Opositores de Energy Answers repudian espaldarazo de Noel Zamot a construcción de la planta incineradora

ARECIBO – La coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración de Arecibo, Myrna Conty, criticó el lunes, que el oficial de reestructuración de la Junta de Control Fiscal (JCF), Noel Zamot, impulse el proceso de construcción de la empresa, Energy Answers.

“Estamos indignadas, pero no sorprendidas, de que la compañía buitre Energy Answers (EA) se ha aprovechado de la devastación del País para cabildear y engañar al Coordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot. Este la catalogo de “proyecto crítico” en una reciente vista del Congreso de Estados Unidos”, exclamó Conty, en a la prensa.

“Ya habíamos denunciado hace unas semanas que, desde el día después de María, estaban cabildeando en el Congreso para que le favorecieran un préstamo con el Departamento de Agricultura federal. A la vez, mientras el País lucha por sobrevivir, a Energy Answers solo le interesa forrar su bolsillo, enmascarándose como “proyecto crítico” para el señor Zamot. Zamot hizo una serie de afirmaciones en dicha vista que no corresponden a la realidad sino a propaganda de EA, tales como, que los favorecedores igualan a los opositores, que EA tiene todos los permisos, que tiene financiamiento privado y que resolvería el problema de vertederos del País. Además, no sabe que 77 de los 78 alcaldes se oponen por razones económicas”, añadió.

Señaló que solicitó una reunión al señor Zamot.

“Energy Answers no llena los criterios de “proyecto crítico” para atender la emergencia post María, igual que no sirvió para ayudar a la falsa emergencia energética que proclamo Fortuño en 2010, cuando se aprobaron la mayoría de los permisos que tienen”, sostuvo la coordinadora. “Es más, si hubiera estado construida para el huracán María, habría constituido un enorme problema de salud pública pues las inundaciones hubieran regado las cenizas tóxicas que producen hasta el mismo centro de Arecibo, al aeropuerto Domingo Ruiz y múltiples urbanizaciones, donde llego el agua del Río Grande de Arecibo”, dijo.

Mencionó que, “para Energy Answers sería ideal que se acepte como “proyecto crítico”, pues no tendría que cumplir con todos los requisitos que no ha podido cumplir en estos 7 años. A ellos les encantan los procesos “fast track”, con poca vigilancia ciudadana. No vamos a permitir que nuestro esfuerzo, de los últimos 7 años, se vayan a pique por obra de la Junta”.

“La Coalición seguirá educando a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la incineración y sus cenizas tóxicas hasta que logremos erradicar esta modalidad tan peligrosa de manejo de desperdicios domésticos. No queremos más casos Whitefish”, finalizó.