAN JUAN – El presidente del Partido Demócrata Nacional en la isla, Carlos “Charlie” Rodríguez resaltó el miércoles que el triunfo del demócrata Doug Jones en la contienda electoral de Alabama, es una derrota directa para las posturas y políticas del presidente Donald Trump. “El balance de poder de los republicanos en el Senado federal se limita ahora a dos votos de diferencia, lo que es un buen presagio para las causas de Puerto Rico en el Congreso, especialmente el reclamo en favor de la estadidad y de trato igual en la reforma contributiva federal”, afirmó Rodríguez en declaraciones escritas. Estableció que cada vez que el pueblo puede expresarse luego de las elecciones de 2016, rechaza de manera inequívoca las posturas asumidas por Trump y que le están haciendo un grave daño a la nación. “Si algo está claro es que aún dentro de las propias filas republicanas, el poder de convencimiento del presidente ha caído en picada. El pueblo se expresó con un claro rechazo a Trump, lo que es un paso de avance para rescatar la mesura y prudencia en la gestión federal”, señaló Rodríguez. El líder demócrata local confía que por tratarse de una elección especial para cubrir la vacante producida por la designación de Jeff Sessions como secretario de Justicia federal, el senador electo pueda juramentar de inmediato para participar en la votación final sobre la reforma contributiva de Trump. Añadió que siendo Doug Jones un abogado y exfiscal que se destacó en causas contra el discrimen y abuso de derechos civiles, su llegada al Congreso traerá un aliado para las luchas de los puertorriqueños como ciudadanos americanos. “Hay un nuevo senador que no puede ignorar ni pasar por alto el discrimen que vivimos bajo el denigrante estatus colonial en que nos mantiene el Congreso. Nuestro reclamo de estadidad está fundamentado en derechos civiles que nos han sido negados”, sentenció Rodríguez, integrante de la Comisión de la Estadidad nombrada por el gobernador Ricardo Rosselló. El expresidente senatorial está optimista de que el nuevo escenario de balance de poder que se crea en el Congreso con la llegada de Jones, será favorable para el legítimo reclamo de ponerle punto final a la colonia, convirtiendo a Puerto Rico en el estado 51. Para la firma del gobernador proyecto que declara el Valle de Añasco como reserva agrícola EL CAPITOLIO – Con la aprobación en el Senado del proyecto de la Cámara 817 que declara la política pública del gobierno en torno al desarrollo de los terrenos comprendidos dentro del Valle de Añasco y lo declara como una reserva agrícola, el estatuto pasa a la firma del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. El representante por los municipios de Aguada, Añasco, Moca, Mayagüez y Rincón, José ‘Ché’ Pérez Cordero, autor de la medida, dijo que con la ley se implantará un plan para el desarrollo integral del Valle de Añasco y se garantizará el uso agrícola de los terrenos primarios clasificados como altamente productivos. Los terrenos también serían utilizados para el turismo y eco-turismo. “Este valle forma parte de un grupo de tierras que ya han sido reclamadas como reservas agrícolas, como lo son el Valle del Coloso y el Valle de Lajas. Tales iniciativas han perpetuado el valor de dichas tierras logrando reservarlas para el uso agrícola exclusivamente. Buscamos fomentar el desarrollo sostenido de la producción de alimentos que puedan satisfacer las necesidades locales, y a la misma vez se pueda promover la creación de empleos en la Región Oeste”, expresó Pérez Cordero en un parte de prensa. Puntualizó que es necesario tomar acciones afirmativas más contundentes que envíen un mensaje claro de que la agricultura es un campo en desarrollo para la creación de empleo y que el mercado agrícola tiene mucho que aportar a nuestra ya desgastada economía. El legislador explicó que según establece el estatuto, el Departamento de Agricultura elaborará un plan para el desarrollo del Valle de Añasco. El plan se hará en coordinación con la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y cualquiera otra agencia o entidad con jurisdicción sobre la reserva a implantarse en esta ley, ya sea estatal o federal. Aponte Hernández no se siente representado por Frente por Puerto Rico EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Asuntos Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, sostuvo el miércoles que el ‘Frente para Puerto Rico’ no representa los mejores intereses de los estadistas en la capital federal y que, por el contrario, es utilizado por el Partido Popular Democrático (PPD) para cabildear por perpetuar el estatus colonial actual.

“Podemos estar de acuerdo en ir juntos a Washington para exigir los derechos que todo ciudadano americano en Puerto Rico debe tener. Pero lo que está haciendo el partido popular es tomar de rehén el ‘Frente’ para ir al Congreso y cabildear por mantener la actual condición colonial. Esa no es la postura de esta administración. El pueblo habló en noviembre de 2016 escogiendo el camino hacia el progreso y la estadidad. Es por eso que hoy hacemos pública esta denuncia. Los miembros del PPD que componen el ‘Frente’ están utilizando la coyuntura de la discusión sobre la Reforma Contributiva federal para intentar darle un respiro artificial y provisional al Estado Libre Asociado, a la colonia”, comentó el representante en un parte de prensa.

Aponte Hernández, quien acompaño al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, en la capital federal la pasada semana, recalcó que en todas sus visitas con congresistas, la respuesta era la misma.

“Siempre los congresistas nos enfatizaban que la situación contributiva actual no es opción. Eso lo tienen claro todos. Puerto Rico, si quiere ser parte de los Estados Unidos como estado, tiene que insertarse en todo el proceso. No es escoger unas cosas y otras no. Lo que el PPD quiere es que sigamos mendingando en el Congreso, sin ningún poder político para cambiar las cosas, a merced del beneficio para unos cuantos. Para eso están usando este gran esfuerzo que convocó nuestro gobernador, para adelantar su agenda política, no para ayudar al pueblo. Si fuéramos un estado tendríamos dos senadores y cinco representantes que tendrían el poder político y no estaríamos pasando por este calvario. Ese es el poder que buscamos los estadistas”, agregó el líder estadista.