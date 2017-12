Director AEE hace llamado de seguridad a empleados

SAN JUAN – El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González reconoció la labor de los empleados de esa corporación pública que trabajan en la recuperación del sistema eléctrico, mientras le hizo un llamado de seguridad.

El funcionario hizo las expresiones en un video publicado en la cuenta de Twitter de la AEE @AEEONLINE.

“Les pedimos que siempre verifiquen su área de trabajo y estén seguros en su área de trabajo, que no se confíen en el trabajo. Que verifiquen todo. No queremos que se accidenten. No queremos que suceda nada que tengamos que lamentar. Al contrario, queremos que lleguen sanos y salvos a sus hogares. Recuerden, su familia los espera”, dijo González en el video.

Luego del paso del huracán María, el sistema eléctrico del país fue devastado en su gran mayoría, lo que dejó al país en total oscuridad. Actualmente, según el portal estatus.pr el sistema cuenta con un 69.80 por ciento de generación. Sin embargo, decenas de clientes aun siguen sin electricidad.

“A aquellos, nuestros empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que nos sentimos orgullosos por el trabajo de cada uno de ellos. Por ese compromiso el que han estado trabajando desde el huracán Irma. Sabemos que están cansados, sabemos que a la misma vez tienen el deseo de energizar a Puerto Rico. Queremos decirle que son importantes para nosotros y que verdaderamente valoramos el trabajo que están haciendo”, expresó González.

“De esta manera quiero felicitarlos a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquellos que han estado trabajando largamente, muchas horas, han dejado su familia para poder sacrificarse y trabajar por el pueblo de Puerto Rico. Quiero decirles que son bien importantes para nosotros y que nos sentimos sumamente orgullosos de cada uno de ustedes. Aquellos directores, aquellos gerenciales, aquellos empleados de ‘field’ que todos han estado trabajando, no importa las largas horas, queremos decirle que nos sentimos bien orgullosos de su trabajao y queremos desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo”, agregó el funcionario.

Asimismo, la cuenta de Twitter de la AEE informa que brigadas de Líneas de Transmisión Sur realizaron trabajos el día de Nochebuena en Castañer-Adjuntas. También ofrece consejos para evitar incidentes con los adornos de navidad en aquellos hogares en los que hay servicio de electricidad.