Industria agroecológica recibe apoyo de medio millón de dólares de organizaciones sin fines de lucro

SAN JUAN – Las organizaciones Para la Naturaleza, Visit Rico y Foundation for Puerto Rico se unen para inyectar medio millón de dólares a agricultores locales cuyas operaciones sufrieron pérdidas significativas tras el paso de los huracanes Irma y María, se informó el miércoles.

¨La agroecología, una industria que estaba en pleno apogeo en Puerto Rico, sufrió un duro embate con el paso de ambos huracanes. A través del Fondo Comunitario Para la Naturaleza buscamos respaldar una industria que respeta e incorpora la conservación de la naturaleza como parte de su modelo de negocio ¨, expresó el presidente de Para la Naturaleza, el licenciado Fernando Lloveras San Miguel en declaraciones escritas.

Para la Naturaleza aportó 250,000 dólares, y Visit Rico en conjunto con Foundation for Puerto Rico aportaron otros 250,000 dólares que fueron recaudados a través de su fondo Regrow Puerto Rico, que inició a días del paso del huracán María.

La iniciativa, liderada por Visit Rico, agrupó a las principales organizaciones agroecológicas del país. Ambas organizaciones aportarán subvenciones directamente a 100 agricultores y elaboradores artesanales de 5 mercados agrícolas ecológicos en Puerto Rico.

El dinero aportado superó el objetivo inicial de Regrow Puerto Rico de recaudar 450,000 dólares para que agricultores agroecológicos y elaboradores artesanales reciban subvenciones de al menos 1,500 dólares al mes durante tres meses, para superar la fase inicial de emergencia.

El gremio agroecológico lleva años intentando sustituir parte del 85 por ciento de los alimentos importados en la Isla por productos cosechados y elaborados localmente de manera sustentable y saludable.

“La agroecología es vital para la recuperación agrícola del país, porque tiene el potencial de beneficiar a un gran número de agricultores de pequeña escala, a la vez que protege nuestros recursos naturales, y medio ambiente y la salud de nuestra gente.” Indicó la presidenta de Visit Rico, Camille Collazo.

La agricultura ecológica se refiere a todas las variantes de agricultura alternativa que tienen como meta principal la salud de los ecosistemas, la viabilidad económica a largo plazo y la responsabilidad social. La agroecología busca la sostenibilidad y la productividad mediante la aplicación del conocimiento ecológico a su diseño y manejo.

Por los últimos 30 años entidades como la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, la Cooperativa Madre Tierra, el Departamento de la Comida y los mercados ecológicos han trabajado arduamente por establecer una economía de alimentos saludables.

“Poco a poco nos hemos integrado a otras organizaciones para dar apoyo. Es vital lograr que las fincas agroecológicas puedan reiniciar sus operaciones. De esta manera lograremos aumentar la producción local y las prácticas agrícolas que promueven la conservación del medio ambiente, la salud pública y el bienestar humano mediante la producción de alimentos de forma local y sostenible¨, subrayó Collazo.

“En Foundation for Puerto Rico estamos comprometidos con ampliar nuestra colaboración y apoyo a entidades de gran credibilidad e impacto social y económico al sector de la agricultura como Visit Rico y Para la Naturaleza. Nos anima el apoyo recibido de individuos, organizaciones y empresas del sector privado dentro y fuera de Puerto Rico al Hurricane María Relief Fund de Foundation for PR que ya ha recaudado más de 2 millones de dólares , y nos permite apalancar los recursos necesarios y canalizar apoyo económico y viabilizar iniciativas como estas que son piezas importantes para la recuperación de nuestra gente y de un Puerto Rico más sostenible”, expresó, María (Baby) Jaunarena, vice presidenta Ejecutiva de Foundation for Puerto Rico.

El procedimiento de otorgación de fondos se compone de un comité compuesto por Visit Rico, Para La Naturaleza y Foundation for Puerto Rico quienes recibirán y evaluarán recomendaciones de las siguientes organizaciones nominadoras: Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, Departamento de la Comida, Cooperativa Orgánica Madre Tierra y el mercado de la Placita Roosevelt, Mercado Agrícola Natural de Ponce, Mercado de Aguadilla, y el Mercado de Rincón.

El grupo de agricultores y las organizaciones involucradas hacen un llamado a continuar más fuerte que nunca a enviar donaciones a través de los diferentes fondos de las organizaciones sin fines de lucro, Para la Naturaleza y Visit Rico para extender los esfuerzos de subvenciones a los agricultores y poder contribuir a la reconstrucción de un país sustentable y autosuficiente.

Los interesados en aportar a los Fondos pueden acceder a las páginas web de las organizaciones, www.paralanaturaleza.org, y www.visitrico.org