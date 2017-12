EL MAYOR ESTUDIO AGRÍCOLA CONCLUYE NO HAY RELACIÓN ENTRE EL GLIFOSATO Y EL CÁNCER

SAN JUAN, PR (18 de diciembre de 2017) – El pasado mes de noviembre, nuevos hallazgos del Estudio de Salud Agrícola de EE. UU. Publicados en la Revista del Instituto Nacional del Cáncer muestran que no hay relación alguna entre el glifosato y el cáncer. El artículo está disponible aquí: https://goo.gl/aSEdmz.

“El mayor estudio sobre trabajadores agrícolas y su salud concluyentemente muestra que no existe un vínculo entre el glifosato y el cáncer. Este estudio analizó datos de 89,000 trabajadores agrícolas y sus cónyuges durante más de 20 años, y la conclusión es muy clara. El glifosato no causa cáncer,” destacó Scott Partridge, vicepresidente de estrategia global de Monsanto.

En evaluaciones que abarcan cuatro décadas, la abrumadora conclusión de expertos de todo el mundo – incluyendo la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Reunión Conjunta FAO / OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR) – ha sido que el glifosato puede ser usado de forma segura. De hecho, la seguridad del glifosato cuenta con el respaldo de una de las bases de datos sobre la salud humana, residuos de cultivos y medioambientales más extensas a nivel mundial jamás compiladas sobre un producto plaguicida. Al igual que todos los plaguicidas, las autoridades reguladoras de todo el mundo revisan rutinariamente los últimos datos de seguridad sobre el glifosato.

También durante el mes de noviembre, los Estados Miembros y la Comisión Europea se reunieron en el Comité de Apelaciones, y los Estados Miembros votaron por mayoría cualificada para volver a autorizar el uso de glifosato en la Unión Europea durante un período de cinco (5) años.

El pasado mes de octubre, John Acquavella, investigador de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, publicó otro artículo en la Revista Critical Reviews in Toxicology Journal que muestra que no existe una relación entre el glifosato y el cáncer. “La evidencia epidemiológica no respalda una relación causal entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin u otros cánceres”, dijo Acquavella a la revista New Scientist. El artículo está disponible aquí: https://goo.gl/3bSVKK. La historia de New Scientist también está disponible aquí: https://goo.gl/QnNDYS.