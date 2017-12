Gobernador responsabiliza nuevamente al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos por lentitud en restablecimiento del sistema eléctrico

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares responsabilizó nuevamente el lunes al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE), por la lentitud en el restablecimiento del sistema eléctrico, que ya pasa los cien días sin servicio para miles de abonados.

“El Cuerpo de Ingenieros si, al igual que ha sido en el pasado, ha carecido de un sentido de urgencia significativo. Me parece que es problemático. Ya tuvimos el primer incidente cuando hicimos la primera contratación y se tardaron más de 45 en traer una brigada. Ahora el asunto es con los materiales”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“No obstante, esa labor se le delegó al Cuerpo de Ingenieros, y en vez de estar enseñando postes, que también hacen falta, hay necesidad de otros materiales y la falta de visibilidad de este asunto es preocupante”, añadió.

Según el primer ejecutivo, la supuesta lentitud ahora tiene que ver con la necesidad de transformadores.

“La información que me llega- y no es a través del Cuerpo de Ingenieros- es que de los transformadores que estamos necesitando y que pedimos hace algún tiempo atrás, no llegan hasta el 21 de enero. Lo que para mí es totalmente inaceptable”, sostuvo.

El gobernador mencionó que para continuar con las labores, la Autoridad de Energía Eléctrica ha procurado los transformadores por otras vías.

“No obstante, esa labor se le delegó al Cuerpo de Ingenieros, y en vez de estar enseñando postes, que también hacen falta, hay necesidad de otros materiales y la falta de visibilidad de este asunto es preocupante. Esto demuestra que el Cuerpo de Ingenieros es demasiado lento, no tienen sentido de urgencia y, por lo tanto, esa burocracia atrasa todo esto”, sentenció.

El viernes, en conferencia de prensa, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), denunció que el Cuerpo de Ingenieros tenía control sobre los trabajos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la distribución de materiales a las brigadas. La situación, según el presidente del sindicato, Ángel Rafael Figueroa Jaramillo, abonaba al atraso de los trabajos de reconstrucción.