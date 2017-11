Representante pide al Departamento de la Vivienda dar prioridad a residenciales de Mayagüez

SAN JUAN -La representante Maricarmen Mas Rodríguez el domingo al secretario del Departamento de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, una mayor agilidad en asistir con la energización de los residenciales públicos en la región oeste debido a que cientos de familias atraviesan distintas necesidades por falta de luz.

“La situación en estos complejos de vivienda pública es una prioritaria debido a que en los mismos no se pueden tener estufas de gas por regulaciones federales.

Tenemos siete residenciales en Mayagüez. Estamos hablando de que en total unas 940 familias no pueden confeccionar sus alimentos diarios por falta de electricidad. Muchas de estas personas pasan hambre y eso no lo podemos permitir. Se tiene que energizar ya o se tiene que buscar alternativas reales e inmediatas. Por eso le hago el llamado al secretario Gil, quien sabemos de su compromiso hacia estas comunidades, para que redoble esfuerzos con el fin de que esta semana estos complejos puedan tener electricidad”, añadió.

“Aunque sabemos de la intensa labor que se realiza, necesitamos más ayuda para que los residenciales públicos en Mayagüez puedan tener energía eléctrica ya. Queremos que esto sea una prioridad, tanto para Vivienda como para la Autoridad de Energía Electrica”, sostuvo la representante en declaraciones escritas.

La representante Mas Rodríguez adelantó que esta semana coordinará una reunión con el director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, para insistir en el despacho de más brigadas para el área oeste.