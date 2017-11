Gobernador y presidente cameral rechazan petición de poder de la Junta LA FORTALEZA – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares rechazó el martes, las expresiones de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko en su ponencia en el Congreso, donde pidió más poder para la Junta, para sí reconstruir a Puerto Rico, post-huracán.

“Durante la audiencia de hoy los representantes de la Junta evidenciaron desconocimiento sobre el proceso de recuperación en Puerto Rico, presentando cifras incorrectas relacionadas a las condiciones existentes en la Isla”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Del mismo modo, el mandatario insistió a “que sea la Junta quien asuma el rol administrativo que corresponde al Gobierno electo por los puertorriqueños”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, advirtió a los miembros de la JCF, que “estos no van a gobernar a Puerto Rico por decreto” y exigió respeto por las instituciones democráticas establecidas en este territorio de los Estados Unidos.

“La Junta quiere aprovechar la catástrofe y el sufrimiento del pueblo de Puerto Rico para buscar mayores poderes en el Congreso con el fin de implementar una política pública draconiana, basada en el despido de por lo menos unos 40 mil servidores públicos, la reducción de la jornada laboral para otros 100 mil y la eliminación del Bono de Navidad, entre otras medidas de austeridad. Esto no lo vamos a permitir. Es un acto de poco respeto a nuestro pueblo que en medio de esta coyuntura histórica que vivimos, la JCF trate de adjudicarse mayores poderes para intentar gobernar por decreto”, sostuvo el líder legislativo en declaraciones escritas.

Las expresiones de Méndez Núñez surgen a raíz de la celebración de una vista pública realizada por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, que preside Rob Bishop (R-Utah), donde se analizó el rol de la JCF en la reconstrucción de Puerto Rico tras el impacto de los huracanes Irma y María el pasado mes de septiembre.

Durante la audiencia, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, formalmente solicitó al Congreso mayores poderes para el ente federal con el objetivo de crear el puesto del Oficial de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La Junta al principio dijo que tenían la facultad en ley para crear este puesto (Oficial de Transformación), ahora, luego de que nuestra administración cuestionara dicha alegada autoridad, hacen admisión de que no tienen la facultad y que desean que el Congreso la legisle. Este es el primer paso para que la Junta gobierne por decreto, como un emperador, sobre Puerto Rico. Quiero dejar esto bien claro, la Junta no quiere otra cosa que imponer su visión de política pública sobre los ciudadanos americanos que residimos en esta isla. Esta acción de hoy demuestra que no tienen respeto por las instituciones democráticas de este territorio de los Estados Unidos”, agregó el Presidente Cameral.

“La Junta tiene en su mandato de ley el ayudar a reactivar la economía de Puerto Rico. Pero desde que llegó a la isla jamás ha levantado un solo dedo para eso. Nunca implementó las recomendaciones del “Task Force” Congresional bipartita, creado por la Ley PROMESA, que incluían aprobar legislación a favor de la paridad en los recursos para Medicaid, mejorar el trato que recibe la isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos) y enmendar la Sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes, entre otros. Se estima que esta propuesta hubiese inyectado $2,900 millones en la economía local. Sin no hicieron esto y lo tenían a su disposición, es poco o nada lo que harán ahora por mejorar nuestra calidad de vida”, dijo el Presidente Cameral.

El líder cameral exhortó a la Junta a trabajar con el gobierno de Puerto Rico, no intentar remplazarlo.

“Nosotros en la Cámara de Representantes vamos a defender la democracia, la constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos, vamos a defender las instituciones democráticas, vamos a defender al empleado público, el cual ha demostrado durante las emergencias de Irma y María que son invaluables para el futuro de nuestra amada isla. Sobre todo, vamos a defender al Pueblo de esta imposición. Toda mi vida he defendido y continúo defendiendo la separación de poderes y la democracia; continuaré con este esfuerzo. Esta Cámara de Representantes no avalará ninguna medida de la Junta sobre eliminación de empleados, reducción de jornada o beneficios. Tampoco vamos a consentir ninguna iniciativa que socave las tres ramas del gobierno constitucional de Puerto Rico. El Gobernador sabe que cuenta con nosotros para defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Ese es mi compromiso con nuestra gente”, concluyó.

Jaresko pide más poder del Congreso para la Junta para la reconstrucción de Puerto Rico port-huracán

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó el martes, que testificó en una vista del Comité de Recursos Humanos de la Cámara federal, donde hizo un llamado para obtener apoyo congresional para el rol aún más crítico de la Junta en la reconstrucción de Puerto Rico post-huracán.

Durante su testimonio oral, Jaresko pidió al Congreso resaltar la importancia de la Junta en el ambiente pos-huracán reafirmando su rol crítico en cualquier financiamiento federal que el Congreso pudiera apropiar, y que definirá el futuro de Puerto Rico.

“Apoyar el rol de la Junta en el ambiente posterior al paso del huracán nos proveerá mayor agilidad y certeza, evitará litigios largos y costosos, y reducirá los periodos generales de recuperación económica y fiscal”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“Me comprometo a continuar trabajando con el Congreso para lograr las metas de PROMESA y asegurar el mejor futuro posible para el pueblo de Puerto Rico”, añádió.

Jaresko, y el recién nominado principal oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Noel Zamot, testificaron en representación de la Junta.

Zamot, quien fue designado recientemente por la Junta como Principal Oficial de Transformación (CTO, por sus siglas en inglés) de la AEE,informó Jaresko, delineó los objetivos principales de su rol como CTO, el cual dijo resultará en una corporación que provea energía estable, confiable y costo efectiva a Puerto Rico y se convierta en motor de crecimiento económico sostenido.