Presidente de la Cámara radica medida para enmendar Código de Seguros en la isla

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, radicó el Proyecto de la Cámara 1330 el cual busca enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico, para atemperarlo al estado de derecho en el resto de los Estados Unidos y el Model Act, para facilitar la oferta de contratos de servicios para equipos a la ciudadanía, informó el domingo.

“Uno de los sectores que más crecimiento ha tenido en los Estados Unidos es la industria de los contratos de servicio. Los contratos de servicio subsanan las deficiencias que existen entre las garantías de fabricantes y las pólizas de seguro. Como los contratos de servicio no son pólizas de seguro, no deberían estar sujetos a todas las reglas aplicables a esas últimas. La Ley 392-2000 comenzó el proceso de atemperar nuestro estado de derecho al estado de derecho de Estados Unidos, pero la definición de contratos de servicio que contiene no es la adecuada para asegurar nuestra competitividad con el resto del mundo. Es necesario que adoptemos el Service Contract Model Act en su totalidad, según fue aprobado por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros en enero de 1997”, se desprende de la Exposición de Motivos en la pieza legislativa, radicada el pasado 9 de noviembre.

Explicó que el proyecto enmienda los Artículos 21.250, 21.260 y 21.280 de la Ley Número 77- 1957, mejor conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, para viabilizar que más empresas puedan ofrecer contratos de servicios a equipos.

“Es indispensable que nuestra legislación nos ponga en una posición competitiva y nos permita integrarnos plenamente al tráfico económico del resto de los Estados Unidos. Pasadas administraciones han tratado de utilizar las deficiencias de redacción de la Ley 392-2000 para tratar de imponer obstáculos burocráticos a la prestación de contratos de servicio. Esto ha limitado las opciones de los consumidores y aumentado el costo de los seguros que tienen que pagar ya que los seguros se ven obligados a cubrir propiedad con más daños acumulados”, aseguró Méndez.

De acuerdo con el último informe disponible de la Oficina del Comisionado de Seguros, en Puerto Rico operan 395 aseguradoras y organizaciones de servicios de salud en Puerto Rico que generan más de 10,000 empleos directos y bien pagos. Esas entidades generaron primas de alrededor 12 mil millones de dólares anuales en el 2015 y contienen activos de alrededor de 6 mil millones de dólares, estableció el líder cameral.

La medida fue referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara para su evaluación.