SBA Gradúa a 20 Compañías de la Serie Educativa Emerging Leaders 2017 en Puerto Rico

SAN JUAN, PR – La oficina de distrito de Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés) hoy finalizó el tercer ciclo de la serie educativa Emerging Leaders (Líderes Emergentes) en San Juan, graduando a las 20 compañías seleccionadas para la misma, anunció la Sub-directora de Distrito de la SBA, María de los Ángeles de Jesús.

Las siguientes compañías concluyeron exitosamente el programa en la isla: A&M Exterminating Services, Inc.; AG Environmental PSC; BIM Contractors LLC; BioPharma Consulting Services Inc.; María Umpierre Marchand PSC; E.R.C. Manufacturing Inc.; EAS Systems, Inc.; Elucidate Technologies, Inc.; EQVAL Consulting Group Inc.; Fundación de Investigación de Diego; Gascó Industrial Corp.; Green Engineering Group PSC; ISLA Language; JR Landscape & Facility Management LLC; PROMMA Private Corp.; Santa & Company Corp.; Space Mart Retail and Real Estate Solutions; Tapia & Fernández Arquitectos CSP; United Forms & Graphics Inc.; y Vega-Fournier, Rivera-Rosas & Associates PSC.

“Este año entrevistamos a 50 candidatos en Puerto Rico, seleccionando a un 38 por ciento de los mismos,” de Jesús dijo. “Hoy, todos los participantes concluyen siete meses de capacitación empresarial, asesoramiento y trabajo en equipo, y llevan consigo planes de crecimiento estratégico a tres años para impulsar a sus respectivas empresas hacia el próximo nivel.”

Los graduandos son representativos de todas las regiones geográficas de Puerto Rico y de una variedad de industrias, desde sistemas de seguridad, manufactura, investigación científica, construcción y arquitectura, hasta odontología, mantenimiento, y servicios profesionales, entre otras.

Lanzado en Puerto Rico en abril de 2015, el programa Emerging Leaders fue diseñado para servir de catalítico y ayudar a aumentar las oportunidades de pequeñas empresas establecidas en comunidades desatendidas. Desde sus inicios en 2008, la iniciativa de Líderes Emergentes ha capacitado a más de 3,000 dueños de pequeñas empresas a través de la nación. Un 70 por ciento de los graduados han informado un aumento en ingresos y sobre un 80 por ciento generó empleos nuevos o mantuvo empleos existentes. Además, los participantes han obtenido contratos con un total acumulado de más de $700 millones.

Para conocer más acerca del programa Emerging Leaders, acceda www.sba.gov/emergingleaders.