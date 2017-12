Colegio de Ingenieros y Agrimensores entra en alianza con la EPA para atender el desafío del manejo de “desperdicios peligrosos domésticos” en la isla.

San Juan- El Instituto de Ingenieros Ambientales del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), en alianza con la Environmental Protection Agency (EPA), llevarán a cabo dos importantes iniciativas con el objetivo de concientizar a la población y proteger el ambiente del dramático aumento en baterías y otros desperdicios peligrosos domésticos descartadas desde el paso del Huracán María.

“A partir del martes, 12 de diciembre tendremos en la sede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Hato Rey unos contenedores provistos por la EPA para recibir baterías alcalinas. También, tendremos material informativo para compartirlo con aquellos que traigan las baterías”, mencionó el ingeniero Alejandro Pinto Flores, PE, presidente del Instituto de Ingenieros Ambientales (IIAM).

Las baterías contienen elementos altamente contaminantes y que toman muchos años en degradarse. Normalmente la degradación comienza a los 50 años, pero algunos de sus componentes seguirán siendo nocivos durante más de 1,000 años. Millones de baterías terminan en los zafacones mientras la ciudadanía desconoce el peligro silencioso y grave que estos artículos representan para nuestro medioambiente.

Por otro lado, el CIAPR estará realizando Campañas de Recogido de “Desperdicios Peligrosos Domésticos”. Esta iniciativa comprende eventos puntuales para que los Colegiados y la comunidad en general tengan la oportunidad de llevar a una localidad del Colegio, aquellos desperdicios especiales de su hogares (pinturas, desengrasantes, desperdicios electrónicos, baterías de vehículo, aceite usado, entre otros) para que sean manejados y dispuestos de manera medioambientalmente responsable.

Los primeros eventos se llevarán a cabo del 15 al 17 de diciembre en la Casa Capitular de Arecibo y del 17 al 18 de diciembre en la Casa Capitular de Ponce. “Exhortamos a la comunidad para que participan de estas iniciativas y protejan el medio ambiente”, concluyó Pinto.

Casa Capitular de Ponce: domingo 17 (12:00 AM – 4:00 PM) y lunes 18 (9:00 AM – 4:00 PM)

Casa Capitular de Arecibo: viernes 15 (9:00 AM – 4:00 PM), sábado 16 (9:00 AM – 4:00 PM) y domingo 17 (12:00 AM – 4:00 PM)

Para más información sobre fechas y lugares a los cuales pueden llevar los desperdicios pueden escribir al correo electrónico iiam@ciapr.org.