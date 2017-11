Turismo confirma llegada del barco crucero Jewel of the Seas

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), José Izquierdo, confirmó el jueves, que el barco crucero Jewel of the Seas de Royal Caribbean International llegará a los puertos de San Juan.

“La llegada del Jewel of the Seas este domingo asegura que tendremos al menos cuatro barcos cruceros y aproximadamente 10,000 pasajeros utilizando a San Juan como puerto de base todos los fines de semanas hasta finales de abril del próximo año. Esto representa una inyección económica enorme por los próximos cinco meses que debe beneficiar a hoteles, restaurantes y transportistas, entre otros. Le damos las gracias a Royal Caribbean International por seguir confiando en San Juan, Puerto Rico como puerto de base ideal para sus pasajeros y, conforme lo encomendado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, continuaremos trabajando en el restablecimiento en su totalidad de esta crucial industria para nuestra economía”, expresó Izquierdo en declaraciones escritas.

Explicó que el Jewel of the Seas se convertirá en el segundo barco de Royal Caribbean International y el quinto barco en total luego del Adventure of the Seas de Royal Caribbean International, el Viking Sea de Viking Cruises, el Celebrity Summit de Celebrity Cruises y el Norwegian Dawn de Norwegian Cruise Line, en utilizar a San Juan como puerto de base posterior al huracán María.

El Jewel of the Seas terminará en San Juan el mismo 19 de noviembre un itinerario comenzado en Civitavecchia (Roma), Italia con aproximadamente 2,000 pasajeros. Estos pasajeros desembarcarán y volarán a sus lugares de residencias o completarán estadías post-crucero en Puerto Rico. Esa misma noche el Jewel of the Seas zarpará con aproximadamente 2,000 nuevos pasajeros y completará un itinerario de una semana antes de regresar a San Juan, que lo llevará a Santo Tomás, San Cristóbal, Antigua, Santa Lucia y Barbados.

La salida del 19 de noviembre de 2017 del Jewel of the Seas será la primera de 25 programadas desde San Juan durante esta temporada invernal para dicha embarcación, que culmina en abril.

Aproximadamente 56,000 pasajeros formarán parte de estos viajes, con un impacto económico estimado en 8,300,000 dólares.