Hoy se reúnen todos los administradores de hospitales

Inicia la Convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico

La Comisión de Acreditación Federal (Joint Commission) hará importantes anuncios

San Juan – Con la presencia de todos los administradores de las instituciones médicas-hospitalarias del país dará inicio hoy la Convención Anual de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino.

“Bajo el lema: “Comprometidos por una Salud Óptima”, los administradores de hospitales de la isla estarán presentes hoy en el evento más importante de la industria de la salud, como lo es, la Convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que inicia con un foro importantísimo a cargo de la entidad que acredita las facilidades hospitalarias del país. La Comisión de Acreditación Federal (Joint Commission) hará un recuento de lo sucedido durante los huracanes Irma y María e informará los eventos y detalles de lo nuevo que acontece en esa entidad, que aplica a nuestras instituciones hospitalarias tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Esta Convención es un gran esfuerzo que se realiza para analizar, discutir e intercambiar información sobre lo acontecido durante el azote del evento atmosférico más impactante en los últimos 100 años. De igual manera, es una gran oportunidad para conocer lo último de la tecnología, información y avances disponible para la operación de facilidades médicas, ya que tenemos un área de exhibiciones (Trade Show), donde compañías y entidades se dan cita para orientar a los convencionistas”, señaló el licenciado Jaime Pla Cortes, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Se informó que la Asociación de Hospitales es un proveedor de educación continua de profesionales de la salud y médicos, para lo que están autorizados por el Departamento de Salud. Todas las conferencias y talleres que son ofrecidos han sido confeccionados con materiales y conferencias de importantes temas educativos actualizados relacionados a la medicina e industria de la salud.

El licenciado Jaime Plá Cortés informó que a las 10:20 de la mañana se habrá de celebrar la ceremonia de corte de cinta que dejará inaugurada el área de exhibiciones (Trade Show) e inmediatamente comenzará en el Salón Miramar la conferencia de la Comisión de Acreditación Federal titulada: “Joint Commission Update After María”, a cargo de Dennis González, el actual Director Ejecutivo Regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal (U.S. Department of Health and Human Services (HHS) y Ana McKee Pujols, MD, Vicepresidenta Ejecutiva y Oficial-Jefa Médica de “Joint Commission”.

“El Cierre de la Convención está a cargo del Gobernador Dr. Ricardo Rosselló Nevares y la Comisionada Residente Jeniffer González, quienes se habrán de dirigir al público asistente en Secciones Plenarias de la Convención”, términó diciendo el licenciado Jaime Plá Cortés