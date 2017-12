Departamento de Justicia somete cargos contra compañías por retener pagos del IVU

SAN JUAN – La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó 19 cargos contra las compañías S.C. Concrete Corp., South Caribbean, Inc., Ferretería Rabanal y el presidente de éstas, Eddie A. Ortiz Zayas, por supuestamente no remitir las retenciones de Impuesto sobre la Venta y Uso de 2013 a 2017, se informó el viernes.

“El Departamento de Justicia y su División de Delitos Económicos está trabajando activamente con el Departamento de Hacienda como parte del Acuerdo de Colaboración firmado entre ambas agencias para investigar y procesar este tipo de actividad criminal. Continuaremos identificando a aquellos que le fallen al pueblo de Puerto Rico y llevándolos ante la justicia”, señaló la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Explicó que la investigación en conjunto del Departamento de Justicia y del Departamento de Hacienda reveló que dejaron de remitir 197,564 dólares en contribuciones ilegalmente retenidas que le correspondían al pueblo de Puerto Rico. La cifra podría ascender a 395,128 dólares al sumarle intereses y penalidades.

Los cargos sometidos por la fiscal Leilani Dominicci Vázquez, de la División de Delitos Económicos, son por violaciones a la Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas del 2011, que es Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o Intentar Derrotar o Evadir la Contribución. De ser encontrados culpables, se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos.

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto y fijó una fianza de 19,000 dólares. La vista preliminar fue pautada para el 16 de enero.

Dominicci-Vázquez trabajó el caso en conjunto con los agentes Sandra Polo González y Ricardo del Valle Vélez, ambos del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

“Tenemos un compromiso claro de ayudar a todo comerciante que desee cumplir con sus obligaciones y ayudar a mejorar la economía de la Isla. No obstante, esto no significa que obviaremos a aquellos que no deseen cumplir con sus responsabilidades. De eso se trata nuestro acuerdo con el Departamento de Justicia”, indicó el Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier.