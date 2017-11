Lo que debes saber de la nueva filtración conocida como Papeles Paraíso

(CNN Español) – Coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, revelan información importante relacionada con presuntas alianzas de negocios del actual secretario de Comercio de estados unidos, Wilbur Ross.



De acuerdo con los documentos que han salido a la luz, que fueron entregados por ICIJ y divulgados por el New York Times, el secretario de Comercio Ross mantiene una inversión con una empresa que tiene contratos con compañías rusas y que además está conectada con el Kremlin, incluyendo a miembros de la familia inmediata de Vladimir Putin.

El New York Times también reporta en los nuevos documentos revelados que otro de los clientes de la empresa en la que Ross es accionista es petróleos de Venezuela, PDVSA.

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones en agosto en las que prohíbe todas las transacciones de una persona en estados unidos o de un estadounidense con algunos funcionarios del gobierno de Venezuela y con PDVSA.

Según lo publicado por el New York Times, Ross no reveló los nexos entre estos intereses y Rusia al Senado, cuando fue al proceso de confirmación como secretario.

Estas nuevas filtraciones, conocidos como “Papeles Paraíso” fueron reveladas por un periódico alemán y compartidas con el “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones”.

Todo parece indicar que estos documentos vienen de una oficina de abogados conocida como Appleby. En un comunicado, la firma de abogados ha dicho que no ha encontrado evidencias de que se haya realizado acciones ilegales por parte de la firma o de sus clientes, agrega que está dispuestos a cooperar con las investigaciones.

Pero estas no son las únicas revelaciones, los papeles paraíso también señalan que Ross actualmente mantiene intereses en una compañía naviera conocida como “Navigator Holdings”. Esa compañía transporta gas y, de acuerdo con los documentos, su segundo cliente más grande es Sibur, una compañía petroquímica rusa, propiedad, en parte, de varios comerciantes rusos de renombre.

Uno de ellos es Kirill Shamalov, casado con la hija del presidente Putin, Katerina. Otro de los identificados es Gennady Timchenko, un multimillonario ruso, actualmente sancionado por el departamento del tesoro y quien tiene prohibición de ingresar a Estados Unidos. A Timchenko se le considera parte del círculo interno del liderazgo ruso.

En respuesta a estas revelaciones, el Departamento de Comercio compartió esta declaración con CNN:

“El secretario Ross no estaba involucrado con la decisión de realizar negocios con Sibur, una compañía pública, que no estaba sancionada en ese momento y no lo está actualmente. Por otra parte, el secretario Ross nunca se ha reunido con los accionistas Sibur a los que se hace referencia en esta publicación y, hasta ahora, no sabía de su relación”.

En otro comunicado emitido al consorcio de periodistas, el portavoz de Ross dice que el secretario se aparta de cualquier tema que se enfoque de asuntos relacionados con buques de transporte transoceánico, pero ha apoyado las sanciones del gobierno de . contra entidades rusas y venezolanas.

Los papeles paraíso incluyen también información de importantes líderes y empresas de américa latina, detallados en más de 13,4 millones de documentos.