Fondo Nacional para las Humanidades otorgó $70 mil a UPR en Río Piedras para proyectos de investigaciones

SAN JUAN – El Fondo Nacional para las Humanidades (NEH, por sus siglas en inglés) otorgó el miércoles, 70 mil dólares a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP) para apoyar dos proyectos de investigación, uno en la Facultad de Humanidades y otro en la de Estudios Generales.

Las dos propuestas premiadas del recinto riopedrense de la UPR forman parte de los 253 proyectos de investigación en el área de las humanidades que recibieron fondos de un total de $12.8 millones que la NEH adjudicó a nivel federal y local.

Una de las propuestas reconocidas en este recinto se titula Ancient Greek Philosophers on Economics, del investigador y docente de la Facultad de Humanidades, doctor Etienne Helmer, a la cual han sido asignados 33,600 dólares, en la categoría “Awards for Faculty at Hispanic Serving Institutions”. La misma apoya la redacción de un libro sobre la reflexión filosófica antigua relacionada a la economía, que llevará por título “La Part du bronze. Platon et l’économie”.

“La subvención de NEH me permite trabajar en un libro que viene a completar mis investigaciones de los últimos 5 años y que tiene sus raíces en mi disertación doctoral del 2004″, expresó el doctor Helmer en declaraciones escritas.

El segundo proyecto premiado, con una cantidad que asciende a 40,000 dólares, está titulado, Diáspora Caribeña: Panorama de Prácticas del Carnaval, y es una investigación dirigida por las profesoras Nadjah Ríos Villarini, catedrática de la Facultad de Estudios Generales, y la doctora Mirerza González Vélez, catedrática de la Facultad de Humanidades. La misma busca estudiar las dinámicas migratorias en el Caribe que se generan en torno al carnaval.

Este proyecto es uno de solo 13 propuestas premiadas en toda la nación norteamericana bajo el programa Digital Humanities Advancement Grants y permitirá que un equipo interdisciplinario de investigadores realice una maqueta digital interactiva en la que los usuarios podrán accesar información relacionada a migración y carnaval en varios formatos.

“Nuestro proyecto quiere insertar la investigación humanística que hemos estado realizando por los pasados 10 años en un campo novel conocido como ‘digital humanities’, y cuyo objetivo es desarrollar el pensamiento humanístico digital. Nuestro proyecto se propone crear una plataforma interactiva para diseminar documentos, fotos, videos, audios que hemos recopilado al estudiar los flujos migratorios entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas, con énfasis en la práctica cultural del carnaval, explicó la doctora González Vélez.

Por su parte, la doctora Ríos Villarini, indicó que esto no es un repositorio tradicional, pues nuestro deseo es que los usuarios puedan generar una experiencia móvil, es decir, que al navegar por el portal electrónico los usuarios puedan migrar también junto a las historias de otros migrantes representadas en las experiencias del carnaval”.

Mientras, el rector interino del Recinto de Río Piedras destacó ¨la importancia de los mencionados proyectos de investigación, cuyas temáticas son muy actuales como lo son la economía y el tema de la diáspora, y cuyos resultados estamos seguros contribuirán al desarrollo de la sociedad local e internacional¨.

Por otra parte, el presidente interino de la UPR, doctor Darrel Hillman Barrera, elogió el trabajo excepcional de los catedráticos. “Definitivamente, ambas premiaciones demuestran el compromiso, la dedicación y el liderato de nuestros profesores. Los felicito por este gran logro y por poner el nombre de la Universidad de Puerto Rico en el más alto nivel”.

La NEH es una agencia federal independiente creada en 1965 y subvenciona proyectos en los Estados Unidos y sus territorios dedicados a la investigación y enseñanza en las humanidades. La otorgación de fondos se ciñe a un proceso estricto de evaluación de pares, lo que asegura la excelencia de los proyectos financiados.