‘Johnny’ Méndez envía rechaza cualquier versión de la Sección 936

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, advirtió el martes, al líder del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, que ninguna versión de la antigua Sección 936 es viable para Puerto Rico porque esta provisión del Código de Rentas Internas federal no crea empleos o mejorar salarios, y lo único que hace es aumentar las riquezas de inversionistas y empresarios extranjeros.

“El partido popular quiere perpetuar la colonial, el estatus actual que nos trajo una Junta de Supervisión Fiscal que busca controlar al pueblo. Un estatus que nos ha dejado en miseria, sin oportunidad de progresar. Ese partido está tratando de volver al pasado en el intento de buscar alguna propuesta que le de aire al coloniaje a costa de los empleos de miles de puertorriqueños. Sabemos que el liderato actual de esa colectividad busca en el Congreso el regreso de alguna versión de la antigua e ineficiente Sección 936, con otro nombre, pero con los mismos resultados. Lamentablemente, Ferrer no ha tomado en cuenta que las llamadas empresas ‘936’ nunca lograron su cometido: crear nuevos y mejores empleos para los puertorriqueños. Lo unció que sí lograron hacer fue llenar los bolsillos de los inversionistas que las buscaron y los empresarios que las administraron”, señaló el líder legislativo en declaraciones escritas.

“La Sección 936 no logró alcanzar las expectativas porque no había incentivo real para ello, todo lo contrario. Por ejemplo, en el 1991 las empresas 936 acumularon un total 2,800 millones de dólares en créditos contributivos en Puerto Rico sin que nuestra gente experimentara los beneficios de esta inversión billonaria. Ese mismo año, el ingreso per cápita en nuestra isla era de 6,000 dólares anuales, casi un 30 por ciento menor que en los estados. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rondaba el 16 por ciento, más del doble que en el resto de la nación. Mientas las compañías 936 se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufría la falta de empleo y compensación salarial. ¿A esto es que nos quiere llevar otra vez el PPD? No. No vamos a regresar”, añadió Méndez Núñez.

El líder cameral sostuvo que informe de la Oficina de Contraloría General (GAO por sus siglas en inglés), suscrito en 1993 enfatizó la marcada disparidad entre beneficios contributivos otorgados a las empresas 936 y la justicia salarial que se supone crearían con los mismos.

De acuerdo al GAO, en el mencionado año empresas 936 generaron alrededor de unos 69,800 dólares por empleado en créditos contributivos federales. Sin embargo, el salario promedio de los trabajadores puertorriqueños apenas llegaba a los 22,800 dólares, la discrepancia salarial más grande en toda la Nación.

“La verdad es que las compañías 936 crearon 45 por ciento menos empleos en Puerto Rico que en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos con una plataforma similar de incentivos contributivos federal. A pesar de esta irrefutable realidad, sustentada en informes del GAO, así como de otras entidades, el PPD, apoyados por cabilderos corporativos interesados en tener mayores ganancias, quieren regresar al pasado. Esto lo vimos el año pasado cuando Alejandro García Padilla cabildeó por la llamada Sección 245A, la cual. No funcionó antes y no va a funcionar ahora”.

Para concluir, el presidente de la Cámara exhortó a Ferrer Ríos, “así como a los que buscan retornar al pasado a que busquemos una nueva y viable alternativa para el desarrollo económico de Puerto Rico. El Congreso tiene que designar a la isla como domestico para su programa de reforma contributiva corporativa, luego tenemos que luchar por la inclusión de una exención para el inventario utilizados por estas empresas para la creación de sus bienes, esto le daría a Puerto Rico una oportunidad dorada de restablecer su base económica para futuras generaciones”.