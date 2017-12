Alcalde de Caguas dice no habrá decoración navideña ni fiestas

CAGUAS – El alcalde de Caguas, William Miranda Torres indicó el domingo, que este año no hay decoración navideña y todos los eventos municipales han sido pospuestos indefinidamente debido a las situaciones surgidas a raíz del paso del huracán María en septiembre pasado.

“Este año, la iluminación navideña no va, ya que esto conlleva costos que en estos momentos están dirigidos a la operación de servicios municipales y tareas de recuperación, sin contar con la merma de ingresos que hemos sufrido como secuela del huracán. Además, cuando la mayoría de la ciudad está a oscuras, la solidaridad es primordial. Esta Navidad será diferente”, explicó el primer ejecutivo municipal en declaraciones escritas.

Según el alcalde cagüeño, el renacimiento de la ciudad requiere que su economía se active, además de que cada ciudadano pueda volver a la cotidianidad contando con sus servicios esenciales. Por eso, al igual que en otros años, a través de las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico, están promoviendo el apoyo a los negocios locales y con ello empleos y actividad económica. En una iniciativa conjunta, y con la aportación de los comerciantes del centro urbano, se adornó el Paseo de las Artes y el Paseo Gautier Benítez con sencillas guirnaldas de luz. “Este esfuerzo, que tiene el propósito de decorar las áreas donde se concentra el comercio del centro urbano para que en la noche sean áreas más atractivas para los que las visitan, no ha representado gasto para el municipio ni carga significativamente el sistema eléctrico”.

Aunque las actividades de origen municipal fueron canceladas, la Administración Municipal mantendrá la tradicional Fiesta de Reyes para los niños, pero adaptada a la nueva realidad del país, y se ha unido a actividades y celebraciones de producción privada para obsequiarle a sus ciudadanos entretenimiento dentro un momento difícil para todos. “Empresas como WAPA TV (transmisión juegos de las Grandes Ligas), Banco Popular (transmisión de su especial navideño), Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (concierto de aniversario), Cervecera de Puerto Rico (evento Apoya lo local), Al Fresco y Cosecha Creativa (concierto “Comoquiera hay Navidad) tocaron nuestras puertas y simplemente acogimos su ofrecimiento para brindarle a los cagueños un espacio de alegría y sosiego dentro de las circunstancias, sin utilizar fondos municipales, más allá del apoyo en limpieza y seguridad”, dijo Miranda Torres.

“En días como estos, caminar por el centro urbano y las principales entradas de la ciudad era ver estampas navideñas iluminadas. Este año las extrañamos, no solo por la ausencia de brillantez en los lugares, sino por el mensaje de alegría y celebración que transmitían. Sin embargo, luego de haber vivido días aciagos con el paso de un fenómeno de la naturaleza de tan grandes proporciones y de que luego de casi tres meses la mayoría de nuestros ciudadanos no cuentan con sus servicios básicos, no podemos darle paso a la insensibilidad. Caguas se ilumina, pero con su gente”, concluyó.