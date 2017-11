McDonald’s destaca su presencia en la isla con el movimiento “Lovin’ Puerto Rico, contigo y por ti”

Como parte de su compromiso social, McDonald’s se acerca a las comunidades por medio del ‘Happy Wheels’. Esta unidad rodante tiene como propósito el llevar comida caliente, de manera gratuita, y entretenimiento a las familias de las comunidades de zonas afectadas por el paso del huracán. Esta acción queda enmarcada dentro del 50 aniversario de la marca, que se celebra en este mes de noviembre.

El Happy Wheels ofrecerá un menú que consiste en las famosas papas fritas y “McNuggets”. El recorrido comenzó en la comunidad de Corozal, donde se logró impactar a unas 350 personas. Se aprovechó la ocasión para llevar entretenimiento por medio de actividades para niños y la pintura de caritas. El Happy Wheels continuará su recorrido en las siguientes regiones: Ciales, Orocovis, Loíza, Juana Díaz, Yauco, Utuado, Mayagüez, entre otros.

“El estar presente en las comunidades siempre ha sido parte esencial de lo que identifica a McDonald’s como marca en estos 50 años de presencia en Puerto Rico. Por eso, ante esta situación, nos hemos enfocado en buscar la manera de proveer comida caliente gratuita al pueblo puertorriqueño en el momento que más lo necesita y continuar identificando maneras de ayudar a estas regiones” destacó Marisol Vega, Managing Director de Arcos Dorados en Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

El compromiso de McDonald’s con Puerto Rico y las comunidades aledañas donde opera los restaurantes se extiende por medio del movimiento, Lovin’ Puerto Rico, contigo y por ti. El mismo tiene como propósito el apoyar a entidades dirigidas a niños y jóvenes así como el identificar oportunidades que aporten en la reconstrucción de la isla.

Lovin’ Puerto Rico, contigo y por ti comenzó con donación de alimentos al Hogar Niñas de Cupey y Niños de Nueva Esperanza, así como voluntariado con entidades locales como Boys and Girls Clubs of Puerto Rico, Habitat for Humanity y presencia en las clínicas recreativas del Comité Olímpico de Puerto Rico.

El progreso de la campaña se puede seguir en las redes sociales con el #ContigoYPorTiPR. Para información puede acceder a la página electrónica http://www.mcdonalds.com.pr o en Facebook – McDonald’s Puerto Rico.