Gobierno apuesta a la revitalización del Corredor Petroquímico de Guayanilla y Peñuelas para impulsar proyectos de energía

(San Juan) – El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera, anunció la firma de un acuerdo con el consorcio de Desarrollo Integral del Sur, Inc. (DISUR), para impulsar el redesarrollo económico del Corredor Petroquímico de Guayanilla y Peñuelas mediantes proyectos de energía renovable.

“Apoyamos el esfuerzo del Desarrollo Integral del Sur, a favor del desarrollo económico y social en esa zona, y vamos a continuar apoyándolos. Nos hemos comprometido a asignarles $270,000 para parear parte de los fondos que solicitaron a través de dos propuestas pro desarrollo económico sometidas a las agencias federales Enviromental Protection Agency (EPA) y al Economic Development Administration (EDA)”, dijo el secretario del DDEC.

“Confiamos que estas agencias respondan positivamente al llamado de DISUR. Ya es hora de que la zona industrial abandonada se transforme en una zona eco-industrial moderna que aporte a un desarrollo económico sostenible. Sobre todo, en estos momentos en que estamos enfilando todos nuestros esfuerzos hacia el renacer de Puerto Rico. El Corredor Petroquímico de Guayanilla y Peñuelas tiene que dejar de ser un estorbo público y tiene que transformarse en una plataforma de desarrollo comercial, industrial y económico para esa región y para Puerto Rico entero”, sentenció Laboy Rivera.

Por su parte, la Dra. Olga Rodríguez, co-presidenta interina de DISUR, manifestó que “estamos muy complacidos con el compromiso demostrado por el Departamento de Desarrollo Económico para llevar a cabo los proyectos de planificación y revitalización en los que DISUR ha trabajado durante los pasados siete años, en colaboración con la comunidad y nuestros compañeros de la Agencia Federal de Protección Ambiental”.

El jefe de la agencia detalló que DISUR solicitó una subvención de $1 millón a la EPA para el redesarrollo de la zona industrial abandonada; y $270,000 a la EDA para realizar un estudio sobre el mercado y el desarrollo económico titulado Transforming the PR#127 Corridor into an Eco-industrial Corridor: Economic Impact, Market Analysis and Brownfield Site Pro formas. Este estudio cubriría la mitad del área afectada (aproximadamente 1,800 acres). Los $270,000 que otorgaría el DDEC están sujetos a la aprobación de ambas propuestas.

El funcionario abundó que entre los planes que están trabajando, se encuentran transformar la zona en una que produzca energía renovable y biocombustible. Y crear una infraestructura vanguardista que responda a las necesidades manufactureras, industriales y comerciales del presente. Detalló que los planes incluyen crear:

Un Centro Bio-económico y de Investigación para la elaboración de nuevos productos y servicios asociados a los biocombustibles y a las industrias agrícolas sostenibles.

Un parque industrial energizado con energía renovable y energía verde de bajo costo.

Una infraestructura robusta para energía renovable a escala industrial.

Facilidades para la recuperación de recursos que transforme desperdicios post-consumo y comerciales de los vertederos a materia prima, entre otras consideraciones.

DISUR es una entidad sin fines de lucro compuesta por líderes del sector privado, público, académico y de comunidades de 15 pueblos del sur, que desde el 2006 han trabajado para el bienestar y desarrollo socio-económico de esa región.