Representante Ramón Luis Cruz Burgos insta a la AEE a economizarse el dinero de las facturas que no proceden EL CAPITOLIO – El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, instó el miércoles, a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a ahorrarse el dinero que se está gastando en el envío de facturas que no proceden, debido a que la agencia no ha realizado un análisis sobre el consumo de los clientes. “No es más fácil y se ahorra más dinero si dejan de enviar facturas por un servicio que no han ofrecido?”, cuestionó el legislador a la administración de la AEE mediante declaraciones escritas. Según el representante, la AEE pretende cobrarle al pueblo facturas en exceso para poder pagar la deuda con la compañía Whitefish Energy. “Le quieren cobrar a la gente para pagarle a Whitefish. Al parecer, la AEE está enviando las facturas para ver si la gente paga sin reclamar. Y si un cliente decide ir a reclamar, desiste y termina pagando para evitar las larga filas en las oficinas comerciales. Esto es un atropello contra el pueblo puertorriqueño, que bastante ha sufrido ya al estar más de 100 días sin el servicio eléctrico”, denunció el Representante del PPD. Cámara de Representantes investigará denuncias de comerciantes relacionados a cargos de Evertech EL CAPITOLIO – La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes iniciará un proceso de vistas públicas a partir del mes de enero para investigar las denuncias realizadas por cientos de comerciantes relacionas a las facturas enviadas por parte la compañía Evertech por servicios que no fueron brindados a consecuencia del azote del huracán María. El anuncio lo hizo el miércoles, la presidenta de la Comisión, la representante Yashira Lebrón Rodríguez. “Durante los últimos días hemos recibido mucha información sobre las acciones de la empresa Evertech y sus procesos de cobro a comerciantes por períodos que no utilizaron el servicio debido al impacto del huracán María. Existen denuncias de propietarios de negocios que han dicho, públicamente, que Evertech cobró los meses de septiembre y octubre, esto a pesar de que no se encontraban operando. Esto es un asunto que vamos a investigar con seriedad”, comentó la legisladora por Bayamón en declaraciones escritas. Las expresiones de la representante del Partido Nuevo Progresista surgen luego de que varios dueños de pequeños negocios levantaran la voz de alerta ante lo que catalogaron como algo que “no es justo”. “La inmensa mayoría de estos negocios no tenían electricidad, ninguno tenía buena señal, por decir que tenían algo, de celular o telefonía móvil, para transmitir data. Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos recibidos en esta Comisión, esa empresa facturó servicios que jamás se recibieron o fueron usados. Esto es algo que estamos evaluando y desde principios de enero investigaremos en vistas públicas”, añadió Lebrón Rodríguez. La representante exhortó a todos los comerciantes que entiendan que recibieron facturas injustas de la mencionada empresa, a contactar su oficina legislativa a partir del 8 de enero. Representante ‘Memo’ González truena por la falta de materiales para reparar sistema eléctrico de Arecibo

EL CAPITOLIO – Como “inaceptable y una falta de respeto”, así catalogó el miércoles, el representante José ‘Memo’ González Mercado la dramática tardanza demostrada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el envío de los materiales necesarios para energizar completamente los municipios de Arecibo y Hatillo.

“Verdaderamente es un abuso, totalmente inaceptable y una falta de respeto la lentitud que ha demostrado hasta ahora el Cuerpo de Ingenieros en enviar postes, cables, transformadores y otros equipos necesarios para restablecer el servicio eléctrico en los pueblos de Arecibo y Hatillo. Tenemos brigadas esperando esos equipos para reiniciar los trabajos de restablecer la electricidad. Si hubiésemos tenidos esos materiales, ya Arecibo hubiese tenido luz”, señaló el representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo en declaraciones escritas.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja exigió que los directivos del Cuerpo de Ingenieros viabilicen, inmediatamente, la entrega de estos equipos.

“No vamos a esperar más. Basta ya. Esta misma semana esperamos ver esos equipos aquí, en Arecibo y Hatillo. No queremos más excusas. Esto no paso en Houston cuando llegó Harvey, tampoco sucedió en Nueva Orleans cuando impactó Katrina y no vamos a permitir que continúe sucediendo aquí”, agregó el legislador del Partido Nuevo Progresista.

A principios de noviembre, González Mercado le envió una carta al Teniente General Todd T. Semonite, jefe del Cuerpo de Ingenieros, exigiéndole mayor rapidez en los trabajos de levantar la red eléctrica en el norte de la isla.