Ingenieros graduados en CROEM disponibles para evaluar la escuela en forma gratuita

Mayagüez – Wilson Nazario director ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocido por sus siglas CROEM ALUMNI solicitó a la Secretaria de Educación, Julia Keleher copia del informe de evaluación de daños causados por el huracán María que supuestamente prepararon la compañía CSA, el Cuerpo de Ingenieros, la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) a la escuela especializada CROEM.

“Hemos estado en constante comunicación con los estudiantes, padres, profesores, personal administrativo y de cafetería y hasta la noche de hoy ninguna de esas agencias ha realizado un informe que exprese daño alguno a la planta física de nuestro primer centro de enseñanza pública, ubicado en el Cerro Las Mesas de Mayagüez. De hecho, la única entidad que ayudó a CROEM a reponerse de los estragos del huracán lo ha sido el Municipio de Mayagüez y su alcalde José Guillermo Rodríguez, quienes nos ubicaron un generador de electricidad a un costo de más de $150 mil dólares, para poder iniciar las clases. La otra persona que nos ha dado la mano ha sido la senadora por el Distrito de Mayaguez-Aguadilla Evelyn Vázquez, quien ha dado la batalla para que se reabra la escuela CROEM, asunto que no se ha logrado”, señalo Wilson Nazario.

La escuela CROEM, ubicada en la antigua Base de Radares de la Fuerza Aérea del Ejercito de los Estados Unidos prácticamente no sufrió daños por el huracán María, con excepción de algunos árboles que se lastimaron.

Ingenieros graduados de CROEM desean ayudar en la evaluación de la escuela en forma gratuita

“Hay cientos de buenos ingenieros y expertos en evaluación de daños todos graduados en CROEM que han ofrecido sus servicios gratuitos para evaluar la escuela y preparar un informe inmediatamente, que permita la reapertura de nuestra escuela especializada. El Departamento de Educación no necesita invertir dinero alguno, FEMA no necesita gastarse su presupuesto en contratos, cuando en realidad tenemos disponibles los mejores ingenieros, muchos de ellos disponibles inmediatamente y que han sido estudiantes en CROEM, aman su escuela y están dispuesto ayudarnos inmediatamente”, indicó el director ejecutivo de CROEM ALUMNI.

Desmienten la presencia de cables de alta tensión en el piso de la escuela

“Alguien corrió un rumor que en nuestra escuela habían cables de alta tensión en el piso, cosa que nunca sucedió, eso es falso. De hecho, el único cable que cayó fue uno de la telefónica (energía muerta) que se logró recoger inmediatamente. La escuela ha estado lista para iniciar clases desde hace varias semanas. Lamentablemente el pasado lunes, el Departamento de Educación emitió una orden de cierre de CROEM hasta tanto no se hiciera una evaluación de los daños. Resulta incomprensible que la Secretaría Julia Keleher no sepa, ni tenga noción de lo que pasó en CROEM, cuando personalmente le informé que la escuela no había sufrido daños, con la excepción de la falta de electricidad que afecta a todo el país. Hoy en conferencia de prensa, Keleher expresó que la Autoridad de Edificios Públicos había realizado una inspección, cuando en realidad eso no había sucedido. No es hasta que me comunico con la oficina del Director Ejecutivo de AEP (luego de la conferencia de la Secretaria) y le solicito que envíen al Director Regional de Mayagüez a CROEM y así lo hicieron. Al filo de terminarse la jornada laboral de hoy viernes, Neftalí Soto (director regional de AEP para la zona oeste), subió a CROEM para inspeccionar las facilidades y encontró todo en orden. La escuela recibirá mañana mantenimiento normal de corte de grama”, indicó el director ejecutivo de CROEM ALUMNI.

La escuela CROEM es una institución educativa con énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología que permite que más de 260 estudiantes de alto rendimiento participen de una vida residencial, con oportunidad de ayuda especializada individual en su fase académica. Al momento el centro ha graduado a más de 8,500 estudiantes. La institución se apresta a celebrar su 50 aniversario, fue fundada en el 1968, por el Dr. Ramón Claudio Tirado. Como dato interesante el Marbete DTOP 2018 está dedicado al 50 aniversario de CROEM.