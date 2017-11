Recomendaciones para prevenir el suicidio

BAYAMÓN – La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, brindó el lunes una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir el suicidio.

“Existen personas con tanto sufrimiento y situaciones difíciles que, al no buscar ayuda, su estado de ánimo se deteriora. Tristemente, en algunos de esos casos el suicidio puede parecerles la única alternativa viable para liberarse de sus problemas. Sin embargo, aunque en momentos de turbidez no siempre vemos con claridad lo que está a nuestro alrededor, la realidad es que existen opciones que proporcionan alivio para salir del abismo, y a su vez, mantenernos con vida”, puntualizó Roig Fuertes en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la funcionaria, aunque la alternativa principal es la búsqueda de ayuda profesional, la realidad es que todos pueden ayudar salvar una vida. Por lo general, las personas que se están planteando el suicidio están dispuestas a expresar lo que sienten y piensan, particularmente si existe un genuino interés de la otra parte en escuchar y ayudarle. Por lo tanto, hay que prestar atención a los factores de riesgo que puedan ser detonantes para que esa persona cometa un acto suicida, así como a las señales de advertencia.

“Indague con la persona sobre la posibilidad de que haya intentado suicidarse en algún momento y si tuvo alguna pérdida reciente, ya sea familiar, de empleo o vivienda. Averigüe si es víctima de violencia o sufre alguna enfermedad grave que la haga pensar en el suicidio para terminar su dolor”, recomendó.

Acto seguido, Roig Fuertes agregó que para prevenir el suicidio es recomendable también escuchar las señales de advertencia verbales. “Debemos estar pendientes a frases que denoten que esa persona se siente como una carga sobre los demás, que nadie se preocupa por ella ni la comprende, que no tiene sentido seguir viviendo. Expresiones como “Todos están mejor sin mí”; “A nadie le importa lo que me suceda”; o “¿Qué sentido tiene?”, sostuvo.

De igual forma, la titular de ASSMCA indicó que se puede prevenir un suicidio prestando atención a los sentimientos, emociones y comportamiento de la persona. “Note si está molesta; llora demasiado; está triste; habla, lee o escribe sobre la muerte o el suicidio; ha dejado de participar en algunas actividades que realizaba anteriormente; ha regalado sus pertenencias, en especial los artículos de valor, sin ninguna razón. Estos detalles son importantes conocerlos e identificarlos”, señaló.

Por otro lado, la también trabajadora social y socióloga insistió en la importancia de conectarse con la persona de forma genuina, sobre todo, si ya ha expresado su intención de suicidarse. “Dialogue con ella. Demuéstrele que no es un ser invisible, que usted comprende su dolor y realmente desea ayudarla. Evite hacer expresiones superficiales como “No es tan grave” o “Las cosas mejorarán”. Por el contrario, dígale “No sé cómo resolver tus problemas, pero sé que me preocupa lo que ocasionen en tu vida”, expresó.

Para Roig Fuertes, cuando la persona le ha manifestado verbalmente a alguien su deseo de cometer el acto suicida es vital preguntarle de forma directa, el momento y el plan que considera para llevarlo a cabo. “Nunca dude, ni minimice la respuesta que brinde; por supuesto, no lo deje solo y escuche cómo se siente. En estos casos, es vital que no trate de solucionar la situación usted únicamente. Busque ayuda profesional de inmediato. En ASSMCA somos una alternativa, a través de la Línea PAS, 1-800-981-0023, la cual está disponible 24 horas, los 7 días de la semana. De igual forma, pueden contactarnos en los diferentes Emergency Stop & Go donde tenemos personal brindando apoyo emocional, en los FEMA Recovery Centers o a través del COE de los distintos municipios”, indicó.

Cabe señalar que, las llamadas de la Línea PAS son confidenciales y atendidas por un equipo clínico preparado para ayudar a las personas a establecer estrategias e idear la forma de superar situaciones difíciles. De igual forma, estos expertos en manejo de crisis proporcionarán un entorno de aceptación, donde las personas que generen las llamadas podrán hablar sobre sus problemas y compartir abiertamente sus preocupaciones.

Finalmente, la administradora de ASSMCA exhortó a la ciudadanía a estar alerta a las señales de peligro y no dudar, ni un instante en buscar ayuda.