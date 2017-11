Presidente de la Cámara responsabiliza a la pasada administración por la falta de materiales en la AEE

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, responsabilizó el lunes, a la administración de Alejandro García Padilla por la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico y de la carencia crasa de materiales y equipo para reconstruir la red eléctrica de la isla, devastada tras el paso del huracán María el pasado mes de septiembre.

En una entrevista en WKAQ, el líder legislativo enfatizó que “la falta de mantenimiento al sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica durante el pasado cuatrienio es una de las principales causas por la cual la reconstrucción de la red no ha sido más ágil”.

“La generación de energía se está levantando. Ricardo Ramos (Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica) está trabajando con lo que le dejaron. Yo puedo decir que he hablado con personal de brigadas de la Autoridad y me dicen que no tienen materiales disponibles. Precisamente no había materiales, no había postes en Puerto Rico. No había camiones canastos en Puerto Rico. Los empleados de la Autoridad están haciendo de tripas corazones. Felicito a Ricardo y los empleados de la Autoridad por dar el máximo para levantar un servicio que antes del huaracan ya estaba en el piso”, sentenció Méndez Núñez durante la entrevista.

Sobre el estado de la electricidad en la zona este, incluyendo los municipios de Rio Grande y Luquillo, el presidente de la Cámara aseguró que se encuentra “bien grave” por la falta de mantenimiento a las plantas generatrices localizadas en el municipio de Ceiba.

“En Luquillo llegó la energía eléctrica solamente al casco del pueblo y viene desde Ceiba, pero es un sistema bien frágil, es un sistema que son de dos turbinas que se alimentan de combustible para aviones (jet fuel) y que estuvieron abandonadas por muchos años. La gente de la Autoridad ha hecho milagros con ellas. De las dos (turbinas), solamente una está lanzando alrededor de 14 mil kilos. La otra, la de 27 mil kilos todavía no la han encendido, se espera que lo hagan esta semana”, añadió el líder cameral.