Médico acusado de abusar de 130 gimnastas se declara culpable

Larry Nassar admitió que violó a siete niñas simulando supuestos procedimientos médicos.

“La persona que me violó ha sido detenida y ha confesado su culpabilidad. Me alivia pensar que esta verdad al fin se conoce, pero me preocupa saber que las condiciones que hicieron posible el abuso sexual de 130 niñas y mujeres por parte de Larry Nassar aún persisten y están lejos de ser superadas”.

Estas son las palabras que la exgimnasta estadounidense Rachael Denhollander pronunció tras una audiencia celebrada el miércoles pasado en el condado de Ingham, Míchigan, en la que Larry Nassar, exmédico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos, se declaró culpable de haber abusado sexualmente de siete niñas gimnastas (3 de ellas menores de 13 años) entre 1998 y 2015.